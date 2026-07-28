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Kannada Breaking News : ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ದೆಹಲಿ ಪಯಾಣ

 Karnataka News LIVE Updates: ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12.00 ಗಂಟೆಗೆ ದೆಹಲಿಯಿಂದ ವಿಶೇಷ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.ಖಾಸಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು 03.00 ಗಂಟೆಗೆ ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ದೆಹಲಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಲಿದ್ದಾರೆ.

Written ByRamya R Gowda
Published: Jul 28, 2026, 09:35 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 10:32 AM IST
Kannada Breaking News : ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ದೆಹಲಿ ಪಯಾಣ
28 July 2026 10:22 AM (IST)

Kannada Breaking News LIVE: ಕಾಮನ್ ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಕನ್ನಡತಿ ಶಿಲ್ಪಾಗೆ ಶೈಲಾಗೆ ಕಂಚು
 ಮೈಸೂರು ಮೂಲದ ಶಿಲ್ಪಾ ಅವರು ಮಹಿಳೆಯರ ಎಫ್‌-57 ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಫರ್ಧಿಸಿ ಒಡ್ಡಿದ ಅವರು 7.26 ಮೀಟರ್ಸ್ ದೂರಕ್ಕೆ ಥ್ರೋ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕಂಚಿನ ಪದಕಕ್ಕೆ ಕೊರಳೊಡ್ಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ವಿಶೇಷ ವೆಂದರೆ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದವರೇ ಆದ ಶರ್ಮಿಳಾ ಅವರು 9.81 ಮೀಟರ್ಸ್‌ ದೂರಕ್ಕೆ ಶಾಟ್‌ಪುಟ್‌ ಮಾಡು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಬಂಗಾರದ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. 
 

28 July 2026 09:55 AM (IST)

 Karnataka News LIVE Updates: ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ದೆಹಲಿ ಪಯಾಣ
ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12.00 ಗಂಟೆಗೆ ದೆಹಲಿಯಿಂದ ವಿಶೇಷ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.ಖಾಸಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು 03.00 ಗಂಟೆಗೆ ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ದೆಹಲಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಲಿದ್ದಾರೆ.

28 July 2026 09:51 AM (IST)

 Karnataka News LIVE Updates: ರೆಡ್ ಗ್ಲೋಬ್ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದ ಕಳ್ಳರ ಬಂಧನ
ರೆಡ್ ಗ್ಲೋಬ್ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದ ಕಳ್ಳರ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಕೊಳವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವರಾಜ್‌ಗೆ ಸೇರಿದ್ದ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಖದೀಮರು 2 ಟನ್ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ಪೊಲೀಸರು ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. 
 

28 July 2026 09:46 AM (IST)

 Karnataka News LIVE Updates: ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಕ್ಯಾಬ್‌ಗೆ ಕಾಯ್ತಿದ್ದ ಯುವತಿಗೆ ರೇಟ್ ಕೇಳಿ ಕಿರುಕುಳ ಆರೋಪಿ ಬಂಧನ
ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಕ್ಯಾಬ್‌ಗೆ ಕಾಯ್ತಿದ್ದ ಯುವತಿಗೆ ರೇಟ್ ಕೇಳಿ ಕಿರುಕುಳ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ರಾಮಮೂರ್ತಿನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ FIR ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಹಣ್ಣಿನ ವ್ಯಾಪಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ವಿಜಯ್ ರಾಘವ್ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಕ್ಯಾಬ್‌ಗೆ ಕಾಯ್ತಿದ್ದ ಯುವತಿಗೆ ರೇಟ್ ಕೇಳಿ ಚುಡಾಯಿಸಿದ ಸದ್ಯ ಆತನನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. 
 

28 July 2026 09:42 AM (IST)

 Karnataka News LIVE Updates: ಸೊಬಗಿನ ಕರಿಘಟ್ಟ ಬೆಟ್ಟ ಕುಡುಕರ ಅಡ್ಡೆಯಾಗಿದೆ
ಮೈಸೂರಿನ ಸೊಬಗಿನ ಕರಿಘಟ್ಟ ಬೆಟ್ಟ ಕುಡುಕರ ಅಡ್ಡೆಯಾಗಿದೆ. ಕರಿಘಟ್ಟ ಬೆಟ್ಟದ ಸ್ವಚ್ಚತೆ ವೇಳೆ ಮೂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲಿ ರಾಶಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಮೈಸೂರಿನ GSSS ಕಾಲೇಜಿನ NSS ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಪರಿಸರ ಸ್ಚಚ್ಚತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 
 

28 July 2026 09:39 AM (IST)

Karnataka News LIVE Updates :ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ‌ ವಿಸ್ತರಣೆ  ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಾಯಕರ ಸಭೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೂಡಿಕೆ 

ನಿನ್ಮೆ ರಾತ್ರಿ‌ ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ‌ ವಿಸ್ತರಣೆ  ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಾಯಕರ ಸಭೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೂಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 

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TAGS:
Kannada News Live
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karnataka live updates

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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