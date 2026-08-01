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MK Pranesh Resign: ಉಪಸಭಾಪತಿ ಸ್ಥಾನ ತೊರೆದ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ಪ್ರಾಣೇಶ್; ಕಾರಣವೇನು?


M.K. Pranesh Resigns: ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ ಆದೇಶದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇದೀಗ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಉಪಸಭಾಪತಿ ಎಂ.ಕೆ. ಪ್ರಾಣೇಶ್ ಅವರು ಆಗಸ್ಟ್‌ 1 ರಂದು ತಮ್ಮ ಹುದ್ದೆಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದರು

Written ByPrajwal B
Published: Aug 01, 2026, 12:12 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 12:12 PM IST
MK Pranesh Resign: ಉಪಸಭಾಪತಿ ಸ್ಥಾನ ತೊರೆದ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ಪ್ರಾಣೇಶ್; ಕಾರಣವೇನು?

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Prajwal B

Prajwal B

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