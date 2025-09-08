English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಗಣೇಶ ವಿಸರ್ಜನೆ ವೇಳೆ ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ ಖಂಡಿಸಿ ಹಿಂದುಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

Maddur: ಮದ್ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ವಿಸರ್ಜನೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟದ ಘಟನೆ ಖಂಡಿಸಿ ಹಿಂದೂ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ.  

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Sep 8, 2025, 10:59 AM IST
  • ಮದ್ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ ಪ್ರಕರಣ.
  • ಕಲ್ಲು ತೂರಿದ ಅನ್ಯ ಕೋಮಿನವರ ವಿರುದ್ದ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ.
  • ಮದ್ದೂರು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಜಮಾಯಿಸಿದ ಹಿಂದುಪರ ಸಂಘಟನೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು.

ಗಣೇಶ ವಿಸರ್ಜನೆ ವೇಳೆ ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ ಖಂಡಿಸಿ ಹಿಂದುಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

Maddur protest: ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮದ್ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ವಿಸರ್ಜನೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ ಘಟನೆ ತೀವ್ರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಉಗ್ರ ಹಿಂದುಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ತೀವ್ರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದವು. ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳ ಮೂಲಕ 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಿಂದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಶಾಂತಿಯುತ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿ ತಮ್ಮ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಮೆರವಣಿಗೆ ಉಗ್ರ ನರಸಿಂಹ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಘಟನೆ ನಡೆದ ಮಸೀದಿ ಬಳಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯಿತು. ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕಲ್ಲು ತೂರಿದ ಅನ್ಯ ಕೋಮಿನವರ ವಿರುದ್ಧ ತಮ್ಮ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಶಾಂತಿಯುತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದರೂ, ಹಿಂದುಪರ ಸಂಘಟನೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಜತೆಡಾಗಿ ಡಿಜೆ ಹಾಡುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿ ನಡೆದು, ಪಾರಂಪರಿಕ ಉತ್ಸವದ ಭಾವನೆಗೂ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9, 10ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಡಿತ

ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರು ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸದಂತೆ ಕಟ್ಟೆಚ್ಚರ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಭದ್ರತಾ ಕದನಗಳು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಗಳನ್ನು ಕಠಿಣವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯ ಉಂಟಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡರು. ಈ ಮೂಲಕ, ಮದ್ದೂರು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದು ಪ್ರಮುಖ ಗುರಿಯಾಯಿತು.

ಘಟನೆಯು ತೀವ್ರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಕೀರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪುನಃ ಬೆಳಕಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಕೆಲವರು ಈ ಘಟನೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಹಜ ಭದ್ರತೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂವೇದನೆ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ ನಡುವಣ ಸಂವೇದನೆಗಳನ್ನು ಹೀಗೂ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಅವಕಾಶವಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದುಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಮದ್ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಗಣೇಶನ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ: ಸ್ಥಳೀಯರ ಆಕ್ರೋಶ, ಪೊಲೀಸರ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ವಾದ

ಈ ಪ್ರಕರಣವು ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿದೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಹೋರಾಟ ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯುತ ಸಂವಹನವನ್ನು برقرارಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಅಗತ್ಯವನ್ನು. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆ ಕ್ರಮಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಮೂಲಕ, ಮದ್ದೂರು ಘಟನೆಯು ಕೇವಲ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಪ್ರಕರಣವಲ್ಲ, ಸಮುದಾಯ ಮಧ್ಯೆ ಸಂವೇದನೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯುತ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಹಕ್ಕಿನ ನಡುವೆ ಸಮತೋಲನ ಕಾಪಾಡಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ರೂಪ ತಾಳಿದ ಚಂದ್ರ: ರಕ್ತಚಂದ್ರನನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡ ಜನ!

About the Author

Deepa A Reddy

2025ರಿಂದ ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಶೈಲಿ ಇವರ ಬರಹದ ವಿಶೇಷತೆ.

