Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Karnataka
  • /Kannada News Live: ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಕುರ್ಚಿ ಕಾದಾಟ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಬೋಲಾ ಶಂಕೆ.. ಇಂದೂ ಮಳೆ ಸಾಧ್ಯತೆ
Live Now

Kannada News Live: ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಕುರ್ಚಿ ಕಾದಾಟ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಬೋಲಾ ಶಂಕೆ.. ಇಂದೂ ಮಳೆ ಸಾಧ್ಯತೆ

27 May 2026 Kannada News Today Live: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಬದಲಾವಣೆ ವಿಚಾರ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಹುತೇಕ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುವುದು ಖಚಿತ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಎಬೋಲಾ ಕಾಲಿಟ್ಟಿರುವ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಉಗಾಂಡಾದಿಂದ ಬಂದ ಮಹಿಳೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಾರಕ ವೈರಲ್‌ನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಇಂದೂ ಸಹ ರಾಜಧಾನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವರುಣಾರ್ಭಟ ಮುಂದು ವರೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಹೆಚ್ಚರ ನೀಡಿದೆ.. ಇದರ ಜೊತೆ ಹಲವಾರು ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ.. 

Written ByKrishna N KUpdated byKrishna N K
Published: May 27, 2026, 09:43 AM IST|Updated: May 27, 2026, 09:43 AM IST
Kannada News Live: ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಕುರ್ಚಿ ಕಾದಾಟ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಬೋಲಾ ಶಂಕೆ.. ಇಂದೂ ಮಳೆ ಸಾಧ್ಯತೆ
27 May 2026 09:41 AM (IST)

Kannada News Live : ಕರ್ನಾಟಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (KEA) ಜೂನ್ ಮೊದಲ ವಾರದೊಳಗೆ ಕೆಸಿಇಟಿ 2026 ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕೆಇಎ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುದ್ದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ- ಸಿಇಟಿ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೆ ಡೇಟ್‌ ಫಿಕ್ಸ್..‌ ರ‍್ಯಾಂಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ

27 May 2026 09:15 AM (IST)

Kannada News Live : ರಾಜ್ಯದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಫ್ರೀ ಬಸ್‌ ನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಲು ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಕಾರ್ಡ್‌ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಪ್ರಯಾಣ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯಲು ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಕಾರ್ಡ್‌ ಹೊಂದಿರುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಲಿದೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ವಿತರಣೆ ದಿನಾಂಕ ಕೂಡ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ...

ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುದ್ದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ-  ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಹೊಸ ನಿಯಮ.. ಮಹಿಳೆಯರ ಉಚಿತ ಬಸ್‌ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಕಾರ್ಡ್‌ ಜಾರಿ! ಎಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪಡೆಯಬೇಕು ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ
 

27 May 2026 09:03 AM (IST)

Kannada News Live : ಕೋವಿಡ್‌ ಬಳಿಕ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹಾಮಾರಿಯ ಭೀತಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಎಬೋಲಾ ಭಯ ಇದೀಗ ಜಗತ್ತು ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಉಗಾಂಡಾದಿಂದ ರಾಜಧಾನಿಗೆ ಬಂದ ಮಹಿಳೆಗೆ ಈ ಮಾರಕ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿರುವ ಶಂಕೆ ಇದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ..

ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುದ್ದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ- ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಎಬೋಲಾ ಭೀತಿ: ಉಗಾಂಡಾದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದ ಮಹಿಳೆಗೆ ಸೋಂಕಿನ ಶಂಕೆ, ತೀವ್ರ ನಿಗಾ!

Tags:
CM Siddaramaiah
DK Shivakumar
Mallikarjun Kharge
Karnataka politics
Karnataka rain

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Kannada News Live: ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಕುರ್ಚಿ ಕಾದಾಟ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಬೋಲಾ ಶಂಕೆ.. ಇಂದೂ ಮಳೆ ಸಾಧ್ಯತೆ

Kannada News Live: ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಕುರ್ಚಿ ಕಾದಾಟ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಬೋಲಾ ಶಂಕೆ.. ಇಂದೂ ಮಳೆ ಸಾಧ್ಯತೆ

CM Siddaramaiah0 min ago
2

ತಿಂಗಳಾಂತ್ಯದವರೆಗೂ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವರುಣಾರ್ಭಟ: ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಆರೆಂಜ್ ಅಲರ್ಟ್‌

Karnataka rain13 min ago
3

KCET Result 2026 : ಸಿಇಟಿ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೆ ಡೇಟ್‌ ಫಿಕ್ಸ್..‌ ರ‍್ಯಾಂಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ ಮಾಡು

KCET 2026 Result13 min ago
4

Karnataka Free Bus: ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಹೊಸ ನಿಯಮ.. ಮಹಿಳೆಯರ ಉಚಿತ ಬಸ್‌ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌

free bus ticket smart card40 min ago
5

ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಎಬೋಲಾ ಭೀತಿ: ಉಗಾಂಡಾದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದ ಮಹಿಳೆಗೆ ಸೋಂಕಿನ ಶಂಕೆ, ತೀವ್ರ ನಿಗಾ!

Ebola1 hr ago