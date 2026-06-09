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Karnataka LIVE Updates: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಅಬ್ಬರ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ರೆಡ್‌ ಅಲರ್ಟ್..‌ ಪುರುಷರಿಗೂ ಬಂತು ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್‌..ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಜೊತೆ DKS ಮಹತ್ವದ ಚರ್ಚೆ

Karnataka Rains Alert LIVE 9 June 2026: ಕರುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನೈಋತ್ಯ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು, ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಐಎಂಡಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ರೆಡ್‌ ಮತ್ತು ಆರೆಂಜ್‌ ಅಲರ್ಟ್‌ ನೀಡಿದೆ. ಇತ್ತ ಶಕ್ತಿಯೋಜನೆಯನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಗೊಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಸೇರಿ ರಾಜ್ಯದ ಮೂರು ಕೋಟಿ ಸಾರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಕಾರ್ಡ್‌ ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಾರಿ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವ ಭೈರತಿ ಸುರೇಶ್‌ ಹೇಳಿದರು. ಅತ್ತ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್‌ ಅವರು ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಜಗದೀಶ್‌ ಶೆಟ್ಟರ್‌ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಮಹತ್ವದ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದರು
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Jun 09, 2026, 10:30 AM IST|Updated: Jun 09, 2026, 01:27 PM IST
Karnataka LIVE Updates: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಅಬ್ಬರ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ರೆಡ್‌ ಅಲರ್ಟ್..‌ ಪುರುಷರಿಗೂ ಬಂತು ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್‌..ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಜೊತೆ DKS ಮಹತ್ವದ ಚರ್ಚೆ
09 June 2026 01:26 PM (IST)

Karnataka LIVE Updates: ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಂಗ್‌ ರೇಪ್‌

ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅತ್ಯಾಚಾರ ನಡೆದಿದೆ.. ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪೊಲೀಸರು ಹತ್ತು ಜನ ಯುವಕರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ತೀವ್ರ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
 

09 June 2026 01:19 PM (IST)

 Karnataka LIVE Updates: ​ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಗೆ ಸಿಎಂ ಅವರಿಂದ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್

ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್‌ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಗೆ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್‌ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರೇಟರ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರುವ ವಸತಿ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ  ಸ್ವಾಧೀನಾನುಭವ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಪಡೆಯುವುದರಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿದೆ

09 June 2026 12:59 PM (IST)

Karnataka LIVE Updates: ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಟಿಕೆಟ್‌ ತಪ್ಪಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ HDK ಹೇಳಿದ್ಹೇನು?

ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ದೇವೇಗೌಡರಿಗೆ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಟಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಅರ್ಜಿಯೇ ಹಾಕಿರಲಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್‌ ತಪ್ಪೋದು ಏನಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಿಜೆಪಿ ಜೆಡಿಎಸ್‌ ಮೈತ್ರಿ ಒಡೆಯಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೆಚ್‌ ಡಿ ಕುಮಾರು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ

09 June 2026 12:08 PM (IST)

Karnataka LIVE Updates: ಸೂರಜ್‌ ಹೆಗ್ಡೆ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನ ಪಡೆದ ರಾಹುಲ್‌ ಗಾಂಧಿ

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್‌ ಗಾಂಧಿ ಎಐಸಿಸಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸೂರಜ್‌ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. 
 

09 June 2026 12:01 PM (IST)

Karnataka LIVE Updates: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹಲವೆಡೆ ಭಾರೀ ಮಳೆ 

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹಲವೆಡೆ ಮಳೆಯ ಸಿಂಚನ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು, ವಾಹನ ಸವಾರರು ಪರದಾಡುವಂತೆ ಆಗಿದೆ

09 June 2026 11:44 AM (IST)

 Karnataka LIVE Updates: ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವ ಘಟನೆ

ಮೈಸೂರಿನ ನಗರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪಾದವಾಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಪತಿಯೇ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹದ ಪರಿಣಾಮ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಮನಸೋ ಇಚ್ಚೆಯಾಗಿ ಹೊಡೆದಿರೋದು ಮಕ್ಕಳೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
 

09 June 2026 11:25 AM (IST)

 Karnataka LIVE Updates: ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವ ಬೈರತಿ ಸುರೇಶ್ ಅವರಿಂದ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌

ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಜೊತೆ ಪುರುಷ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಕಾರ್ಡ್ ಭಾಗ್ಯ ನೀಡುವುದಾಗಿದೆ  ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವ ಬೈರತಿ ಸುರೇಶ್ ಸೂಚಿಸಿದರು. ಪುರುಷರು ಕೂಡ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಕಾರ್ಡ್‌ಗೆ ರಿಚಾರ್ಜ್‌ ಮಾಡಿ ಟಿಕೆಟ್‌ ದರ ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ.
 

09 June 2026 10:47 AM (IST)

Karnataka LIVE Updates: ಬಿಟ್‌ ಕಾಯಿನ್‌ ಹಗರಣ ಮೊಹಮ್ಮದ್‌ ನಲಪಾಡ್‌ ಹಣ ಪಡೆದ ಬಗ್ಗೆ ಚಾರ್ಜ್‌ಶೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ ಬಿಟ್‌ಕಾಯಿನ್‌ ಹಗರಣ ತನಿಖೆ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದ್ದು, ಬಿಟ್‌ ಕಾಯಿನ್‌ ಹಗರಣ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನ ಪ್ರಮುಖನಾದ  ಮೊಹಮ್ಮದ್‌ ನಲಪಾಡ್‌ ಪಡೆದ ಹಣದ ಬಗೆ  ಚಾರ್ಜ್‌ಶೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
 

09 June 2026 10:39 AM (IST)

Karnataka LIVE Updates: ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್‌ ಗಾಂಧಿ ಎಂಟ್ರಿ

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್‌ ಗಾಂಧಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಹುಲ್‌ ಗಾಂಧಿಯನ್ನ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್‌ ಹಾಗೂ ಡಿಸಿಎಂ ಡಾ.ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್‌ ಅವರು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಡಿಕೆಶಿ ಹಾಗೂ ರಾಹುಲ್‌ ಗಾಂಧಿ ಒಂದೇ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಪಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದರು 

 

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About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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