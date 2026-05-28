Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Karnataka
  • /Live: Karnataka News Today: ʼಸಿದ್ದುʼ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದ DKS.. ಭಾರೀ ಮಳೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ.. 3ನೇ ದಿನವೂ ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿ ಕುಸಿತ
Live Now

Live: Karnataka News Today: ʼಸಿದ್ದುʼ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದ DKS.. ಭಾರೀ ಮಳೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ.. 3ನೇ ದಿನವೂ ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿ ಕುಸಿತ

Karnataka Breaking News LIVE: ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕೀಯ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿಎಂ ಬದಲಾವಣೆ, ಹವಾಮಾನ ವರದಿ, ಇಂದಿನ ಪೆಟ್ರೋಲ್-ಡೀಸೆಲ್‌ ಸುದ್ದಿ, ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ದರ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಏನೆಲ್ಲಾ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಕ್ಷಣಕ್ಷಣದ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ..

Written ByYashaswini VUpdated byYashaswini V
Published: May 28, 2026, 10:58 AM IST|Updated: May 28, 2026, 10:58 AM IST
Live: Karnataka News Today: ʼಸಿದ್ದುʼ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದ DKS.. ಭಾರೀ ಮಳೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ.. 3ನೇ ದಿನವೂ ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿ ಕುಸಿತ
Image Credit: Karnataka latest breaking News
28 May 2026 10:57 AM (IST)

ಸತತ ಮೂರನೇ ದಿನವೂ ಚಿನ್ನದ ದರ ಕುಸಿತ (Gold Rate Drop): 
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸತತ ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತ ಕಾಣುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಇಂದು (ಮೇ 28) ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, 24K ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 15,606 ರೂ., 22K ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ 14,305 ರೂ. ಮತ್ತು 18K ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ 11,704 ರೂ. ಆಗಿದೆ. ನಿನ್ನೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಪ್ರತೀ ಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ 200 ರೂಪಾಯಿಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

Silver Rate Today: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಇತ್ತ ಬೆಳ್ಳಿ ದರವೂ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಪ್ರತೀ ಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ 10 ರೂ. ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು ಬೆಲೆ 275 ರೂ. ಮುಟ್ಟಿದೆ.
 

28 May 2026 10:44 AM (IST)

Bakrid celebration:
ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ (Bakrid celebration in Shivamogga):
ತ್ಯಾಗ, ಬಲಿದಾನದ ಸಂಕೇತವಾದ ಪವಿತ್ರ ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬವನ್ನು ನಾಡಿನೆಲ್ಲೆಡೆ ಇಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಇಂದು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಮುಸ್ಲಿಂ ಭಾಂದವರು ಪವಿತ್ರ ಬಕ್ರಿದ್ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಿದರು. ನಗರದ ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂದವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧಾ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸಿದರು.

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮಾನುಯಾಯಿ, ಅಲ್ಲಾಹುನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ, ಸೌಹಾರ್ಧ ಸಹಬಾಳ್ವೆಯನ್ನು ಮೂಲ ಮಂತ್ರವನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುವ ಪವಿತ್ರ ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಇಂದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರು ನಮಾಜ್ ಸಲ್ಲಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಾನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದರು. ಅರಬರ ಮೂಲಪುರುಷ ಹಾಗೂ ಇಸ್ಲಾಂ ಪ್ರವಾದಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅಲೈ ಹಿಸ್ಸಲಾಮ್ ಅವರ ತ್ಯಾಗ ಬಲಿ ಹಾಗೂ ನಿಷ್ಟೆ ಸವಿನೆನಪಿಗಾಗಿ ಈ ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬವನ್ನ ಮುಸ್ಲಿಂರು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅದರಂತೆ ಇಂದು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದ ಈದ್ಗಾ  ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ನಂತರ ಪರಸ್ಪರ ಶುಭಾಶಯ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೇ, ನಮಾಜ್ ನಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ-ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು.
 

28 May 2026 10:34 AM (IST)

Breakfast meeting at CM's house: CM ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಸಭೆ: ʼಸಿದ್ದುʼ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದ DKS
ಉಪಹಾರ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಿದ್ದು, ಡಿಕೆಶಿ ಅವರನ್ನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಬರ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕಾಲು ಮುಟ್ಟಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ, ಬಳಿಕ ಉಭಯ ನಾಯಕರು ಪರಸ್ಪರ ಆಲಂಗಿಸಿ ಕುಶಲೋಪರಿ ವಿಚಾರಿಸಿದರು. 
 

28 May 2026 09:48 AM (IST)

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿಎಂ ಬದಲಾವಣೆ (Karnataka CM Change):
ಸಿಎಂ ಬದಲಾವಣೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗಿರೋ‌ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಹೊಸಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ವೈ ವಿಜಯೇಂದ್ರ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವ್ರು ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಭೇಟಿಗೆ ಅನುಮತಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ.. ಅದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಟಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ.. ಟಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋದರಿಂದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ‌ ಅವ್ರು ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಸಮಯ ಕೇಳಿದ್ದಾರೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

28 May 2026 09:32 AM (IST)

ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ (Effect of petrol and diesel price hike): 
ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಲೆದರ್ ಶೂ, ಬೆಲ್ಟ್-ಬ್ಯಾಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಚರ್ಮದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬೆಲೆ ದುಬಾರಿಯಾಗಿವೆ. 

ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತು, ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚದ ಜೊತೆಗೆ ಸಾರಿಗೆ ವೆಚ್ಚವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಚರ್ಮೋತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಹಳೆಯ ದರದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಶಾಕ್​ ಎದುರಾಗಿದೆ.
 

28 May 2026 09:23 AM (IST)

ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ (Petrol, diesel prices):
Petrol-Diesel Price Today: 
ಮೇ ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್‌ ಬೆಲೆ 4 ಬಾರಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತೀ ಲೀಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 7.5 ರೂ. ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. 
ಮೇ 28 ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ ದರ 110.89 ರೂ, ತಲುಪಿದ್ದು, ಡೀಸೆಲ್‌ ಬೆಲೆ 98.80 ರೂ. ಆಗಿದೆ. 

ಇನ್ನು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್‌ ಬೆಲೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ 102.12 ರೂ. ಮತ್ತು 95.2 ರೂ. ತಲುಪಿದೆ.
 

28 May 2026 09:18 AM (IST)

ಬಳ್ಳಾರಿ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ (Ballari Breaking News):
ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಪಡಿತರ ಅಕ್ಕಿ ಸಾಗಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಲಾರಿ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು, ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆ ಜಂಟಿ ದಾಳಿ‌ ನಡೆಸಿದ್ದು ಲಾರಿಯಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಪಡಿತರ ಅಕ್ಕಿ ಚೀಲಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. 

ಕುರುಗೋಡು ತಾಲೂಕಿನ ಬಾದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಂದಿ ಲೇಔಟ್'ನಲ್ಲಿ ಬಳಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಪಡಿತರ ಅಕ್ಕಿ ಸಾಗಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಲಾರಿಯನ್ನು ಸೀಜ್‌ ಮಾಡಿರುವ ಪೋಲಿಸರು ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ ಅಕ್ರಮ ಪಡಿತರ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. 

ಯಸ್ವಾಮಿ @ ಯರಿಶಂಕರಗೌಡ ಹಾಗೂ ಉಮೇಶ @ ಉಮಾಶಂಕರಗೆ ಸೇರಿದ ಪಡಿತರ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಮಾನ್ವಿ ಮೂಲದ ವೀರಭದ್ರ ಮತ್ತು ವಿನೋಧ ಎಂಬುವವರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಹೋಗುವೆ ವೇಳೆ ಖದೀಮರು ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. 

ಅಶೋಕ್ ಲೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಕಂಪನಿಯ KA-36 C-5899 ಲಾರಿ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ ಸುಮಾರು 22.100 ಟನ್ ಪಡಿತರ ಅಕ್ಕಿ, ಅಂದಾಜು ₹5,52,500 ರೂ ಮೌಲ್ಯದ ಪಡಿತರ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. 

ಕುರುಗೋಡು ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಸುಪ್ರೀತ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕುರುಗೋಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

28 May 2026 09:18 AM (IST)
28 May 2026 09:07 AM (IST)

ಕರ್ನಾಟಕ ಹವಾಮಾನ ವರದಿ (Karnataka Weather Update)
ಬಂಗಾಳಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ವಾಯುಭಾರ ಕುಸಿತ ಪರಿಣಾಮ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಮಳೆ ಮುಂದಿನ ಮೂರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ  ಗುಡುಗು-ಮಿಂಚು ಸಹಿತ ವ್ಯಾಪಕ ಮಳೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕರಾವಳಿ, ಮಲೆನಾಡು ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಒಳನಾಡು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ ಎಂದಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ, ಹಲವೆಡೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಅಲರ್ಟ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಸೇರಿ ಹಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಮಳೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು, ಗಂಟೆಗೆ 40–60 ಕಿಮೀ ವೇಗದ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬೀಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಐಎಂಡಿ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.

ಉತ್ತರ ಒಳನಾಡಿನ ಕೆಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದಿರುವ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ತೀವ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ್ದು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಹಾಸನ, ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಕೋಲಾರ, ತುಮಕೂರು, ಮೈಸೂರು ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಮಳೆ ಅಬ್ಬರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ಐಎಂಡಿ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದೆ. 
 

Tags:
karnataka breaking news
Bengaluru news
Karnataka Kannada News
Karnataka Weather Updates
Petrol Desiel Price
Gold price today
karnataka latest news

About the Author

Yashaswini V

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ (Yashaswini V) Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017 ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಸ್ತುತ Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಸುದ್ದಿ ಸಂಪಾದಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಓದುಗರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸುವ ಮಾಧ್ಯಮವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ ಅವರು ವ್ಯವಹಾರ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಣಕಾಸು, ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್, ರಾಜ್ಯ ಬಜೆಟ್, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು, ವೇತನ ಆಯೋಗಗಳು, ಸರ್ಕಾರಿ ನೀತಿಗಳು, ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಗಳು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರು, ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಆರ್ಥಿಕತೆ, ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಬಂಧಿತ ಉತ್ತಮ ಮೌಲ್ಯಯುತ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವ ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Live: Karnataka News Today: ʼಸಿದ್ದುʼ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದ DKS.. ಭಾರೀ ಮಳೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ.. 3ನೇ ದಿನವೂ ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿ ಕುಸಿತ

Live: Karnataka News Today: ʼಸಿದ್ದುʼ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದ DKS.. ಭಾರೀ ಮಳೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ.. 3ನೇ ದಿನವೂ ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿ ಕುಸಿತ

karnataka breaking news4 min ago
2

Karnataka CM News Live Updates: ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಒಬ್ಬರೇ ಇಲ್ಲ : ಸತೀಶ್‌ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಹೊಸ ಬಾಂಬ್‌

Siddaramaiah15 min ago
3

ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು? ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್‌ ಸಿಎಂ ಆದ್ರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಸೌಲ

Karnataka CM Salary per month21 min ago
4

ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಬ್ರೇಕ್‌ಫಾಸ್ಟ್‌ ಮೀಟಿಂಗ್‌: ಸಿದ್ದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಕೆಶಿ ಸೇರಿ ಹಲವರು ಭಾಗಿ

Karnataka CM Breakfast Meeting35 min ago
5

ಆ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರದಿದ್ದರೆ, ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಇಂದು ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು!

Vaibhav Suryavanshi1 hr ago