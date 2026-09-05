/ Kannada News LIVE: ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ನಿಧಿ ಪತ್ತೆ... ಆನೆ ಚಿತ್ರವಿರುವ ನಾಣ್ಯಗಳು!.. ಹಲವೆಡೆ ಭಾರೀ ಮಳೆ

ಆನೆ ಚಿತ್ರವಿರುವ ನಾಣ್ಯಗಳು!
ಪತ್ತೆಯಾದ 14 ನಾಣ್ಯಗಳ ಮೇಲೂ ಆನೆಯ ಚಿತ್ರವಿದೆ. ತಲಕಾಡಿನ ಗಂಗರ ರಾಜಲಾಂಛನ ಆನೆಯಾಗಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಈ ನಾಣ್ಯಗಳು ಗಂಗರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರಬಹುದೆಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇವು ಕ್ರಿ.ಶ. 10ರಿಂದ 15ನೇ ಶತಮಾನದ ಅವಧಿಗೆ ಸೇರಿದ ಪುರಾತನ ನಾಣ್ಯಗಳು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
Belagavi gold coins:ಗದಗ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವದತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಮಣ್ಣು ಅಗೆಯುವಾಗ ಪುರಾತನ ಚಿನ್ನದ ನಿಧಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.
ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವದತ್ತಿ ಬಿಸಿಎಂ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಸಮೀಪ ಕಾಮಗಾರಿ ವೇಳೆ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಪುರಾತನ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯಗಳ ನಿಧಿಯೊಂದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕಾರ್ಮಿಕರು ಅದನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ.