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ಇಂದು ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಟ್ರೇಲರ್‌ ರಿಲೀಸ್‌.. SIR ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತೆ ವಿಸ್ತರಣೆ... ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ರಜೆ!

ರಾಜ್ಯದ ಕರಾವಳಿ, ಮಲೆನಾಡು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನೂ ನೀಡಿದ್ದು, ಇಂದು (ಶನಿವಾರ, ಆ.08) ಕರ್ನಾಟಕ, ಕಾಸರಗೋಡಿನ ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿನ ನಿರಂತರ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ಗಾಗಿ Zee Kannada News ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ ಸದಾ ನೋಡುತ್ತಿರಿ...

Written ByPrajwal B
Published: Aug 08, 2026, 09:21 AM IST|Updated: Aug 08, 2026, 10:30 AM IST
ಇಂದು ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಟ್ರೇಲರ್‌ ರಿಲೀಸ್‌.. SIR ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತೆ ವಿಸ್ತರಣೆ... ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ರಜೆ!
Image Credit: kannada news live today karnataka sir enumeration special voter roll revision bengaluru weather d k shivakumar breaking news
08 August 2026 10:15 AM (IST)

ವೀಕೆಂಡ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಗರದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಿಢೀರ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ನಗರದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರದ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಶುಚಿತ್ವ ಹಾಗೂ FSSAI ನಿಯಮಗಳ ಪಾಲನೆ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ರ್ಯಾಡಿಸನ್ ಬ್ಲೂ, ಜೆಡಬ್ಲ್ಯೂ ಮ್ಯಾರಿಯಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅವಧಿ ಮೀರಿದ ನಾನ್‌ವೆಜ್ ಹಾಗೂ ತಿನ್ನಲು ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಫ್ರಿಡ್ಜ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವ ವಿಧಾನ, ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಹಾಗೂ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಶಯಾಸ್ಪದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಲ್ಯಾಬ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ದಂಡ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಇಲಾಖೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ಆಹಾರದ ಸುರಕ್ಷತೆ ಖಚಿತಪಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಗಾ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ.

08 August 2026 09:58 AM (IST)

ಆಗಸ್ಟ್ 7 ಮತ್ತು 8 ರಂದು ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ 3-ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಗೂ 5-ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್...

ಆಗಸ್ಟ್ 7 ಮತ್ತು 8 ರಂದು ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ 3-ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಗೂ 5-ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಲು 60 ತಂಡಗಳ ರಚನೆ

ತಪಾಸಣೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು:
* ಎಫ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಐ (FSSAI) ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

* ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳ ಅಡುಗೆಮನೆ, ಆಹಾರ ತಯಾರಿಕೆ ಸ್ಥಳ, ಶೇಖರಣಾ ಕೊಠಡಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

* ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಯಾಲೊರಿ (Calorie) ಮಾಹಿತಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

* ಕುರಿ, ಕೋಳಿ, ಮೀನು ಸೇರಿದಂತೆ ಮಾಂಸಾಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

* ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್‌ಗಳಲ್ಲಿ (Cold Storage) ತಾಪಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

* ಆಹಾರ ತಯಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ವೇಳೆ ಕ್ರಾಸ್-ಕಂಟಾಮಿನೇಷನ್ (Cross-contamination) ಆಗದಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

* ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಪೂರೈಸುವ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಕಿಚನ್‌ಗಳನ್ನೂ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

* ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಕಿಚನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್‌ಗಳು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

* ಕೇಂದ್ರ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.

08 August 2026 09:28 AM (IST)

ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ ಮತ್ತು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಕೇವಲ 9 ದಿನದ ನವಜಾತ ಶಿಶುವಿನ...

ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ ಮತ್ತು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಕೇವಲ 9 ದಿನದ ನವಜಾತ ಶಿಶುವಿನ ಜೀವ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ದೇವರಂತೆ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್‌ ಚಾಲಕರು ಬಂದ ಮಾನವೀಯ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು, ಕೊಪ್ಪಳ, ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ಹಾಗೂ ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಚಾಲಕರು ಒಂದಾಗಿ 9 ದಿನದ ಕಂದನನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಹೊಸಪೇಟೆಗೆ ಕೇವಲ 5 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸಿರುವ ಅಪರೂಪದ ಮಾನವೀಯತೆ ತೋರಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಾರಾಯಣ ಹೃದಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದ ನಂತರ ಕಂದನನ್ನು ಹೊಸಪೇಟೆಗೆ ತುರ್ತು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವಾಗ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯವಾಗಿ ಎಸ್ಕಾರ್ಟ್ ನೀಡಿ, ಪೊಲೀಸರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಜೀರೋ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೂಲಕ ಕೇವಲ 5 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ತಲುಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.

08 August 2026 09:27 AM (IST)

ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ...

ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (Special Intensive Revision-SIR) ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ ಇನ್ನೂ ಯಾರೆಲ್ಲಾ ಎಸ್‌ಐಆರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಿಲ್ಲವೋ ಅವರಿಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅಂದರೆ ಎಸ್‌ಐಆರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಲು ಇಂದಿಗೆ ಅಂತಿಮ ದಿನವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಆಗಸ್ಟ್‌ 17ರವರೆಗೆ ಅದನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಮಹತ್ವದ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಜೂನ್‌ 30 ರಂದು ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದ ಈ ಎಸ್‌ಐಆರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಆಯೋಗವು ಆಗಸ್ಟ್‌ 8 ರವರೆಗೆ ಡೆಡ್‌ಲೈನ್‌ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಈ ಅವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ, ಇನ್ನೂ 9 ದಿನಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಿ, ಆಗಸ್ಟ್‌ 17ರವರೆಗೆ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ. ಬೂತ್‌ ಲೆವೆಲ್‌ ಆಫೀಸರ್‌ಗಳು (BLO) ಮನೆ-ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ SIR ನಮೂನೆಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿ, ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಮತ್ತು ವಾಪಾಸ್‌ ಮಾಡದವರಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಟೈಮ್‌ ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.
 

08 August 2026 09:27 AM (IST)

ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಟ್ರೇಲರ್‌ ಇಂದು ರಿಲೀಸ್‌!...

ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಟ್ರೇಲರ್‌ ಇಂದು ರಿಲೀಸ್‌!

ಕನ್ನಡದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ಯಾನ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಚಿತ್ರ ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ದಿನಗಣನೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಟ್ರೇಲರ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ ಸುದ್ದಿಯೇ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಹೌದು, ಇಂದು (ಆಗಸ್ಟ್‌ 8) ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೇಲರ್‌ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಟೀಸರ್‌, ಹಾಡುಗಳಲ್ಲೇ ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿರುವ ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೇಲರ್‌ ನೋಡಲು ಸಿನಿಪ್ರಿಯರು ಕಾತುರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಂದು ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಟ್ರೇಲರ್‌ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ..

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Toxic Trailer Time: ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಟ್ರೇಲರ್‌? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ
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