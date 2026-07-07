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Lokayukta Raid: ಭ್ರಷ್ಟರಿಗೆ 'ಲೋಕಾ' ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌! ಬೆಂಗಳೂರು, ಕೋಲಾರ, ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ದಾಳಿ

Lokayukta: ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಕ್ಕೆ ಲೋಕಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಇಲಾಖೆಯು ಜುಲೈ 7 ರಂದು (ಮಂಗಳವಾರ) ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. 

Written ByPrajwal B
Published: Jul 07, 2026, 12:24 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 12:24 PM IST
Lokayukta Raid: ಭ್ರಷ್ಟರಿಗೆ 'ಲೋಕಾ' ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌! ಬೆಂಗಳೂರು, ಕೋಲಾರ, ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ದಾಳಿ
Source: Bureau

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Prajwal B

Prajwal B

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