ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ (Devanahalli Breaking) :-
ಡಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಕೇರಳ ಹೋಂ ಮಿನಿಸ್ಟರ್.ಕೇರಳ ಗೃಹ ಸಚಿವ ರಮೇಶ್ ಚಿನ್ನಿಟಾಳ ಮತ್ತು ಸಚಿವ ಕುನ್ನಳಿ ಕುಟ್ಟಿ. ತ್ರಿವೆಡ್ರಂ ನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಸಚಿವರು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರಿಂದ ಏರ್ಪೋಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತ.
ಸಿಎಂ ಸೇರಿ 13 ಶಾಸಕರು ಸಚಿವರಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ (13 MLAs including CM take oath as ministers):
ಸಿಎಂ ಸೇರಿ 13 ಶಾಸಕರು ಇಂದು ಸಚಿವರಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಲಿಂಗಾಯತ 3, ಕುರುಬ 2 , ಒಕ್ಕಲಿಗ (ಡಿಕೆ ಸೇರಿ) 3, ದಲಿತ 3 , ಎಸ್.ಟಿ 1, ಮುಸ್ಲೀಂ 1, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಕೋಟಾದಡಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮಂತ್ರಿಗಿರಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ (DK Shivakumar Cabinet)
D.K ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ದಿಗ್ಗಜರಿಗೆ ಶಾಕ್ ಮೇಲೆ ಶಾಕ್.. ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಕೈತಪ್ಪಿದಕ್ಕೆ ಕಂಗಾಲಾದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು...
ಕೋಕ್
ಸಭಾಪತಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ರಾಜೀನಾಮೆ (UT Khader resigns):
ಸಭಾಪತಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಉಪ ಸಭಾಪತಿ ರುದ್ರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಯು.ಟಿ. ಖಾದರ್, ಒಳ್ಳೆ ಖಾತೆ ಇರುವ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗುವ ಭರವಸೆ ಇದೆ. ಪಕ್ಷವನ್ನ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದುಕೊಂಡರೆ ನನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಈ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಇಂದು ಉಪ ಸಭಾಪತಿಗಳಿಗೆ ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಚಿವ ಖಾತೆ ಸಿಗದೇ ಇದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪತ್ರ ವಾಪಸ್ ಪಡೆದಕೊಳ್ತೇನೆ ಎಂದು ಶಾಸಕರ ಭವನದ ಬಳಿ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಶಾಸಕರ ಸೇವೆಗಾಗಿ 10 ಹೊಸ ಇನ್ನೋವಾ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ (10 new Innova cars launched for MLAs):
ಶಾಸಕರ ಸೇವೆಗಾಗಿ 10 ಹೊಸ ಇನ್ನೋವಾ ಕಾರುಗಳು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದು ಶಾಸಕರ ಭವನದಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮಾಜಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಯು.ಟಿ ಖಾದರ್. 10 ಹೊಸ ಇನ್ನೊವಾ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಶಾಸಕರ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಬಳಸಲು ಹಸ್ತಾಂತರ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಡೆಪ್ಯುಟಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ರುದ್ರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ, ಶಾಸಕ ಕೋನರೆಡ್ಡಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಭೇಟಿ (D.K. Shivakumar meets Siddaramaiah):
ನಿಯೋಜಿತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕಾರಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರನ್ನು ಕಾವೇರಿ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದರು.
ಹಾಗೆಯೇ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿರುವ ಜಿ.ಪಮೇಶ್ವರ್ ಅವರೂ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದರು.
ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಅಭಿನಂದಿಸಿ ಶುಭಕೋರಿದರು.
ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಆರ್.ವಿ.ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು.
ಧಾರವಾಡ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ (Dharwad Breaking):
ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ಯುವಕ ಬಲಿ..!
ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ತಯಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಯುವಕ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಮರು ಕಲಬುರಗಿ (25) ಮೃತ ದುರ್ದೈವಿ ಆಗಿದ್ದು ಈತ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುರಪುರ ಮೂಲದ ಯುವಕ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ತಯಾರಿಗೆ ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಯುವಕ, ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿ ಉಸಿರು ಚೆಲ್ಲಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಒಲಿದು ಬಂದ ಅದೃಷ್ಟ (Eshwar Khandre New Minister):
ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆಗೆ ಒಲಿದು ಬಂದ ಅದೃಷ್ಟ.. ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವ ಕುಮಾರ್..
ಡಾ. ಶರಣಪ್ರಕಾಶ ಆರ್. ಪಾಟೀಲರಿಗೆ ಡಿಕೆಶಿ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ (Dr. Sharanaprakash R. Patil in the DKS cabinet):
ನಿಯೋಜಿತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಡಾ. ಶರಣಪ್ರಕಾಶ ಆರ್. ಪಾಟೀಲ ರವರಿಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸೇರಲು ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದರು.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಸಂತ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಡಾ. ಶರಣ ಪ್ರಕಾಶ ಆರ್. ಪಾಟೀಲರ ಸ್ಚಗೃಹದ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು....
ಎನ್ ಎ ಹ್ಯಾರೀಸ್ ಗೆ ಮೊದಲ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೈತಪ್ಪಿದ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ (N.A. Harris missed out Minister Post in first list):
ನಿಯೋಜಿತ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಪರಮಾಪ್ತ ಎನ್ ಎ ಹ್ಯಾರೀಸ್ ಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಮೊದಲ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಕೋಟದಡಿ ಯು ಟಿ ಖಾದರ್ ಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನಿಗದಿ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಎನ್ ಎ ಹ್ಯಾರೀಸ್ ಅವರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಕೈತಪ್ಪಿದಂತಾಗಿದೆ.
ಸಿದ್ದು ನಿವಾಸದ ಬಳಿ ಸಿದ್ದು ಅಭಿಮಾನ ಕಣ್ಣೀರು (Siddaramaiah Fan in tears)
ದಲಿತರು ಹಾಗು ಹಿಂದುಳಿದವರ ಪಾಲಿನ ಮಹಾನಾಯರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು, ಮಗನ ಸಾವಿನ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇ ದಿನವೇ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹಾಜರಾದರು. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದು ಬಹಳ ದುಃಖ ಆಯ್ತು, ಅವರು ಯಾವಾಗ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೂ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕೈಹಾಕಿ ನಕ್ಕು ಮಾತನಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಇದೀಗ ಬಹಳ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಂದು ಸಿದ್ದು ನಿವಾಸದ ಬಳಿ ಸಿದ್ದು ಅಭಿಮಾನ ಬೆಳಗಾವಿಯ ನಿವಾಸಿ ಸಂತೋಷ್ ಕಂಬ್ಳಿ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ನೂತನ ಸಚಿವರಿಗೆ ಸಂದೇಶ ರವಾನೆ (Karnataka Govt New Ministers):
ನೂತನ ಸಚಿವರಿಗೆ ತಾವೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್..
ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸಚಿವರಿಗೆ ಕರೆ... ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೇ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸುತ್ತಿರುವ ಡಿಕೆಶಿವಕುಮಾರ್, ಎಂಬಿ ಪಾಟೀಲ್, ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್.
ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನದ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ನಾಗೇಂದ್ರಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್ (Big shock for Nagendra):
ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ನಿಗಮ ಬಹುಕೋಟಿ ಹಗರಣದ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಸಿಬಿಐ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನದ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ನಾಗೇಂದ್ರಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದೆ. ನಾಗೇಂದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಮೂರು ದೋಷಾರೋಪ ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿರೋ ಸಿಬಿಐ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮೂರು ದೋಷಾರೋಪ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲೂ ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿಯನ್ನಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ನಾಗೇಂದ್ರ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ನಿಗಮದ 89 ಕೋಟಿ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದರು. ಸದ್ಗುರು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಎಂದು ನಕಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ, ಇದೇ ದುಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಹಣ ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ.
ಕನಕಪುರದ ಕೆಂಕೇರಮ್ಮ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ (Special puja at Kenkeramma Temple in Kanakapura):
ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ರಾಜ್ಯದ 25ನೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಲು ಅವರ ಡಿಕೆಶಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಮನೆದೇವತೆಯಾದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಕೆಂಕೆರಮ್ಮನವರ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸಾದ ವಿನಿಯೋಗವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕೆಂಕೆರಮ್ಮ ಬಾಂಧವ್ಯ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಕೆಂಕೆರಮ್ಮ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಂಘದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ಕಲಬುರಗಿ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ (Kalaburagi Breaking)
ಕಲಬುರಗಿಯಿಂದ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದ ಬಸ್ ಚಾಲಕನ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ಪಲ್ಟಿ ಹೊಡೆದಿರುವ ಘಟನೆ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಲ್ಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ನಡೆದಿದೆ. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಗಾಯಾಳುಗಳನ್ನು ಜೇವರ್ಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೇವರ್ಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಗದಗ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ (Gadag Breaking):
ವಾಹನ ಸವಾರರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಚಿರತೆ.. ಕಪ್ಪತ್ತಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಚಿರತೆ ಓಡಾಟ ದೃಶ್ಯ ಕೆಮರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆ.. ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಪ್ಪತಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ದೋಣಿ ತಾಂಡಾ ಹಾಗೂ ಗ್ವಾಲಗೇರಿ ಮಠದ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯೆ ಚಿರತೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿದ್ದು, ಹಾಯಾಗಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಚಿರತೆ ಓಡಾಟ ನಡೆಸಿದೆ. ವಾಹನ ಸವಾರರು ಊರಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಕಾರಿಗೆ ಅಡ್ಡಬಂದ ಚಿರತೆ, ಆಹಾರ ಅರಿಸಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಬಂದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಹಾಸನ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ (Hassan Breaking):
ಡ್ರಾಪ್ ಕೊಡುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ 17 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿ ಮೇಲೆ ಅ*ತ್ಯಾಚಾರ ಎಸಗಿರುವ ಪೈಶಾಚಿಕ ಘಟನೆ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ 80 ಅಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಬಳಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಡಿಪ್ಲೋಮೋ ಓದುತ್ತಿದ್ದ ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ಪುಸಲಾಯಿಸಿ 80 ಅಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಗದ್ದೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದ, ಪಾನಿ ಪುರಿ ಮಾರುತಿದ್ದ ಸಾಗರ್ ಎಂಬ ಕಾ*ಮ ಪಿಶಾಚಿಯಿಂದ ಈ ಪೈಶಾಚಿಕ ಕೃತ್ಯ ನಡೆದಿದ್ದು, ನಂತರ ಬೈಕ್ ನಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಹೆದರಿ ಕಿರುಚಾಡಿದ ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯರು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಹಾಸನದ ಮಹಿಳಾ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೀಡಿತ ಅಭಿಮಾನಿ ಜೊತೆ Yash ಮಾತು.. (Yash talks to a fan suffering from cancer):
ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೀಡಿತ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದಾಗ, ‘ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿನಿಮಾ ಬರುತ್ತೆ, ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಮೊದಲು’ ಎಂದು ಯಶ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಯಶ್ ಅವರ ಈ ಮಾನವೀಯತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂದೇಶ ವ್ಯಾಪಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿದ್ದು, ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ
Life is unpredictable 😥
Elli Yavaga yarige enagutte gottagalla
If it is possible 3 months once health check up madskoli
Health is wealth & don't ever lose hope pic.twitter.com/9DEZ1TZI8w
— 𝗬𝗮𝘀𝗵𝗶𝗸𝗮🪷Toxic (@iamyashikarsy) June 2, 2026
ತುಮಕೂರು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ (Tumkur Breaking)
ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನದ ನಿರಾಸೆ.. ಭುಗಿಲೆದ್ದ ಆಕ್ರೋಶ..
ಇಂದು ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಿಎಂ ಆಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಡಾ. ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಗೆ ಡಿಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನವಾದ್ರೂ ಕೊಡಲೇ ಬೇಕು ಎಂಬ ಒತ್ತಾಯ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಎರಡು ಭಾರಿ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದ ಡಾ. ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ್, 2013 ರಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತರುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ತಾವೇ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಕೊರಟಗೆರೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಂತ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಹರಿಸಲಾಗದೇ ಸೋಲನುಭವಿಸಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನ ಕೂಡ ಕೈತಪ್ಪಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ದಲಿತ ಸಿಎಂ ಕನಸು ಮರೀಚಿಕೆ ಆಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಅರ್ಹತೆ ಇದ್ದರೂ ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗದೇ ಇರಲು ಕಾರಣ ಏನು ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೇಸ್ ಹೈ ಕಮಾಂಡ್ ಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ಪರಂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಅವರಿಗೆ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪಟ್ಟವಾದರೂ ಕಟ್ಟಲೇಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಳದಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೆಟ್ರೋ (Additional metro on the Yellow Line):
ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಬೇಡಿಕೆ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನಿಂದ (ಜೂನ್ 3ರಿಂದ) ಹಳದಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ಸಂಚಾರ ನಡೆಸಲಿವೆ. ಮೇಟ್ರೋ ಸೇವಾ ಆವರ್ತನೆ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ಪೀಕ್ ಅವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಸುಗಮಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಪೀಕ್ ಅವರ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ 9 ನಿಮಿಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ರೈಲುಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ 7 ನಿಮಿಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಸಂಚರಿಸಲಿವೆ. ನಾನ್-ಪೀಕ್ ಅವರ್ ಪ್ರಸ್ತುತ 14 ನಿಮಿಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ರೈಲುಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ 10 ನಿಮಿಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿವೆ.
Good news for #YellowLine commuters!
Starting today, 2 additional trains have been added. On weekdays (Monday–Friday), trains will run every 7 minutes during peak hours and every 10 minutes during non-peak hours. #Bangalore #NammaMetro pic.twitter.com/LyvoRSJz8e
— Bangalore Metro Updates (@WF_Watcher) June 3, 2026
Karnataka News LIVE 3 June 2026: ಕರ್ನಾಟಕದ 25ನೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಕೆಶಿ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕಕ್ಕೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಇಂದು ಸಂಜೆ ಶುಭಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಲೋಕಭವನದ ಗ್ಲಾಸ್ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ನೂತನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಲೋಕಭವನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವಾಸ್ತು ಬದಲಾವಣೆಯೊಂದು ನಡೆದಿದೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಸಿಎಂ ಮತ್ತು ಸಚಿವರು ಪೂರ್ವಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ನಿಂತು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ಡಾ. ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಡಿಕೆಶಿ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರಾದ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ, ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ, ಲೋಕಸಭೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಗಣ್ಯಾತಿಗಣ್ಯರಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಪದತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಗೆ ಬಂಪರ್ ಗಿಫ್ಟ್:
ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ನೀಡಿದ್ದ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಆಫರ್ ಅನ್ನು ನಯವಾಗಿಯೇ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ, ಉದಾರ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದ ಮುತ್ಸದ್ದಿ ನಾಯಕ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಈಗ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದೆ. ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಹಿರಿತನಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅತ್ಯುನ್ನತ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಮಂಡಳಿಯಾದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ (CWC) ಸದಸ್ಯರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿ ಅಧಿಕೃತ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಕ್ಷದ ಪರಮೋಚ್ಚ ನೀತಿ ನಿರೂಪಣಾ ಮಂಡಳಿಯಾಗಿರುವ ಈ 'ಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂಸಿ'ಯಲ್ಲಿಯೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಪ್ರಮುಖ ರಾಜಕೀಯ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಒಲಿದು ಬಂದಂತಾಗಿದೆ.
ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ.. ಡಿಕೆಶಿ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲಾ ಸ್ಥಾನ.. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಿದ್ಧತೆ ಹೇಗಿದೆ..? ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿವೆ? ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಸುದ್ದಿ... ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಎಂಬಿತ್ಯಾದಿ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಲೈವ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ನಲ್ಲಿದೆ..