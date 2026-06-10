/ Karnataka News LIVE Updates: ಇರಾನ್-ಯುಎಸ್ ಯುದ್ಧದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ

Karnataka News LIVE Updates: ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡಿಸೇಲ್ ದರ:
ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ದರಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಭೋಪಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ದರ ಅತ್ಯಂತ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ₹114.57 ಹಾಗೂ ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ₹99.64 ರಷ್ಟಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ ಮಹಾನಗರಗಳಾದ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ₹113.51 ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ₹99.82 ಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಬಿಹಾರದ ಪಾಟ್ನಾದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ₹113.37 ಹಾಗೂ ಡೀಸೆಲ್ ₹99.36 ರಷ್ಟಿದೆ. ದೇಶದ ವಾಣಿಜ್ಯ ನಗರಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ದರ ₹111.21 ಹಾಗೂ ಡೀಸೆಲ್ ದರ ₹97.83 ಆಗಿದ್ದರೆ, ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ₹107.77 ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ₹99.55 ಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಜಾರ್ಖಂಡ್ನ ರಾಂಚಿಯಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ₹105.26 ರಷ್ಟಿದ್ದರೆ, ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಶತಕದ ಗಡಿ ದಾಟಿ ₹100.49 ತಲುಪಿದೆ. ಇನ್ನು ದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ನೋಯ್ಡಾ ಎರಡೂ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ₹102.12 ರಂತೆ ಏಕರೂಪದಲ್ಲಿದೆ, ಆದರೆ ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ₹95.20 ಹಾಗೂ ನೋಯ್ಡಾದಲ್ಲಿ ₹97.56 ರಷ್ಟಿದೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿ ಲಕ್ನೋದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ₹101.89 ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ₹95.36 ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಚಂಡೀಗಢದಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ದರ ಉಳಿದ ನಗರಗಳಿಗಿಂತ ತುಸು ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗೆ ₹101.51 ಹಾಗೂ ಡೀಸೆಲ್ಗೆ ₹89.47 ದರ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕ-ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೂ, ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ. ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ಹಳದಿ ಲೋಹ ಹಾಗೂ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ. ಯುದ್ಧದ ಆರಂಭದಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹25,000 ಹಾಗೂ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ₹1.25 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಭಾರಿ ಕುಸಿತ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಜೂನ್ 10 ರಂದೂ ಸಹ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಪಾಟ್ ಚಿನ್ನ: ಜೂನ್ 10 ರಂದು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ $40 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕುಸಿದು, ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ಗೆ $4,180 ತಲುಪಿದೆ. (ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಇದು $4,221 ಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿತ್ತು).
MCX ಚಿನ್ನದ ದರ: ಎಂಸಿಎಕ್ಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ $23 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದ್ದು, 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ $1,52,420 ತಲುಪಿದೆ.
MCX ಬೆಳ್ಳಿ ದರ: ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಯೂ ಸಹ ₹428 ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡು, 1 ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ₹2,38,100 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.