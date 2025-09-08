ಗಣೇಶ ವಿಸರ್ಜನೆ ವೇಳೆ ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ ಖಂಡಿಸಿ ಹಿಂದುಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

Maddur protest: ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮದ್ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ವಿಸರ್ಜನೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ ಘಟನೆ ತೀವ್ರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಉಗ್ರ ಹಿಂದುಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ತೀವ್ರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದವು. ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳ ಮೂಲಕ 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಿಂದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಶಾಂತಿಯುತ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿ ತಮ್ಮ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಮೆರವಣಿಗೆ ಉಗ್ರ ನರಸಿಂಹ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಘಟನೆ ನಡೆದ ಮಸೀದಿ ಬಳಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯಿತು. ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕಲ್ಲು ತೂರಿದ ಅನ್ಯ ಕೋಮಿನವರ ವಿರುದ್ಧ ತಮ್ಮ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಶಾಂತಿಯುತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದರೂ, ಹಿಂದುಪರ ಸಂಘಟನೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಜತೆಡಾಗಿ ಡಿಜೆ ಹಾಡುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿ ನಡೆದು, ಪಾರಂಪರಿಕ ಉತ್ಸವದ ಭಾವನೆಗೂ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿತು.
ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರು ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸದಂತೆ ಕಟ್ಟೆಚ್ಚರ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಭದ್ರತಾ ಕದನಗಳು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಗಳನ್ನು ಕಠಿಣವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯ ಉಂಟಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡರು. ಈ ಮೂಲಕ, ಮದ್ದೂರು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದು ಪ್ರಮುಖ ಗುರಿಯಾಯಿತು.
ಘಟನೆಯು ತೀವ್ರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಕೀರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪುನಃ ಬೆಳಕಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಕೆಲವರು ಈ ಘಟನೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಹಜ ಭದ್ರತೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂವೇದನೆ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ ನಡುವಣ ಸಂವೇದನೆಗಳನ್ನು ಹೀಗೂ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಅವಕಾಶವಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದುಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಪ್ರಕರಣವು ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿದೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಹೋರಾಟ ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯುತ ಸಂವಹನವನ್ನು برقرارಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಅಗತ್ಯವನ್ನು. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆ ಕ್ರಮಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಮೂಲಕ, ಮದ್ದೂರು ಘಟನೆಯು ಕೇವಲ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಪ್ರಕರಣವಲ್ಲ, ಸಮುದಾಯ ಮಧ್ಯೆ ಸಂವೇದನೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯುತ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಹಕ್ಕಿನ ನಡುವೆ ಸಮತೋಲನ ಕಾಪಾಡಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
