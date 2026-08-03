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Karnataka Cabinet Expansion LIVE: ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಶುರು; ಗದ್ದುಗೆ ಏರಲಿರುವ ಸಚಿವರು ಇವರೇ... ಇಲ್ಲಿದೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಮಾಹಿತಿ

Karnataka Cabinet Expansion LIVE Updates: ಇಂದು ಸಂಜೆ 5  ಗಂಟೆ ವೇಳೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ನೂತನ ಸಚಿವರು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಸಚಿವರ ಪಟ್ಟಿ ಕೂಡಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ Zee Kannada News ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ ಅನ್ನು ಸದಾ ನೋಡುತ್ತಿರಿ...

Written ByPrajwal B
Published: Aug 03, 2026, 03:46 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 06:13 PM IST
Karnataka Cabinet Expansion LIVE: ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಶುರು; ಗದ್ದುಗೆ ಏರಲಿರುವ ಸಚಿವರು ಇವರೇ... ಇಲ್ಲಿದೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಮಾಹಿತಿ
03 August 2026 06:12 PM (IST)

ಸಚಿವರಾಗಿ ಜಮೀರ್‌ ಅಹಮದ್‌ ಖಾನ್‌ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಲ್ಲಿ ಓದಿ ಅಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ತಾಯಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್‌ ಖಾನ್‌

03 August 2026 05:55 PM (IST)

ಸಚಿವರಾಗಿ ರಿಜ್ವಾನ್ ಅರ್ಷದ್, ರುದ್ರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ, ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್, ಕೆ.ಎಂ.ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು.

03 August 2026 05:42 PM (IST)

ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ ನೂತನ ಸಚಿವರು ಬಿ.ನಾಗೇಂದ್ರ, ಪಿ.ಎಂ.ನರೇಂದ್ರಸ್ವಾಮಿ, ಸಿ.ಪುಟ್ಟರಂಗ ಶೆಟ್ಟಿ, ಟಿ ರಘುಮೂರ್ತಿ

03 August 2026 05:25 PM (IST)

ಎನ್.ಚೆಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿ, ಬಸವರಾಜ್ ರಾಯರೆಡ್ಡಿ, ಬಸವರಾಜ್ ರಾಯರೆಡ್ಡಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸಂಗಪ್ಪ ಸವದಿ, ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ.

03 August 2026 05:11 PM (IST)

ನೂತನ ಸಚಿವರಾಗಿ ಡಾ.ಅಜಯ್‌ ಧರ್ಮಸಿಂಗ್,  ಮಾಗಡಿ ಹುಲಿಕಟ್ಟೆ ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ, ಕೆ.ಎಸ್.ಬಸವಂತಪ್ಪ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ.
 

03 August 2026 05:03 PM (IST)

ಸಚಿವರ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನಕ್ಕೆ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ. ಸಿಎಂ‌ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರಗಳ ಹಿಂದೆ ವೇದಿಕೆ ಸಿದ್ದವಾಗಿದ್ದು, ಇದೀಗ ವಾರದ ಬಳಿಕ ಇಂದು ಪ್ರಮಾಣದ ವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

03 August 2026 04:26 PM (IST)

ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ: ಕುಮಾರ್‌ ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಇದೀಗ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮಂತ್ರಿ ಭಾಗ್ಯ ಒಲಿದು ಬಂದಿದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್‌ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನೂತನ ಸಚಿವರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರುವ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ಅವರ ಸಹೋದರ ಕುಮಾರ್‌ ಬಂಗಾರಪ್ಪ, ಅವರು ತಂದೆಯಂತೆಯೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. 

03 August 2026 04:01 PM (IST)

ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್‌ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದವರು:
ರುದ್ರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ (ಹಾವೇರಿ)
ಕೆ.ಎಸ್. ಬಸವಂತಪ್ಪ (ಮಾಯಕೊಂಡ)
ಟಿ. ರಘುಮೂರ್ತಿ (ಚಳ್ಳಕೆರೆ)
ರಿಜ್ವಾನ್ ಅರ್ಷದ್ (ಶಿವಾಜಿನಗರ) 
ಅಜಯ್ ಸಿಂಗ್ (ಜೇವರ್ಗಿ) 
ಕೆ.ಎಂ. ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡ (ಅರಸೀಕೆರೆ)
ಎಚ್.ಸಿ. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ (ಮಾಗಡಿ)
ವಿಜಯಾನಂದ ಕಾಶಪ್ಪನವರ್ (ಹುನಗುಂದ)
ಗಾಯತ್ರಿ ಶಾಂತೇಗೌಡ ಎ.ವಿ
 

03 August 2026 03:50 PM (IST)

12 ಹೊಸ ಮುಖಗಳು, 8 ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಿಗೆ ಸ್ಥಾನ: 
ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್‌ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ 12 ಹೊಸ ಮುಖಗಳು, 8 ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಿಗೆ ಮಂತ್ರಿಗಿರಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನೂತನ ಸಚಿವರ ಪಟ್ಟಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ ನೂತನ ಸಚಿವರ ಪಟ್ಟಿ: 
1. ಪಿ.ಎಂ.ನರೇಂದ್ರಸ್ವಾಮಿ (P. M. Narendraswamy)

2. ಶಿವರಾಜ್ ತಂಗಡಗಿ (Sivaraj Thangadagi)

3. ರುದ್ರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ (Rudrappa Lamani)

4. ಕೆ.ಎಸ್.ಬಸವಂತಪ್ಪ (K. S. Basavanthappa)

5. ಬಿ.ನಾಗೇಂದ್ರ (B. Nagendra)

6. ಟಿ.ರಘುಮೂರ್ತಿ (T. Raghumoorthy) 

7. B. Z. ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ (B. Z. Zameer Ahmed Khan)

8. ರಿಜ್ವಾನ್ ಅರ್ಷದ್ (Rizwan Arshad)

9. ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್ (Santosh Lad) 

10. ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ (Madhu Bangarappa) 

11. ಪುಟ್ಟರಂಗಶೆಟ್ಟಿ (Puttarangashetty)

12. ಎಸ್.ಎಸ್.‌ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ (S.S. Mallikarjuna) 

13. ಅಜಯ್ ಸಿಂಗ್ (Ajay Singh)

14. ಎನ್.ಚಲುವರಾಯ ಸ್ವಾಮಿ (N. Chaluvaraya Swamy)

15. ಕೆ.ಎಂ.ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡ (K. M. Shivalinge Gowda) 

16. ಎಚ್.ಸಿ.ಬಾಲಕೃಷ್ಣ (H. C. Balakrishna)

17. ಗಾಯತ್ರಿ ಶಾಂತೇಗೌಡ (Gayathri Shanthegowda)

18. ಬಸವರಾಜ ರಾಯರೆಡ್ಡಿ (Basavaraj Rayareddi)

19. ವಿಜಯಾನಂದ ಕಾಶಪ್ಪನವರ್ (Vijayanand Kashappanavar) 

20. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ (Laxman Savadi) 

21. ಜಿ.ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ್ (ಸ್ಪೀಕರ್) (G. S. Patil (Speaker))

22. ಎ. ಎಸ್. ಪೊನಣ್ಣ (ಉಪ ಸ್ಪೀಕರ್) (A. S. Ponanna (Deputy Speaker)

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