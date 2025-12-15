ಶಿಲ್ಪಕಲೆಗಳ ತವರೂರಲ್ಲೊಂದು ವಿಶೇಷ ಮದುವೆ: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮೂಲದ ಯುವಕನನ್ನು ವರಿಸಿದ ಬೇಲೂರಿನ ಯುವತಿ

Belur Wedding: ಐತಿಹಾಸಿಕ ಶಿಲ್ಪಕಲೆಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೇಲೂರಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿವಾಹವು ಬಹಳಷ್ಟು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮೂಲದ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ, ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಬೇಲೂರಿನ ಯುವತಿಯನ್ನು ವರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ವಿವಾಹವು ಇಬ್ಬೀಡು ಗ್ರಾಮದ ಪಾಲಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭವಾಗಿದೆ.
ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಇಬ್ಬೀಡು ಗ್ರಾಮದ ಯುವತಿ ಹೇಮಶ್ರೀ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಯುವಕ ಜಾಯ್ ಸಪ್ತಪದಿ ತುಳಿದ ಜೋಡಿ. ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದ ಈ ಜೋಡಿಯ ವಿವಾಹವು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯಿತು.
ಹೇಮಶ್ರೀ ಅವರು ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಯುವಕ ಜಾಯ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದರು. ಹೇಮಶ್ರೀ ಅವರು ವಿದೇಶಿ ಯುವಕನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವ ತಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಅಲ್ಲದೇ, ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಯುವಕ ಜಾಯ್ನನ್ನು ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಮದುವೆಯಾಗಲು ಒಪ್ಪಿಸಿರುವುದು ಈ ವಿವಾಹದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷತೆಯಾಗಿದೆ.
ಯುವತಿ ಹೇಮಶ್ರೀಯವರ ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಗಳ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ, ಇಬ್ಬರೂ ಕುಟುಂಬಗಳ ಒಪ್ಪಿಗೆಯ ಮೇರೆಗೆ ವಿವಾಹವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು.
ವರ ಜಾಯ್ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಿಂದ ಬೇಲೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ, ದೇಸಿ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆ-ತೊಡುಗೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು. ಈ ಅಪರೂಪದ ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬೀಡು ಗ್ರಾಮದ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಅನೇಕ ಜನರು ಸಾಕ್ಷಿಯಾದರು.
ಈ ವಿವಾಹವು ಪ್ರೀತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಗಡಿಗಳಿಲ್ಲ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ. ಬೇಲೂರಿನ ದೇಸಿ ನೆಲದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿವಾಹವು ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲಿ ಸಂತಸ ಮತ್ತು ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದೆ.