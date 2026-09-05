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Kannada News LIVE: ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ನಿಧಿ ಪತ್ತೆ... ಆನೆ ಚಿತ್ರವಿರುವ ನಾಣ್ಯಗಳು!.. ಹಲವೆಡೆ ಭಾರೀ ಮಳೆ

 Kannada News LIVE: ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ  ಸವದತ್ತಿ ಬಿಸಿಎಂ ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ ಸಮೀಪ ಕಾಮಗಾರಿ ವೇಳೆ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಪುರಾತನ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯಗಳ ನಿಧಿಯೊಂದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕಾರ್ಮಿಕರು ಅದನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಲವೆಡೆ ಭಾರೀ ಮಳೆಯ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Sep 05, 2026, 09:33 AM IST|Updated: Sep 05, 2026, 09:57 AM IST
Kannada News LIVE: ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ನಿಧಿ ಪತ್ತೆ... ಆನೆ ಚಿತ್ರವಿರುವ ನಾಣ್ಯಗಳು!.. ಹಲವೆಡೆ ಭಾರೀ ಮಳೆ
05 September 2026 09:56 AM (IST)

ಆನೆ ಚಿತ್ರವಿರುವ ನಾಣ್ಯಗಳು!

ಆನೆ ಚಿತ್ರವಿರುವ ನಾಣ್ಯಗಳು!
ಪತ್ತೆಯಾದ 14 ನಾಣ್ಯಗಳ ಮೇಲೂ ಆನೆಯ ಚಿತ್ರವಿದೆ. ತಲಕಾಡಿನ ಗಂಗರ ರಾಜಲಾಂಛನ ಆನೆಯಾಗಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಈ ನಾಣ್ಯಗಳು ಗಂಗರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರಬಹುದೆಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇವು ಕ್ರಿ.ಶ. 10ರಿಂದ 15ನೇ ಶತಮಾನದ ಅವಧಿಗೆ ಸೇರಿದ ಪುರಾತನ ನಾಣ್ಯಗಳು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
 

05 September 2026 09:55 AM (IST)

ಗೆ ಮಣ್ಣು ಅಗೆಯುವಾಗ ಪುರಾತನ ಚಿನ್ನದ ನಿಧಿ ಪತ್ತೆ

Belagavi gold coins:ಗದಗ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವದತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಮಣ್ಣು ಅಗೆಯುವಾಗ ಪುರಾತನ ಚಿನ್ನದ ನಿಧಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. 
ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ  ಸವದತ್ತಿ ಬಿಸಿಎಂ ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ ಸಮೀಪ ಕಾಮಗಾರಿ ವೇಳೆ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಪುರಾತನ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯಗಳ ನಿಧಿಯೊಂದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕಾರ್ಮಿಕರು ಅದನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ.
 

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ದರ್ಶನ್‌
ನಿಧಿ ಪತ್ತೆ

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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Kannada News LIVE: ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ನಿಧಿ ಪತ್ತೆ... ಆನೆ ಚಿತ್ರವಿರುವ ನಾಣ್ಯಗಳು!.. ಹಲವೆಡೆ ಭಾರೀ ಮಳೆ
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