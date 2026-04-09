Karnataka By Election 2026 Voting Live: ದಾವಣಗೆರೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಪ ಚುನಾವಣೆ ಮತದಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭ

Karnataka Bye Election 2026: ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನಿಂದ ಸಮರ್ಥ್‌ ಶಾಮನೂರು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್‌ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್‌ ಟಿ. ದಾಸಕರಿಯಪ್ಪ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 14 ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದರೆ. ಇತ್ತ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಉಮೇಶ್‌ ಮೇಟಿ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿಯ ವೀರಣ್ಣ ಚರಂತಿಮಠ ಸೇರಿದಂತೆ  20 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಅದೃಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Apr 9, 2026, 10:05 AM IST

Live Blog

ಇಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು ಐದು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು, ಕರ್ನಾಟಕದ ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಹಾಗೂ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಎರಡೂ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಕಣಳಾಗಿವೆ ಎಂಬುವುದ ಉಲ್ಲೇಖನೀಯ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕೂಡಾ ಗೆಲುವಿಗೆ ಭರದ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಮತ್ತು ಎಚ್.ವೈ. ಮೇಟಿ ಅವರ ನಿಧನದಿಂದ ಈ ಸ್ಥಾನಗಳು ತೆರವಾಗಿದಕ್ಕೆ  ಇಂದು ಮತದಾನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮತದಾರರು ಯಾರ ಕೈ ಹಿಡಿಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನಿಂದ ಸಮರ್ಥ್‌ ಶಾಮನೂರು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್‌  ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್‌ ಟಿ. ದಾಸಕರಿಯಪ್ಪ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 14 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ..ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನಿಂದ ಉಮೇಶ್‌ ಮೇಟಿ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿಯ ವೀರಣ್ಣ ಚರಂತಿಮಠ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 20 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಭಾರೀ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ  ಈ ಮೂಲಕ  ಮತದಾನ ಪ್ರಭುಗಳು ಒಟ್ಟು 34 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.
 

 

9 April, 2026

  • 9 April, 2026 10:05 AM

    Bagalkot  Bye Election 2026 LIVE
    ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್:-
    ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 9 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ  ಮತದಾನ:-  11.89%
     

  • 9 April, 2026 10:04 AM

    Bagalkot  Bye Election 2026 LIVE: ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತಗಟ್ಟೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಎಡವಟ್ಟು:
    ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಗನ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್  ಮಾಡುವ ಬದಲು.
    ತಂದೆ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ ಮತಗಟ್ಟೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ.
    ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ವಾಗ್ವಾದ.
    ಮತ್ತೆ ಸರಿಪಡಿಸಿದ ಮತಗಟ್ಟೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ.
    ಮತಗಟ್ಟೆ ೧೬೭ ರಲ್ಲಿ ಘಟನೆ..
     

  • 9 April, 2026 10:03 AM

    Bagalkot  Bye Election 2026 LIVE
    ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಉಪಚುನಾವಣೆ.
    ಮತದಾನ ಮಾಡಲು ಬಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ವೀರಣ್ಣ ಚರಂತಿಮಠ.
    ಹಳದಿ ಶಾಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಪತ್ನಿ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಚರಂತಿಮಠ ಆಗಮನ.
    ಮತಗಟ್ಟೆ ಸಂಖ್ಯೆ ೧೬೬ ರಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ಮಾಡಲಿರುವ ಚರಂತಿಮಠ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬ.
     

  • 9 April, 2026 10:02 AM

    Davanagere South Bye Election 2026
    ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಚುನಾವಣೆ
    ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಲವು ಬೂತ್‌ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಡಿಸಿ, ಎಸ್‌ ಪಿ ಭೇಟಿ
    ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಗಂಗಾಧರಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೂ ಎಸ್‌ ಪಿ ಶೇಖರ್‌ ಹೆಚ್‌ ಟಿ ಭೇಟಿ ಪರಿಶೀಲನೆ
    ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಂತೆ ಚುನಾವಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸೂಚನೆ
     

  • 9 April, 2026 09:50 AM

    Karnataka By Election 2026 Voting Live: ಉಪಚುನಾವಣಾ ಅಖಾಡದಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ಬಿರುಸು 

    ಉಪಚುನಾವಣೆ ಮತದಾನದಕ್ಕೆ ಬಿರುಸುಗೊಂಡಿದ್ದು, ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಹಾಗೂ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆಯೇ ಮತದಾರರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಮತದಾನ ಚುರುಕು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

  • 9 April, 2026 08:33 AM

    Karnataka By Election 2026 Voting Live: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಮತ್ತು ಅಂಗವಿಕಲರನ್ನು ಮತಗಟ್ಟೆಗೆ ಕರೆತರಲು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತವು ಫ್ರೀ ವಾಹನ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೊಡಲಿದೆ. ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೆರಳಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇಂದು ದಾಖಲಾಗುವ ಮತಗಳ ಎಣಿಕೆಯು ಮೇ 4ರಂದು ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಅಂದು ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿದೆ.

  • 9 April, 2026 08:23 AM

    Karnataka By Election 2026 Voting Live: ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಮತ್ತು ಅಂಗವಿಕಲರನ್ನು ಮತಗಟ್ಟೆಗೆ ಕರೆತರಲು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತವು ಫ್ರೀ ವಾಹನ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೊಡಲಿದೆ. ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೆರಳಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.ಮೇ 4 ರಂದು ಮತ ಎಣಿಕೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿದೆ.

  • 9 April, 2026 08:22 AM

    Karnataka By Election 2026: ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿವರ
    ಮತಕಟ್ಟೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ- 284
    ಸಿಬ್ಬಂದಿ - 1,489
    ಕಣದಲ್ಲಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು– 25
    ಪುರುಷ ಮತದಾರರು– 1,13,399
    ಮಹಿಳಾ ಮತದಾರರು– 1,17,690
    ಒಟ್ಟು ಮತದಾರರು– 2,31,072

    Karnataka By Election 2026 Voting Live: ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿವರ
    ಮತಗಟ್ಟೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ– 322
    ಸಿಬ್ಬಂದಿ– 2500
    ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು– 9
    ಪುರುಷ ಮತದಾರರು– 1,26,999
    ಮಹಿಳಾ ಮತದಾರರು– 1,32,775
    ಒಟ್ಟು ಮತದಾರರು– 2,59,797
     

