Karnataka Budget 2026 LIVE Updates:ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರಿಂದ ದಾಖಲೆಯ 17ನೇ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ; ಯಾರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಕೊಡುಗೆ?

Karnataka Budget 2026 LIVE Updates: ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಇಂದು 17ನೇ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಮಂಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ಬಜೆಟ್ನ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಸುಮಾರು ₹4.50 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ದಾಟುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದ್ದು,'ಗ್ಯಾರಂಟಿ' ಮತ್ತು 'ಅಭಿವೃದ್ಧಿ'ಎರಡನ್ನೂ ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಎದ್ದುಕಾಣುತ್ತಿದೆ.
ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆಗೂ ಮುನ್ನ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ (Cabinet meeting before budget presentation):
ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆಗೂ ಮುನ್ನ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಸಂಪುಟ ಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.ಸಿಎಂ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9:45ಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಸಂಪುಟದ ಅನುಮೋದನೆ ಸಿಕ್ಕ ಬಳಿಕ ಸಿಎಂ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ಬಜೆಟ್ ಹಂಚಿಕೆ ವಿವರ (Budget Allocation Details):
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಜಿಬಿಎ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಐದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳು ಒಟ್ಟು ₹8,337ಕೋಟಿ ಅನುದಾನದ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿವೆ, ಕೇಂದ್ರ ಪಾಲಿಕೆಯು ₹2,047 ಕೋಟಿಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯಿಟ್ಟರೆ, ಉತ್ತರ ಪಾಲಿಕೆಯು ₹1,205 ಕೋಟಿಗಳ ಕನಿಷ್ಠ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಪೂರ್ವ (₹1,685 ಕೋಟಿ), ಪಶ್ಚಿಮ (₹1,725 ಕೋಟಿ) ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ (₹1,675 ಕೋಟಿ) ಪಾಲಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕೆಯಾದಲ್ಲಿ ನಗರದ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ನಿರ್ವಹಣೆ, ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಮತ್ತು ವಾರ್ಡ್ ಮಟ್ಟದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ರೂಪ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಆದಾಯ ಕೊರತೆಯ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ(Presentation of revenue deficit budget):
ತೆರಿಗೆ ಮೂಲಗಳು ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿದ್ದರೂ ರಾಜಸ್ವ ಅಂದಾಜು 3.45 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ. ದಾಟುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ, 2026-27ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 6,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಆದಾಯ ಕೊರತೆಯ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆಯಾಗುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಎದುರಾಗಿದೆ.
ರಾಜ್ಯದ ಬೊಕ್ಕಸಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ(Financial burden on the state exchequer):
ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರಗಳ ತರ್ಕಬದ್ಧಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯಿಂದ ವಾರ್ಷಿಕ 15,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆದಾಯ ಇಳಿಕೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷದ ಒಟ್ಟು ರಾಜಸ್ವ ಸ್ವೀಕೃತಿಯಲ್ಲಿ 22,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಬೊಕ್ಕಸಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ಬೀಳಲಿದೆ.
ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಉಚಿತ ಸೀರೆ(Free saree under Gruhalakshmi scheme):
ಈ ಭಾರಿಯ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 2 ಉಚಿತ ಸೀರೆ, ಪಡಿತರ ಬದಲು ಬೇಳೆ,ಎಣ್ಣೆ, ಸಕ್ಕರೆ ಒಳಗೊಂಡ 'ಇಂದಿರಾ ಕಿಟ್', ರೈತರಿಗೆ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಲದ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡುವ 'ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆ', ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನ, ಮನೆಬಾಗಿಲಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
Karnataka Budget LIVE: ಬೆಳಗ್ಗೆ 10:15ಕ್ಕೆ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ದಾಖಲೆಯ 17ನೇ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಭಾರಿಯ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಐದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಅಂದಾಜು ₹55,000 - ₹60,000 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಮೀಸಲಿಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಖಜಾನೆಯ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡ ತಗ್ಗಿಸಲು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ.