ಹಣದ ವ್ಯವಹಾರದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಮಿಯ ಕೊ*ಲೆ : 8 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಆರೋಪಿ ಬಂಧನ

Vijayanagar: ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹರಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭೀಕರ ಕೊ*ಲೆ ಪ್ರಕರಣ ಪೊಲೀಸರ ತ್ವರಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಿಂದ ಕೇವಲ 8 ಗಂಟೆಗಳೊಳಗೆ ಬಯಲಾಗಿದೆ.
ಹರಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುಳೇದಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡದ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರ ಶವ ಸುಟ್ಟ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಮಚ್ಚಿಯಿಂದ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಹೊಡೆದು ಬಳಿಕ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಚ್ಚಿ ಸುಟ್ಟ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಶವ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ಮೃತರನ್ನು ಮಾಚಿಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡದ ಅಶ್ವಿನಿಬಾಯಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪೊಲೀಸರ ತನಿಖೆಯಿಂದ ಈ ಕೊ*ಲೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಪ್ರೇಮ ಹಾಗೂ ಹಣದ ವ್ಯವಹಾರವಾಗಿರುವುದು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ. ಬಾಲೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದೇವರಾಜ್ ಸತ್ತೂರು ಎಂಬಾತನೊಂದಿಗೆ ಅಶ್ವಿನಿಬಾಯಿ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಮದುವೆಯಾಗುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ ದೇವರಾಜ್, ಆಕೆಯಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದ. ಆದರೆ ಬಳಿಕ ಹಣದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ವೈಮನಸ್ಸು ಉಂಟಾಗಿ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಜಗಳ ಶುರುವಾಯಿತು.
ಕೊಲೆಯ ದಿನ ಆರೋಪಿ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಮಚ್ಚಿನಿಂದ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಹೊಡೆದು ಕೊಂದ ಬಳಿಕ ಆಕೆಯ ಶವಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸುರಿದು ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ.
ಘಟನೆಯ ನಂತರ ತಕ್ಷಣವೇ ಪ್ರಕರಣ **ಅರಸೀಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು**, ಕೇವಲ 8 ಗಂಟೆಗಳೊಳಗೆ ಆರೋಪಿ ದೇವರಾಜ್ ಸತ್ತೂರನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರ ಈ ಶೀಘ್ರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಜನರು ಶ್ಲಾಘನೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.