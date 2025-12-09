karnataka assembly winter session Live: ʼಜಮೀನು ಕಳೆದುಕೊಂಡವರಿಗೆ ಹಣ ಕೊಡಿʼ ಯತ್ನಾಳ್‌ ಸಭಾತ್ಯಾಗ

karnataka assembly winter session Live: ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಲಾಪದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷವಾದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ ಮುಗಿ ಬಿದ್ದಿವೆ.
ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪರ ಶಾಸಕ ರಾಯರೆಡ್ಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ರಾಯರೆಡ್ಡಿ ಕಾಲೆಳೆದ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್ ಅಶೋಕ್, ನಾನು ಇನ್ಮುಂದೆ ಸಚಿವರು ಯಾರು ಯಾರು ಆಗುತ್ತಾರೆಂದು ಪಟ್ಟಿ ನೋಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ರಾಯರೆಡ್ಡಿ ಹೆಸರಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಶೋಕ್ ಅವರು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.
congress and BJP members talk war: ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ವಿಶೇಷ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಅವರು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತೀ ಬಾರಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಪಂದನೆ ಇರಲ್ಲ. ಮೊದಲ ಎರಡು ದಿನ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಚರ್ಚೆಯಾಗಲಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡಲಿ, ಆದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ. 5 ವರ್ಷ ಸಿಎಂ ಆಗಿ ಆಡಳಿತ ಮಾಡಿದವರು. ಈಗಲೂ ಕೂಡ 5 ವರ್ಷ ಇರುತ್ತೇನೆ ಅನ್ನೋ ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಮೊದಲ ರೀತಿಯ ಸಿಎಂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಬರ ಬಂತು. ಬಳಿಕ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನೆರೆ ಬಂತು. ರಾಜ್ಯದ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಲು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದರು.
ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಮಾತಿಗೂ, ಕೃತಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಭಾಷಣ ಮಾಡುವಾಗ ಏ ಕೂತ್ಗೋ 2 ಸಾವಿರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವಾ ನಿನಗೆ ಅಂತ. ಅವರ ಗಂಡ ಎಣ್ಣೆ ಹೊಡೀತಿದ್ದ, ಒಂದು ಕ್ವಾಟ್ರು ಹೊಡೆದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಆ ದುಡ್ಡು ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಂದ ಆರ್ ಅಶೋಕ್. ಇದಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ ಶಾಸಕ ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡ, ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಪೆಗ್ ಹೊಡೀತಿರಲಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ರೀತಿ ಮಾತು ಸರಿಯಲ್ಲ, ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಕೆ ಪಾಟೀಲ್ ಬಡತನದ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಣ ಕೊಡುತ್ತಿರುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಮತ್ತೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರನ್ನು ಕಿಚಾಯಿಸಿದ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್.ಅಶೋಕ್ ಅವರು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಿಂದೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಡಿದ್ದರು. ಆಗ ಮುಖಕ್ಕೆ ಅವರು ಗಾಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆ ನಂತರವೇ ಅವರು ಅಹಿಂದ ಸಂಘಟನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದು.
ಈಗ ಮತ್ತೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ರೈಡರ್ ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ (ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್) ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರ್.ಅಶೋಕ್ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದ್ದಾರೆ.
cm siddaramaiah talk about dhanalakshmi poojari: ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಮಾತನಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಗೂ ಕೋಚ್ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಐದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 5 ಲಕ್ಷ ಅಲ್ಲ, 50 ಲಕ್ಷ ಕೊಡಿ ಅಂತ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ ಶಾಸಕ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು, ಆಳ್ವಾಸ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಓದಿದವರು. ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದವರು. ಕಬಡ್ಡಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲಸ ನೀಡಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿ ಎಂದು ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
R Ashok and CM Siddaramaiah: ವಿಧಾನಸಭೆ ಕಲಾಪಕ್ಕೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಕೋಚ್ ದನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜಾರಿ ದಂಪತಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸ್ಪೀಕರ್ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಅವರು ಓದಿ ಹೇಳಿದರು. ದನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ಎರಡನೇ ಕಬ್ಬಡಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಭಾರತೀಯ. ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಆಡಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಏಕೈಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಅವರು ಸದನ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿರುವುದು ಸಂತಸ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜಾರಿ ಅವರಿಗೆ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಅವರು ಅಭಿನಂದನೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರ ಕಾಲೆಳೆದ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಅವರು, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕೂಡ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಡಿ ಬಂದವರು. ಅಹಿಂದಾ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಡಿ ಸಿಎಂ ಆದವರು. ಈಗಲೂ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರೈಡರ್ ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕಡೆಗೆ ಕೈ ತೋರಿಸಿ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಹೇಳಿದರು.
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕಲಾಪ ಪುನರಾರಂಭವಾದಾಗ ಸದನಕ್ಕೆ ಸಚಿವರು ಗೈರು ಆಗಿದ್ದರು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಅವರು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದರೇ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ ಇರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಆರ್.ಅಶೋಕ್ ಹಾಗೂ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು.
karnataka assembly winter session: ಭೋಜನ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಕಲಾಪ ಪುನರಾರಂಭವಾದಾಗ, ಸಭೆಯಲ್ಲೊಂದು ವಾಕ್ಸಮರ ನಡೆಯಿತು. ಸಚಿವರ ಗೈರುಹಾಜರಿಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ಅಶೋಕ್, “ಊರಿಗೊಬ್ಳೆ ಪದ್ಮಾವತಿ ಎಂಬಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಮಾತ್ರ ಒಬ್ಬರು ಸಚಿವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಸಚಿವರು ಹಾಜರಾಗಲಿ, ಸದನವನ್ನು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮುಂದೂಡಲಿ” ಎಂದು ಸ್ಪೀಕರ್ಗೆ ವಿನಂತಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ಅಶೋಕ್ ಅವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ತಕ್ಷಣ ತಿಪಟೂರು ಶಾಸಕ ಷಡಕ್ಷರಿ ತೀವ್ರ ಅಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. “ನೀವು ಆ ರೀತಿ ಮಾತಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕು. ‘ಊರಿಗೊಬ್ಳೆ ಪದ್ಮಾವತಿ’ ಎಂದು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ,” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಸದನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಗದ್ದಲ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು.
BJP State President B.Y Vijayendra: ಸುವರ್ಣಸೌಧದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ವೈ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಧ್ವಾರದ ಬಳಿ ಉಭಯ ನಾಯಕರ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆದರು. ಆಗ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಮಟ್ಟಿಲು ಹತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿಯೇ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅರು ನಗುತ್ತಲೇ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಐದು ನಿಮಿಷ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಬಳಿ ಬಂದು ಹೋಗಣ್ಣ ಎಂದು ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿಗೆ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೋಗಿರಿ ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತೇನೆ ಎಂದು ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಹೇಳಿದರು.
Joint press conference of JDS MLAs: ಸುವರ್ಣಸೌಧದಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಸುರೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಜಂಟಿ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಸಕರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಜಯವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಳೆಯಿಂದ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ, ಹತ್ತಿ ಸೇರಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಳೆಗಳು ಹಾನಿಯಾಗಿವೆ. ಮಳೆ ಹಾನಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೂ ಹೋಗಿ ಅವಲೋಕನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ವರದಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡುವ ಹಣಕ್ಕೆ ಸರ್ವೇ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಅದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಲು ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಇದ್ಯಾ?. ಜಲಾಶಯದ ಗೇಟ್ ಕೂಡ ರಿಪೇರಿನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈ ಏಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಸದನದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುತ್ತೇವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
Senior Congress leader B.K. Hariprasad: ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆಗೆ ಶಾಸಕ ವಿಜಯಾನಂದ ಕಾಸಪ್ಪನವರು ಕೇಳಿರುವ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ಬಿ.ಕೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು, ವಿಜಯಾನಂದ ಕಾಶಪ್ಪನವರ್ ಶಾಸಕರು, ಅವರಿಗೆ ಕೇಳುವ ಹಕ್ಕು ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಕೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಎಂಎಲ್ಸಿ ಡಾ.ಯತೀಂದ್ರ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಹಾಗೂ King is alive ಎಂದು ಸಚಿವ ಬೈರತಿ ಸುರೇಶ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಸಂಬಂಧ ಮಾತನಾಡಿದ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೂ ಗೊಂದಲ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ನಾಯಕರಿಗೂ ಗೊಂದಲ ಇಲ್ಲ. ಹೈಕಮಾಂಡ್ ತೀರ್ಮಾನ ಅಂತಿಮ.
ಅವರ ತೀರ್ಮಾನವರೆಗೂ ನಿಮಗೂ ಮಸಾಲೆ ಬೇಕಲ್ಲಾ? ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Bangalore E Khata: ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾಡಿ, ಗ್ರೌಂಡ್ ರಾಬಿನ್ ಅನ್ನೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತರಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದವರಿಗೆ ಇ- ಖಾತ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಗೋಪಾಲಯ್ಯ ಅವರು ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಿಟ್ಟು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಹಳೆಯ ಮಾದರಿಯನ್ನೇ ತರಲು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. 43 ಸಾವಿರ ಅರ್ಜಿಗಳು ಖಾತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದವು. ಹಣ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಿತ್ತು. 31,274 ಅರ್ಜಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಆಗಿದೆ. 6,454 ಬಾಕಿ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು, 3ನೇ ತಾರೀಖಿನಿಂದ ಹಳೇ ಪದ್ದತಿಯಲ್ಲೇ ಖಾತೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿರೋದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
tourism minister hk patil: ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದಿಂದ ಪ್ರತೀ ವರ್ಷ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ 1.15 ಕೋಟಿ ಹಣ ಮೀಸಲಿಡುವಂತೆ ಶಾಸಕ ಅಶೋಕ್ ರೈ ಅವರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಕೆ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು, ಕಂಬಳ ಹಾಗೂ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯವರ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. 10ಕ್ಕೆ ಮಾಡದೇ, 20 ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಸಿ ಅಂತ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದೆ. 20 ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ತಲಾ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ ಅಂತ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. 20 ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಹಣ ಕೊಡಲಾಗುವುದು. 23 ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಒತ್ತಾಯ ಇದೆ. 23ಕ್ಕೂ ತಲಾ 5 ಲಕ್ಷ ಹಣ ಕೊಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಕೆ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
Yatnal's walkout: ಸರ್ಕಾರ ಹಳೆ ರೈತರ ಭೂಮಿ ಹಣವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಯತ್ನಾಳ್ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಇದೊಂದು ಮಾಫಿಯಾ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 10 ಲಕ್ಷ ಭೂಮಿ ಬೆಲೆ ಇದ್ರೆ, 10 ಕೋಟಿ ರೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ನಾನು ಅಷ್ಟು ಕೊಡೋಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೇರವಾಗಿಯೇ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶವನ್ನ ಒಪ್ಪಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ನ್ಯಾಯಾಂಗ, ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಮಾನಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಸಭಾತ್ಯಾಗ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಶಾಸಕ ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರು ಕಲಾಪದಿಂದ ಹೊರ ನಡೆದರು.
mla basanagouda yatnal and DK Shivakumar: ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮಾತಿಗೆ ಎದುರುತ್ತರ ಕೊಡ್ಡ ಶಾಕಸ ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರು ನಾವು ದೆಹಲಿ ಬರುತ್ತೇವೆ. ಒತ್ತಡ ಹಾಕುತ್ತೇವೆ. ಪಕ್ಷಾತೀತ ನಿಯೋಗವನ್ನು ದೆಹಲಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಹಳೆಯ ಬಾಕಿಯೇ ವಿಜಯಪುರ ನ್ಯಾಯಾಲದಲ್ಲಿದೆ. ಹಣ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೂ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೊಂದು ಸಮಿತಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 1974ರಿಂದ ಜಮೀನು ಕಳೆದುಕೊಂಡವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂದು ಯತ್ನಾಳ್ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
Krishna Upper River Project: ಕೃಷ್ಣಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆ 6 ದಶಕಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದರೂ ಪೂರ್ಣವಾಗಿಲ್ಲ. 173ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು 120 ಕೋಟಿ ರೂ. ಖರ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಎರಡನೇ ಹಂತ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 54,257 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ. ಮೂರನೇ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 70 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಮೂರನೇ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೃಷ್ಣಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಗಲು 1ಲಕ್ಷ 20ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂ ವೆಚ್ಚ ಆಗಲಿದೆ. ಇದು ಪೂರ್ಣ ಆದ್ರೆ ಇಡೀ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಜೊತೆಗೆ ತುಮಕೂರು ವರೆಗೂ ನೀರು ಹೋಗಲಿದೆ. ಯಾವಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ?. ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದು ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
DK Shivakumar on Krishna Upper River Project: ಕೃಷ್ಣಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. CM ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಆಗಿದೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾದ ಸೋಮಣ್ಣ, ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರ ಜೊತೆಯೂ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಜೊತೆ ಹೋಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗಿದೆ. ದುಡ್ಡಿನ ಬಗ್ಗೆ, ಕೆಲಸಗಳು ಆರಂಭದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇವೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುತ್ತೀರಿ. ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಡಿ. ನಾವು ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Congress BJP mlas absent session: ಸುವರ್ಣಸೌಧದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ದಿನದಂದು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಲಾಪಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರು ಗೈರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದಿಂದ 73 ಶಾಸಕರಷ್ಟೇ ಸುವರ್ಣಸೌಧದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳಿಂದ 18ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಾಸಕರು ಕಲಾಪಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗು ಆಗಿಲ್ಲ.
mla basanagouda yatnal on Congress: ಶಾಸಕ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರು ರಾಜ್ಯದ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಾಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಆಗುತ್ತದೆ. ರೈತರ ಜಮೀನಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಕೊಡುತ್ತೀರಿ. ಆಲಮಟ್ಟಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಅನ್ನು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಲು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಮುಳುಗಡೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಎಕೆರೆಗೆ 40 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ 70 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಹಣದಲ್ಲಿ ಅಣೆಕಟ್ಟನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದವರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Minister Lakshmi Hebbalkar: ಬಿಜೆಪಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಲು ಬೇಡ ಅಂದವರು ಯಾರು?. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯಾವತ್ತೂ ರೈತರ ಪರವಾಗಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ರೈತರಿಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಚಿವೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿಯವರಿಗೆ ನಾಚಿಕೆಯಾಗಬೇಕು. ರೈತರ ಮೇಲೆ ಗೋಲಿಬಾರ್ ಮಾಡಿದವರು, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರ ಮೇಲೆ ಗಾಡಿ ಹತ್ತಿಸಿದವರು. ಈಗ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಲು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಏನು ಅರ್ಹತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Former Minister Shashikala jolle: ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರಿದ್ರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯದ ಹೋರಾಟ ಅನಿವಾರ್ಯ ಎಂದು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಸಚಿವೆ ಶಶಿಕಲಾ ಜೊಲ್ಲೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನ ಕೊಡಬೇಕು. ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆನ ವಿಭಜಿಸಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ, ಗೋಕಾಕ ಈ ಎರಡನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗುವ ವಿಷಯಗಳು ಅನುಷ್ಠಾನ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯದ ಹೋರಾಟ ಅನಿವಾರ್ಯ ಎಂದು ಶಶಿಕಲಾ ಜೊಲ್ಲೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.