ಹೋಟೆಲ್ ಗಳ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಲು ಚಿಂತನೆ
ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಗಳ ಅಸಲಿಯೆತ್ತು ಬಯಲು.. ಸರ್ಕಾರ ಅಲರ್ಟ್‼️
ಹೋಟೆಲ್ ಗಳ ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಲು ಪ್ಲಾನ್..
ಹೋಟೆಲ್ ರೇಡ್ ಅದ್ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿರೋ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ
ಆಹಾರ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಮಹತ್ವದ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಚಿಂತನೆ..
ಆಹಾರ ತಯಾರಾಗುವ ಸ್ಥಳವನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರು ನೇರವಾಗಿ ನೋಡಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ಬೇಕು..
ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಕಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಕಾನೂನಿಗೆ ನಿರ್ಧಾರ
ಏನಿದು ಆದೇಶ..!?
- ಯಾವುದೇ ಹೋಟೆಲ್ ಆಗ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ಊಟ ಸೇವಿಸ್ತಾರೆ
- ಆದ್ರೆ ಅದು ಹೇಗೆ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಐಡಿಯಾ ಕೂಡ ಇರಲ್ಲ
- ಅದು ಕಳಪೆಯೋ ಇಲ್ಲ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆಹಾರವೋ ಅನ್ನೋ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಲ್ಲ
- ಹೀಗಾಗೀ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ತೀರ್ಮಾನ
- ಹೋಟೆಲ್ ಗಳ ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಲು ಚಿಂತನೆ
- ಗ್ರಾಹಕರು ಸೇವಿಸೋ ಆಹಾರ ಹೇಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗ್ತಿದೆ? ಅಲ್ಲಿ ಹೈಜಿನ್ ಇದ್ಯಾ ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಹಕರ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಇರ್ಬೇಕು
- ಉತ್ತಮ ಆಹಾರ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡೋದು ಸರ್ಕಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ..
- ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಹೊಸ ಕಾನೂನು ರೂಪಿಸಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ನಿರ್ಧಾರ
- ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಟ್ಟು ನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನ್..
Kannada News LIVE: ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ, ಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಆಗ್ರಹ
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಸ್ತೆಯೊಂದರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರೀ ವೈರಲ್
ಮುತ್ತುರಾಯನಗರದ ರಸ್ತೆಯನ್ನ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈ ಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಸ್ಥಳೀಯರು
ಜಿಬಿಎ ಕಮಿಷನರ್ ಗೆ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ ಮನವಿ
ಹೆಜ್ಜೆಗೊಂದು ಗುಂಡಿಗಳಿಂದ ನರಕ ಅನುಭವಿಸ್ತಿರೋ ವಾಹನ ಸವಾರರು
ಪಟ್ಟಣಗೆರೆ ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಳಿ ಇರುವ ಮುತ್ತುರಾಯನಗರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ
ಭಾರೀ ಗುಂಡಿ, ನೀರು ನಿಂತ ನೀರಲ್ಲೇ ವಾಹನ ಸವಾರರ ಪರದಾಟ
ಮಳೆಗೆ ಗುಂಡಿಗಳ ಆಳವೇ ತಿಳಿಯದ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ
Kannada News LIVE: ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಕೊ*ಲೆ ಮಾಡಿ ತಂದೆಯು ಆತ್ಮ*ಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನ
ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ತಂದೆಯು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿರುವ ಘಟನೆ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಏರ್ಪೋಟ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಟಿತ ತಾಜ್ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. 40 ವರ್ಷದ
ನಾಗವಾರ ಮೂಲದ ಇಮ್ರಾನ್ ಸಾವು ಬದುಕಿನ ನಡುವೆ ನರಳಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಆಸ್ವತ್ರೆಗೆ ರವಾನಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕೊಲೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ನಿಖರ ಕಾರಣ ತಿಳಿದು ಬಂದಿಲ್ಲ.
Kannada News LIVE: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ SIR ಪ್ರಕ್ರಿಯ ಅರ್ಜಿ 100% ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 5.54.32.314 ಮತದಾರರು ಇದ್ರೂ.
ಈ ಪೈಕಿ 4.45.34.784 ಮತದಾರರ ಮಾಹಿತಿ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ ಆಗಿದೆ.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು 1.08.97.530 ಜನರ ಮಾಹಿತಿ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ ಆಗಿಲ್ಲ.
ಈ 1.08.97.530 ಜನರ ಮಾಹಿತಿ ASDDO ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆಬ್ಸೆಂಟ್. ಶಿಫ್ಟ್. ಡೆತ್. ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್. ಅದರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಆಯೋಗ ಹೇಳಿದೆ.
ಇದರಲ್ಲಿ 11.87 ಮೃತ ಮತದಾರರು. 2.95% ಪತ್ತೆಯಾಗದವರು. 1.26 ಇತರೆ ಎಂದು ಆಯೋಗ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ.
Kannada News LIVE: ಉತ್ತಮ ಮಳೆ ಜಲಾಶಯ ಭರ್ತಿ
ಉತ್ತಮ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಜಲಾಶಯ ಭರ್ತಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಭೀಮನ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದಿನದಂದೇ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವೂ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಹುವಿನ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಗ್ರಹಣ ಆಗಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಸೂರ್ಯನ ದರ್ಶನವೇ ಅಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನಬಹುದು. ಸದ್ಯ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಇದ್ದು ಮಳೆಯಾಗುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಇದೆ.
Kannada News LIVE: ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಚಿರತೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ
ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಚಿರತೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಗೊಂಡಿರುವ ಘಟನೆ ಬನಶಂಕರಿ 6ನೇ ಹಂತದ 2ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ನ ಲೆಪರ್ಡ್ ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.ಚಿರತೆ ಓಡಾಡುವ ದೃಶ್ಯ ಸೆರೆ
Kannada News LIVE Today: ಕಾವೇರಿ ಹೋರಾಟ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 13 ರಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದ್ಗೆ ಕರೆ ನೀಡಲು ಕನ್ನಡ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮುಂದಾಗಿದ್ದವು. ಇದೀಗ ಉತ್ತಮ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಕೆಲ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಬಂದ್ನಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುತ್ತಿವೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದ್ ಬಹುತೇಕ ರದ್ದಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವಾಗುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಅನೇಕ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಈ ಬಂದ್ನಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುತ್ತಿವೆ. ಉತ್ತಮ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಜಲಾಶಯ ಭರ್ತಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಭೀಮನ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದಿನದಂದೇ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವೂ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಹುವಿನ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಗ್ರಹಣ ಆಗಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಸೂರ್ಯನ ದರ್ಶನವೇ ಅಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನಬಹುದು. ಸದ್ಯ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಇದ್ದು ಮಳೆಯಾಗುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಇದೆ.