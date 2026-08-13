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Karnataka Bandh 2026 LIVE: ಇಂದಿನಿಂದ ಮಳೆಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನ, ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದ್‌ ಎಫೆಕ್ಟ್‌ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ?

Karnataka Bandh LIVE Updates: ಕೆಲ ಕನ್ನಡ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದ್‌ ಮಾಡಿವೆ. ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದಲೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದ್‌ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಇರಲಿದೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಬಂದ್‌ಗೆ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಎಂದಿನಂತೆ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳು, ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳು, ಸೇವೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಸಾರಿಗೆಯಲ್ಲೂ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಬಸ್‌ಗಳು ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಮೆಡಿಕಲ್‌, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು, ಅಂಗಡಿ ಮುಗ್ಗಟ್ಟುಗಳು ಎಲ್ಲ ಓಪನ್‌ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಬಂದ್‌ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಗಡಿ ಅತ್ತಿಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ.

Written ByBhimappa
Published: Aug 13, 2026, 09:11 AM IST|Updated: Aug 13, 2026, 09:59 AM IST
Karnataka Bandh 2026 LIVE: ಇಂದಿನಿಂದ ಮಳೆಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನ, ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದ್‌ ಎಫೆಕ್ಟ್‌ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ?
Image Credit: ಕೃಪೆ; AI
13 August 2026 09:59 AM (IST)

ನಾಳೆ‌ ಸ್ಪೀಕರ್ ಚುನಾವಣೆ

Karnataka Bandh LIVE Updates: ವಿಧಾನಸಭೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಚುನಾವಣೆಗಾಗಿ ಇಂದು ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆ‌ ಸ್ಪೀಕರ್ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಜಿ.ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಇಂದು ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ವಿಧಾನಸಭೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಾಗೂ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಕೆಎಂ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿಗೆ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ವಿಪಕ್ಷ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ‌ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಇಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವಿರೋಧ ಆಯ್ಕೆ ‌ಖಚಿತವಾಗಿದೆ.

 

13 August 2026 09:46 AM (IST)

ಇಬ್ಬರ ವಿರುದ್ಧ ಅನುಮಾನ

Karnataka Bandh LIVE Updates: ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬರು ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾ*ವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಹಾನಗಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಮತೀರ್ಥದ ಹೊಸಕೊಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. 20 ವರ್ಷದ ಯುವತಿ ಅನುಪಮಾ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟವರು. ಮನೆಯ ಬೆಡ್‌ರೂಂನಲ್ಲಿ ನೇಣು ಬಿಗಿದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಶವ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಇಬ್ಬರ ವಿರುದ್ಧ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲು ಆಗಿದೆ.

 

13 August 2026 09:41 AM (IST)

ಗದಗನಲ್ಲಿ ಬಂದ್‌ಗೆ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿಲ್ಲ

Karnataka Bandh LIVE Updates: ಕಾವೇರಿ ನೀರಿಗಾಗಿ‌ ಇಂದು ಕರ್ನಾಟಕ‌ ಬಂದ್‌ಗೆ ಕರೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಗದಗನಲ್ಲಿ ಬಂದ್‌ಗೆ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿಲ್ಲ. ವಾಹನ‌ ಸಂಚಾರ, ನಿತ್ಯದಂತೆ ಬಸ್, ಆಟೋ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ತಮ್ಮ ನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಜನ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೂವಿನ ಅಂಗಡಿ, ಹೋಟೆಲ್,‌ ಹಾಲಿನ ಅಂಗಡಿ, ಬೇಕರಿ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ ಎಲ್ಲ ತೆರೆದಿವೆ. ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಂದ್‌ಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿಲ್ಲ. 

 

13 August 2026 09:34 AM (IST)

ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ

Karnataka Bandh LIVE Updates: ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದ್ದ ಪತಿಯ ಕೊ*ಲೆ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಮೃತನ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಈಕೆಯ ಪ್ರಿಯಕರನನ್ನ ಕೇವಲ 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಖಿಳೆಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಪತ್ನಿ ರೇಣುಕಾ ಹಾಗೂ ಪ್ರಿಯಕರ ಮಹಾಂತೇಶ ದನಾಳೆ ಸೇರಿ ಪತಿ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಶಿವಪೂಜೆ (41)ನನ್ನು ಕೊ*ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಇದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 8ರಂದು ಔಷಧಿ ತರಲು ತೆರಳಿದ್ದ ಚಂದ್ರಕಾಂತನ ಮೇಲೆ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡ್‌ನಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.

 

13 August 2026 09:33 AM (IST)

ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆಗೆ ಬಂದ್ ಬಿಸಿ ತಟ್ಟಿಲ್ಲ

Karnataka Bandh LIVE Updates: ಇಂದು ಕಾವೇರಿಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದರೂ ಮಂಡ್ಯದ ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆಗೆ ಬಂದ್ ಬಿಸಿ ತಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿ ಮುಂಗಟ್ಟುಗಳು ಓಪನ್ ಜನಜೀವನ ಯಥಾ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ನಗರದಿಂದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಬಸ್ ಸಂಚಾರ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ವೃತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರ ಇದ್ದಾರೆ. 

 

13 August 2026 09:30 AM (IST)

ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಆನಂದ್ ಸಿಂಗ್ ಸಿಎಂ ಭೇಟಿ

Karnataka Bandh LIVE Updates: ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಆನಂದ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ದಿಢೀರ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಕುರಿತು ಆನಂದ್ ಸಿಂಗ್ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. 2028ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮಹತ್ವದ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಆನಂದ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಸಿಎಂ ಭೇಟಿ ಬಳಿಕ ಹೊಸಪೇಟೆ ವಿಜಯನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಗರಿಗೆದರಿವೆ. ಆನಂದ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಭೇಟಿ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. 

 

13 August 2026 09:27 AM (IST)

ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲ ಇಲ್ಲ

Karnataka Bandh LIVE Updates: ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದ್‌ಗೆ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲ ಇಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದ್‌ಗೆ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ನೀರಸ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಎಂದಿನಂತೆ ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್‌ಗಳು, ಖಾಸಗಿ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಜುಬ್ಲಿ ವೃತ್ತ ಸೇರಿದಂತೆ ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಎಂದಿನಂತೆ ಜನ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುತೇಕ ಅಂಗಡಿ ಮುಂಗಟ್ಟುಗಳು ಎಂದಿನಂತೆ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಿವೆ.

 

13 August 2026 09:22 AM (IST)

ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಜಾಥಾ

Karnataka Bandh LIVE Updates: ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಜಾಥಾ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಬಳಿಕ ಬೈಕ್ ಜಾಥಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಂಡ್ಯ ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಜಾಥಾ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅಂಗಡಿಮುಗಟ್ಟು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರನ್ನು ಬೆಂಬಲ ಕೋರಲು ಹೋರಾಟಗಾರರು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಸೇನೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಜಾಥಾ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

 

13 August 2026 09:21 AM (IST)

ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬೆಂಬಲವಿಲ್ಲ

Karnataka Bandh LIVE Updates: ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದ್‌ಗೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬೆಂಬಲವಿಲ್ಲ. ಎಂದಿನಂತೆ ಶಾಲಾ, ಕಾಲೇಜು, ಅಂಗಡಿ, ಮುಂಗಟ್ಟುಗಳು ತೆರೆದಿವೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ ಸೇರಿ ಖಾಸಗಿ ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್‌ಗಳು ಎಂದಿನಂತೆ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಹೋಟೆಲ್ ಹಾಗೂ ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಂದ ಎಂದಿನಂತೆ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲಾದ್ಯಂತ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದ್‌ಗೆ ಯಾವುದೇ ಬೆಂಬಲವಿಲ್ಲ.

 

13 August 2026 09:18 AM (IST)

ಮಂಡ್ಯದ ಮದ್ದೂರು ಬಂದ್

Karnataka Bandh LIVE Updates: ಕಾವೇರಿಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದ್ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಮಂಡ್ಯದ ಮದ್ದೂರು ಪಟ್ಟಣ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿ ಮುಂಗ್ಗಟ್ಟು ಬಾಗಿಲು ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ವರ್ತಕರ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮದ್ದೂರು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಜಾಥಾ ಮಾಡಿ ಬಂದ್ ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಿರುವ ಹೋರಾಟಗಾರರು. 

 

13 August 2026 09:13 AM (IST)

ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬಂದ್‌ ಎಫೆಕ್ಟ್‌ ಇಲ್ಲ

Karnataka Bandh LIVE Updates: ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಹರಿಸದಂತೆ ಬಂದ್ ಕರೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪತರು ನಾಡು ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬಂದ್‌ ಎಫೆಕ್ಟ್‌ ಇಲ್ಲ. ಎಂದಿನಂತೆ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿವೆ. ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್‌,ಟಿ.ಸಿ ಬಸ್, ಆಟೋಗಳು, ಲಾರಿ, ಟ್ರಕ್‌ಗಳು ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಎಂದಿನಂತೆ ಅಂಗಡಿ ಮುಗ್ಗಟ್ಟುಗಳು ತೆರೆದಿವೆ. 10 ಗಂಟೆ ವೇಳೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಬಿಗಿ ಪೋಲೀಸ್ ಬಂದೋ ಬಸ್ತ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

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About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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Karnataka Bandh 2026 LIVE: ಇಂದಿನಿಂದ ಮಳೆಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನ, ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದ್‌ ಎಫೆಕ್ಟ್‌ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ?
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