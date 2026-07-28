/Kannada Breaking News : ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ದೆಹಲಿ ಪಯಾಣ

Kannada Breaking News LIVE: ಕಾಮನ್ ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಕನ್ನಡತಿ ಶಿಲ್ಪಾಗೆ ಶೈಲಾಗೆ ಕಂಚು
ಮೈಸೂರು ಮೂಲದ ಶಿಲ್ಪಾ ಅವರು ಮಹಿಳೆಯರ ಎಫ್-57 ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಫರ್ಧಿಸಿ ಒಡ್ಡಿದ ಅವರು 7.26 ಮೀಟರ್ಸ್ ದೂರಕ್ಕೆ ಥ್ರೋ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕಂಚಿನ ಪದಕಕ್ಕೆ ಕೊರಳೊಡ್ಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ವಿಶೇಷ ವೆಂದರೆ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದವರೇ ಆದ ಶರ್ಮಿಳಾ ಅವರು 9.81 ಮೀಟರ್ಸ್ ದೂರಕ್ಕೆ ಶಾಟ್ಪುಟ್ ಮಾಡು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಬಂಗಾರದ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
Karnataka News LIVE Updates: ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ದೆಹಲಿ ಪಯಾಣ
ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12.00 ಗಂಟೆಗೆ ದೆಹಲಿಯಿಂದ ವಿಶೇಷ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.ಖಾಸಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು 03.00 ಗಂಟೆಗೆ ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ದೆಹಲಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಲಿದ್ದಾರೆ.
Karnataka News LIVE Updates: ರೆಡ್ ಗ್ಲೋಬ್ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದ ಕಳ್ಳರ ಬಂಧನ
ರೆಡ್ ಗ್ಲೋಬ್ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದ ಕಳ್ಳರ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಕೊಳವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವರಾಜ್ಗೆ ಸೇರಿದ್ದ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಖದೀಮರು 2 ಟನ್ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ಪೊಲೀಸರು ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Karnataka News LIVE Updates: ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಕ್ಯಾಬ್ಗೆ ಕಾಯ್ತಿದ್ದ ಯುವತಿಗೆ ರೇಟ್ ಕೇಳಿ ಕಿರುಕುಳ ಆರೋಪಿ ಬಂಧನ
ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಕ್ಯಾಬ್ಗೆ ಕಾಯ್ತಿದ್ದ ಯುವತಿಗೆ ರೇಟ್ ಕೇಳಿ ಕಿರುಕುಳ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ರಾಮಮೂರ್ತಿನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ FIR ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಹಣ್ಣಿನ ವ್ಯಾಪಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ವಿಜಯ್ ರಾಘವ್ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಕ್ಯಾಬ್ಗೆ ಕಾಯ್ತಿದ್ದ ಯುವತಿಗೆ ರೇಟ್ ಕೇಳಿ ಚುಡಾಯಿಸಿದ ಸದ್ಯ ಆತನನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Karnataka News LIVE Updates: ಸೊಬಗಿನ ಕರಿಘಟ್ಟ ಬೆಟ್ಟ ಕುಡುಕರ ಅಡ್ಡೆಯಾಗಿದೆ
ಮೈಸೂರಿನ ಸೊಬಗಿನ ಕರಿಘಟ್ಟ ಬೆಟ್ಟ ಕುಡುಕರ ಅಡ್ಡೆಯಾಗಿದೆ. ಕರಿಘಟ್ಟ ಬೆಟ್ಟದ ಸ್ವಚ್ಚತೆ ವೇಳೆ ಮೂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲಿ ರಾಶಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಮೈಸೂರಿನ GSSS ಕಾಲೇಜಿನ NSS ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಪರಿಸರ ಸ್ಚಚ್ಚತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
Karnataka News LIVE Updates :ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಾಯಕರ ಸಭೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೂಡಿಕೆ
ನಿನ್ಮೆ ರಾತ್ರಿ ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಾಯಕರ ಸಭೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೂಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ.