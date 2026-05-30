  Karnataka Breaking News LIVE : ಇಂದು ಸಂಜೆ 4 ಮಹತ್ವದ CPL ಸಭೆ, ನೂತನ CM ಆಯ್ಕೆ, ಚಿತ್ರಕಲಾ ಶಾಲೆಗೆ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಬೆಂಕಿ
Karnataka Breaking News LIVE : ಇಂದು ಸಂಜೆ 4 ಮಹತ್ವದ CPL ಸಭೆ, ನೂತನ CM ಆಯ್ಕೆ, ಚಿತ್ರಕಲಾ ಶಾಲೆಗೆ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಬೆಂಕಿ

30 May 2026 Kannada News Today Live : ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕೀಯ, ಕರ್ನಾಟಕ ನೂತನ ಸಿಎಂ ಆಯ್ಕೆ, ಕ್ರೀಡಾ ಸುದ್ದಿ, ಇಂದಿನ ಹವಾಮಾನ ವರದಿ, ಇಂದಿನ ಪೆಟ್ರೋಲ್-ಡೀಸೆಲ್‌ ಸುದ್ದಿ, ಚಿನ್ನದ ದರ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಕ್ಷಣಕ್ಷಣದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ Zee Kannada News ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ ವಿಕ್ಷೀಸಿ..

Written ByKrishna N K
Published: May 30, 2026, 11:12 AM IST|Updated: May 30, 2026, 11:12 AM IST
Image Credit: Kannada Breaking News
30 May 2026 11:11 AM (IST)

Kannada News Today Live : ಚಿತ್ರಕಲಾ ಶಾಲೆಗೆ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಬೆಂಕಿ: ತಪ್ಪಿದ ದೊಡ್ಡ ಅನಾಹುತ

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯ ನಾಗದೇವನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಶಾಲೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಶಾಲೆಯ ಮೇಲಿನ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ (Top Floor) ಬೆಂಕಿ ಧಗಧಗನೆ ಉರಿಯಲಾರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು ತೀವ್ರ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಘಟನೆ ನಡೆದ ತಕ್ಷಣ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ದೌಡಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯು ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನಂದಿಸುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಶಾಲೆಗೆ ರಜೆ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯ ಸಂಭವಿಸದೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅನಾಹುತ ತಪ್ಪಿದಂತಾಗಿದೆ.
 

30 May 2026 10:37 AM (IST)

Kannada News Today Live : ಕಳೆದುಹೋಗಿದ್ದ ₹1.60 ಲಕ್ಷ ಹಣ ಮರಳಿ ನೀಡಿ ಮಾದರಿಯಾದ ಜಾಕೀರ್‌-ಇಂದ್ರೇಶ್‌

ಕೊಪ್ಪಳದ ಅಶೋಕ ಸರ್ಕಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೀರಪ್ಪ ಎಂಬುವವರು ತಮ್ಮ ಬೈಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಬರೋಬ್ಬರಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವಿದ್ದ ಬ್ಯಾಗ್ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಇದರ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಬೀರಪ್ಪ ಅವರು ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿ, ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಈ ಹಣದ ಬ್ಯಾಗ್‌ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಸ್ಥಳೀಯರಾದ ಜಾಕೀರ್ ಮತ್ತು ಇಂದ್ರೇಶ್, ತಕ್ಷಣವೇ ಅದನ್ನು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ತದನಂತರ ಪೊಲೀಸರು ಆ ಹಣವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮೂಲ ವಾರಸುದಾರರಾದ ಬೀರಪ್ಪನಿಗೆ ಮರಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದುಹೋದ ಹಣ ಕೈಸೇರಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟ ಬೀರಪ್ಪ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯು, ಜಾಕೀರ್ ಹಾಗೂ ಇಂದ್ರೇಶ್ ಅವರ ಈ ಮಾದರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

30 May 2026 09:37 AM (IST)

Kannada News Today Live : ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ನಮಾಜ್‌ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪಾದ್ರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳ ಹಬ್ಬಗಳಿಗೂ ಅದೇ ನಿಯಮ ಅನ್ವಯಿಸಿ!

ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಮಾಜ್ ಮಾಡುವುದು ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳ ಬೀದಿ ಸಭೆಗಳು, ಹಬ್ಬಗಳು ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮೆರವಣಿಗೆಗಳಿಗೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ನಿಯಮಗಳು ಅನ್ವಯವಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಜ್ಲಿಸ್-ಎ-ಇತ್ತೆಹಾದುಲ್ ಮುಸ್ಲಿಮೀನ್ (AIMIM) ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಸಾದುದ್ದೀನ್ ಓವೈಸಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತಪ್ಪು ಎಂದು ಅವರು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
 

30 May 2026 09:02 AM (IST)

Kannada News Today Live : RCB ಗೆದ್ದರೂ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಇಲ್ಲ, ಪೊಲೀಸ್‌ ಖಡಕ್‌ ಸೂಚನೆ

ಕಳೆದ ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್‌ನ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಗೆಲುವಿನ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ವೇಳೆ ನಡೆದಿದ್ದ ಕಾಲ್ತುಳಿತದ ದುರಂತವನ್ನು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸರು ಈ ಬಾರಿ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೇ 31 ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ RCB vs GT ನಡುವಿನ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಗೆದ್ದರೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಗಾಡುವುದು, ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸುವುದು ಅಥವಾ ವಾಗ್ವಾದಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿ ಪೊಲೀಸರು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

30 May 2026 08:53 AM (IST)

Kannada News Today Live : ಇಂದು ಸಂಜೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ (CLP) ಸಭೆ

ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸಂಜೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ (CLP) ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ನೂತನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸುವುದು ಬಹುತೇಕ ಖಚಿತವಾಗಿದೆ. ಪಕ್ಷದ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು, ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಮೂಲಕವೇ ಡಿ.ಕೆ.ಎಸ್ ಹೆಸರನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುವಂತೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ರೂಪಿಸಿದೆ.
 

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

