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Karnataka News LIVE: ಡಿಕೆಶಿ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್‌ ಡಿಸಿಎಂ... ದಿಗ್ಗಜರಿಗೆ ಶಾಕ್ ಮೇಲೆ ಶಾಕ್..  ಇಲ್ಲಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಪ್‌ಡೇಟ್

Karnataka News LIVE 3 June 2026: ಇಂದು ಸಂಜೆ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಿಎಂ ಆಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಶುಭಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಚಿವರಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲು ಕೆಲ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು ಪಣ ತೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಪದತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಹೈಕಮಾಂಡ್‌ ಬಂಪರ್‌ ಗಿಫ್ಟ್‌ ನೀಡಿದೆ. 
 

Written ByYashaswini V
Published: Jun 03, 2026, 12:21 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 12:21 PM IST
Karnataka News LIVE: ಡಿಕೆಶಿ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್‌ ಡಿಸಿಎಂ... ದಿಗ್ಗಜರಿಗೆ ಶಾಕ್ ಮೇಲೆ ಶಾಕ್..  ಇಲ್ಲಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಪ್‌ಡೇಟ್
Image Credit: Karnataka News LIVE
03 June 2026 12:21 PM (IST)

ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ (Devanahalli Breaking) :- 
ಡಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಕೇರಳ ಹೋಂ ಮಿನಿಸ್ಟರ್.ಕೇರಳ ಗೃಹ ಸಚಿವ ರಮೇಶ್ ಚಿನ್ನಿಟಾಳ ಮತ್ತು ಸಚಿವ ಕುನ್ನಳಿ ಕುಟ್ಟಿ. ತ್ರಿವೆಡ್ರಂ ನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಸಚಿವರು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರಿಂದ ಏರ್ಪೋಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತ. 
 

03 June 2026 12:13 PM (IST)

ಸಿಎಂ ಸೇರಿ 13 ಶಾಸಕರು ಸಚಿವರಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ (13 MLAs including CM take oath as ministers): 
ಸಿಎಂ ಸೇರಿ 13 ಶಾಸಕರು ಇಂದು ಸಚಿವರಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. 

  1. ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್‌ (ಸಿಎಂ)
  2. ಡಾ. ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ್‌ (ಡಿಸಿಎಂ)
  3. ಕೆ.ಎಚ್‌. ಮುನಿಯಪ್ಪ
  4. ಕೆ.ಜೆ. ಜಾರ್ಜ್
  5. ಎಂ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ್‌
  6. ರಾಮಲಿಂಗರೆಡ್ಡಿ
  7. ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ
  8. ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ
  9. ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ
  10. ಯು.ಟಿ. ಖಾದ‌ರ್
  11. ಈಶ್ವರ ಖಂಡ್ರೆ
  12. ಯತೀಂದ್ರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ
  13. ಬೈರತಿ ಸುರೇಶ್
  14. ಡಾ. ಶರಣಪ್ರಕಾಶ ಆರ್. ಪಾಟೀಲ
     

ಲಿಂಗಾಯತ 3, ಕುರುಬ 2 , ಒಕ್ಕಲಿಗ (ಡಿಕೆ ಸೇರಿ) 3, ದಲಿತ 3 , ಎಸ್.ಟಿ 1, ಮುಸ್ಲೀಂ 1, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಕೋಟಾದಡಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮಂತ್ರಿಗಿರಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

03 June 2026 12:00 PM (IST)

ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್‌ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ (DK Shivakumar Cabinet)
D.K ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ದಿಗ್ಗಜರಿಗೆ ಶಾಕ್ ಮೇಲೆ ಶಾಕ್.. ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ  ಕೈತಪ್ಪಿದಕ್ಕೆ ಕಂಗಾಲಾದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು...

  • H.C.ಮಹದೇವಪ್ಪ
  • H.K.ಪಾಟೀಲ್
  • ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ
  • ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ್
  • ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ 
  • ಶರಣ ಬಸಪ್ಪ ದರ್ಶನಾಪುರ
  • ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್
  • ಚೆಲುವರಾಯ ಸ್ವಾಮಿ
  • ಎಸ್ ಎಸ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ
  • ರಹೀಂ ಖಾನ್
  • ಆರ್.ಬಿ ತಿಮ್ಮಾಪುರ್
  • ಕೆ ವೆಂಕಟೇಶ್
  • ಶಿವರಾಜ್ ತಂಗಡಗಿ
  • ಕೆ.ಎನ್ ರಾಜಣ್ಣ
  • ಬೈರತಿ ಸುರೇಶ್
  • ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್
  • ಮಂಕಾಳು ವೈದ್ಯ
  • ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ
  • ಎಂ.ಸಿ.ಸುದಾಕರ್
  • ಎನ್ ಎಸ್ ಬೋಸರಾಜು ಗೆ 

ಕೋಕ್

03 June 2026 11:52 AM (IST)

ಸಭಾಪತಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ರಾಜೀನಾಮೆ (UT Khader resigns): 
ಸಭಾಪತಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಉಪ ಸಭಾಪತಿ ರುದ್ರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಯು.ಟಿ. ಖಾದರ್‌, ಒಳ್ಳೆ ಖಾತೆ ಇರುವ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗುವ ಭರವಸೆ ಇದೆ. ಪಕ್ಷವನ್ನ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದುಕೊಂಡರೆ ನನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಈ‌ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಇಂದು ಉಪ ಸಭಾಪತಿಗಳಿಗೆ ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಚಿವ ಖಾತೆ ಸಿಗದೇ ಇದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪತ್ರ ವಾಪಸ್ ಪಡೆದಕೊಳ್ತೇನೆ ಎಂದು ಶಾಸಕರ ಭವನದ ಬಳಿ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 
 

03 June 2026 11:49 AM (IST)

ಶಾಸಕರ ಸೇವೆಗಾಗಿ 10 ಹೊಸ ಇನ್ನೋವಾ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ (10 new Innova cars launched for MLAs): 
ಶಾಸಕರ ಸೇವೆಗಾಗಿ 10 ಹೊಸ ಇನ್ನೋವಾ ಕಾರುಗಳು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದು ಶಾಸಕರ ಭವನದಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮಾಜಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಯು.ಟಿ ಖಾದರ್. 10 ಹೊಸ ಇನ್ನೊವಾ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಶಾಸಕರ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಬಳಸಲು ಹಸ್ತಾಂತರ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ  ಮಾಜಿ ಡೆಪ್ಯುಟಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ರುದ್ರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ, ಶಾಸಕ ಕೋನರೆಡ್ಡಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.  
 

03 June 2026 11:44 AM (IST)

ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಭೇಟಿ (D.K. Shivakumar meets Siddaramaiah):
ನಿಯೋಜಿತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕಾರಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರನ್ನು ಕಾವೇರಿ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದರು. 

ಹಾಗೆಯೇ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿರುವ ಜಿ.ಪಮೇಶ್ವರ್ ಅವರೂ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದರು. 

ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಅಭಿನಂದಿಸಿ ಶುಭಕೋರಿದರು. 

ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಆರ್.ವಿ.ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರು ಈ‌ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು.
 

03 June 2026 11:40 AM (IST)

ಧಾರವಾಡ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್‌ (Dharwad Breaking):
ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ಯುವಕ ಬಲಿ..! 
ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ತಯಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಯುವಕ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಮರು ಕಲಬುರಗಿ (25) ಮೃತ ದುರ್ದೈವಿ ಆಗಿದ್ದು ಈತ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುರಪುರ ಮೂಲದ ಯುವಕ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. 

ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ತಯಾರಿಗೆ ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಯುವಕ, ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿ ಉಸಿರು ಚೆಲ್ಲಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. 

ಧಾರವಾಡದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಗಳು...
 

03 June 2026 11:36 AM (IST)

ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಒಲಿದು ಬಂದ ಅದೃಷ್ಟ (Eshwar Khandre New Minister):
ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆಗೆ ಒಲಿದು ಬಂದ ಅದೃಷ್ಟ.. ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವ ಕುಮಾರ್.. 
 

03 June 2026 11:30 AM (IST)

ಡಾ. ಶರಣಪ್ರಕಾಶ ಆರ್. ಪಾಟೀಲರಿಗೆ ಡಿಕೆಶಿ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ (Dr. Sharanaprakash R. Patil in the DKS cabinet):
ನಿಯೋಜಿತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಡಾ. ಶರಣಪ್ರಕಾಶ ಆರ್. ಪಾಟೀಲ ರವರಿಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸೇರಲು ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದರು.

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಸಂತ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಡಾ. ಶರಣ ಪ್ರಕಾಶ ಆರ್. ಪಾಟೀಲರ ಸ್ಚಗೃಹದ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು....
 

03 June 2026 11:23 AM (IST)

ಎನ್ ಎ ಹ್ಯಾರೀಸ್ ಗೆ ಮೊದಲ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೈತಪ್ಪಿದ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ (N.A. Harris missed out Minister Post in first list): 
ನಿಯೋಜಿತ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಪರಮಾಪ್ತ ಎನ್ ಎ ಹ್ಯಾರೀಸ್ ಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಮೊದಲ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಕೋಟದಡಿ ಯು ಟಿ ಖಾದರ್ ಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನಿಗದಿ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಎನ್ ಎ ಹ್ಯಾರೀಸ್‌ ಅವರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಕೈತಪ್ಪಿದಂತಾಗಿದೆ. 
 

03 June 2026 11:14 AM (IST)

ಸಿದ್ದು ನಿವಾಸದ ಬಳಿ ಸಿದ್ದು ಅಭಿಮಾನ ಕಣ್ಣೀರು (Siddaramaiah Fan in tears)
ದಲಿತರು ಹಾಗು ಹಿಂದುಳಿದವರ ಪಾಲಿನ ಮಹಾನಾಯರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು, ಮಗನ ಸಾವಿನ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇ ದಿನವೇ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹಾಜರಾದರು. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದು ಬಹಳ ದುಃಖ ಆಯ್ತು, ಅವರು ಯಾವಾಗ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೂ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕೈಹಾಕಿ ನಕ್ಕು ಮಾತನಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಇದೀಗ ಬಹಳ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಂದು ಸಿದ್ದು ನಿವಾಸದ ಬಳಿ ಸಿದ್ದು ಅಭಿಮಾನ ಬೆಳಗಾವಿಯ ನಿವಾಸಿ ಸಂತೋಷ್ ಕಂಬ್ಳಿ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
 

03 June 2026 11:06 AM (IST)

ನೂತನ ಸಚಿವರಿಗೆ ಸಂದೇಶ ರವಾನೆ (Karnataka Govt New Ministers): 
ನೂತನ ಸಚಿವರಿಗೆ ತಾವೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್..
ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸಚಿವರಿಗೆ ಕರೆ... ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೇ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸುತ್ತಿರುವ ಡಿಕೆಶಿವಕುಮಾರ್, ಎಂಬಿ ಪಾಟೀಲ್, ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್. 
 

03 June 2026 11:03 AM (IST)

ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನದ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ನಾಗೇಂದ್ರಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್ (Big shock for Nagendra):  
ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ನಿಗಮ ಬಹುಕೋಟಿ ಹಗರಣದ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಸಿಬಿಐ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನದ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ನಾಗೇಂದ್ರಗೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌ ನೀಡಿದೆ. ನಾಗೇಂದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಮೂರು ದೋಷಾರೋಪ ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿರೋ ಸಿಬಿಐ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮೂರು ದೋಷಾರೋಪ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲೂ ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿಯನ್ನಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. 

ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ನಾಗೇಂದ್ರ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ನಿಗಮದ 89 ಕೋಟಿ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದರು.  ಸದ್ಗುರು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಎಂದು ನಕಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ, ಇದೇ ದುಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಹಣ ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ.
 

03 June 2026 10:53 AM (IST)

ಕನಕಪುರದ ಕೆಂಕೇರಮ್ಮ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ (Special puja at Kenkeramma Temple in Kanakapura):
ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ರಾಜ್ಯದ 25ನೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಲು ಅವರ ಡಿಕೆಶಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಮನೆದೇವತೆಯಾದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಕೆಂಕೆರಮ್ಮನವರ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸಾದ ವಿನಿಯೋಗವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕೆಂಕೆರಮ್ಮ ಬಾಂಧವ್ಯ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಕೆಂಕೆರಮ್ಮ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಂಘದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. 
 

03 June 2026 10:20 AM (IST)

ಕಲಬುರಗಿ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್‌ (Kalaburagi Breaking) 
ಕಲಬುರಗಿಯಿಂದ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದ ಬಸ್ ಚಾಲಕನ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ಪಲ್ಟಿ ಹೊಡೆದಿರುವ ಘಟನೆ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಲ್ಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ನಡೆದಿದೆ. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು  ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಗಾಯಾಳುಗಳನ್ನು ಜೇವರ್ಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೇವರ್ಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. 

ಕಲಬುರಗಿಯ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಗಳು..

 

03 June 2026 10:15 AM (IST)

ಗದಗ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ (Gadag Breaking): 
ವಾಹನ ಸವಾರರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಚಿರತೆ.. ಕಪ್ಪತ್ತಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಚಿರತೆ ಓಡಾಟ ದೃಶ್ಯ ಕೆಮರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆ.. ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಪ್ಪತಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ದೋಣಿ ತಾಂಡಾ ಹಾಗೂ ಗ್ವಾಲಗೇರಿ ಮಠದ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯೆ ಚಿರತೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿದ್ದು, ಹಾಯಾಗಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಚಿರತೆ ಓಡಾಟ ನಡೆಸಿದೆ. ವಾಹನ ಸವಾರರು ಊರಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಕಾರಿಗೆ ಅಡ್ಡಬಂದ ಚಿರತೆ, ಆಹಾರ ಅರಿಸಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಬಂದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿ...
 

03 June 2026 10:07 AM (IST)

ಹಾಸನ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ (Hassan Breaking):
ಡ್ರಾಪ್ ಕೊಡುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ 17 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿ ಮೇಲೆ ಅ*ತ್ಯಾಚಾರ ಎಸಗಿರುವ ಪೈಶಾಚಿಕ ಘಟನೆ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ 80 ಅಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಬಳಿ ನಡೆದಿದೆ. 

ಡಿಪ್ಲೋಮೋ ಓದುತ್ತಿದ್ದ ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ಪುಸಲಾಯಿಸಿ 80 ಅಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಗದ್ದೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದ, ಪಾನಿ ಪುರಿ ಮಾರುತಿದ್ದ ಸಾಗರ್‌ ಎಂಬ ಕಾ*ಮ ಪಿಶಾಚಿಯಿಂದ ಈ  ಪೈಶಾಚಿಕ ಕೃತ್ಯ ನಡೆದಿದ್ದು, ನಂತರ ಬೈಕ್ ನಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಹೆದರಿ ಕಿರುಚಾಡಿದ ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯರು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಹಾಸನದ ಮಹಿಳಾ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.  

ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಗಳು..
 

03 June 2026 10:02 AM (IST)

ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೀಡಿತ ಅಭಿಮಾನಿ ಜೊತೆ Yash ಮಾತು.. (Yash talks to a fan suffering from cancer):
ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೀಡಿತ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ  ಮಾತನಾಡಿ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದಾಗ, ‘ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿನಿಮಾ ಬರುತ್ತೆ, ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಮೊದಲು’ ಎಂದು ಯಶ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಯಶ್ ಅವರ ಈ ಮಾನವೀಯತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂದೇಶ ವ್ಯಾಪಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿದ್ದು, ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ
 

03 June 2026 09:55 AM (IST)

ತುಮಕೂರು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ (Tumkur Breaking)
ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನದ ನಿರಾಸೆ.. ಭುಗಿಲೆದ್ದ ಆಕ್ರೋಶ..
ಇಂದು ಡಿಕೆ‌ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಿಎಂ ಆಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಡಾ. ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಗೆ ಡಿಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನವಾದ್ರೂ ಕೊಡಲೇ ಬೇಕು ಎಂಬ ಒತ್ತಾಯ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

ಎರಡು ಭಾರಿ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದ ಡಾ. ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ್, 2013 ರಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತರುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ತಾವೇ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಕೊರಟಗೆರೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಂತ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಕ್ಷೇತ್ರದ‌ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಹರಿಸಲಾಗದೇ ಸೋಲನುಭವಿಸಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ‌ ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನ ಕೂಡ ಕೈತಪ್ಪಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ದಲಿತ‌‌ ಸಿಎಂ ಕನಸು ಮರೀಚಿಕೆ ಆಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಅರ್ಹತೆ‌ ಇದ್ದರೂ ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗದೇ ಇರಲು ಕಾರಣ ಏನು ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೇಸ್ ಹೈ ಕಮಾಂಡ್ ಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ಪರಂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಅವರಿಗೆ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪಟ್ಟವಾದರೂ ಕಟ್ಟಲೇಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.  

ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಗಳು..
 

03 June 2026 09:48 AM (IST)

ಹಳದಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೆಟ್ರೋ (Additional metro on the Yellow Line):‌
ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಬೇಡಿಕೆ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನಿಂದ (ಜೂನ್ 3ರಿಂದ) ಹಳದಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ಸಂಚಾರ ನಡೆಸಲಿವೆ. ಮೇಟ್ರೋ ಸೇವಾ ಆವರ್ತನೆ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ಪೀಕ್ ಅವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಸುಗಮಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. 

ಪೀಕ್ ಅವರ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ 9 ನಿಮಿಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ರೈಲುಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ 7 ನಿಮಿಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಸಂಚರಿಸಲಿವೆ. ನಾನ್-ಪೀಕ್ ಅವರ್ ಪ್ರಸ್ತುತ 14 ನಿಮಿಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ರೈಲುಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ 10 ನಿಮಿಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿವೆ.

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Karnataka News

About the Author

Yashaswini V

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ (Yashaswini V) Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017 ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಸ್ತುತ Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಸುದ್ದಿ ಸಂಪಾದಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಓದುಗರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸುವ ಮಾಧ್ಯಮವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ ಅವರು ವ್ಯವಹಾರ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಣಕಾಸು, ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್, ರಾಜ್ಯ ಬಜೆಟ್, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು, ವೇತನ ಆಯೋಗಗಳು, ಸರ್ಕಾರಿ ನೀತಿಗಳು, ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಗಳು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರು, ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಆರ್ಥಿಕತೆ, ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಬಂಧಿತ ಉತ್ತಮ ಮೌಲ್ಯಯುತ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವ ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 

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Karnataka News LIVE: ಡಿಕೆಶಿ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್‌ ಡಿಸಿಎಂ... ದಿಗ್ಗಜರಿಗೆ ಶಾಕ್ ಮೇಲೆ ಶಾಕ್..  ಇಲ್ಲಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಪ್‌ಡೇಟ್
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