mango mela: ಅದು ಹಣ್ಣುಗಳ ಜಾತಿಯಲ್ಲೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನವನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಹಣ್ಣು. ಹಣ್ಣುಗಳ ರಾಜಾ ಅಂತ್ತಾನೆ ಇದು ಫೇಮಸ್. ಹಣ್ಣುಗಳ ರಾಜಾ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಮೇಳವನ್ನ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 6ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಜನರಿಂದ ಸಖತ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ದೊರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಾವಿನ ಮೇಳ ಹಾಗೂ ಹಲಸಿನ ಮೇಳ ಹೇಗಿದೆ? ಯಾವೇಲ್ಲ ಹಣ್ಣುಗಳು ಇದೇ ಅಂತ ನೋಡಿ ಬರೋಣ ಬನ್ನಿ
ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಪ್ಕಾಮ್ಸ್ ಹಾಗೂ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ವತಿಯಿಂದ ಮೂರು ದಿಗಳ ಕಾಲ ಈ ಒಂದು ಮಾವು ಹಾಗೂ ಹಲಸಿನ ಮೇಳ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಮಡಿಕೇರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಮಂತರ್ ಗೌಡ ಮಾವು ಹಾಗೂ ಹಲಸಿನ ಮೇಳಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ರು. ಮಡಿಕೇರಿಯ ಹಾಪ್ ಕಾಮ್ಸ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 20ಕ್ಕೂ ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನ ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು ಇಂದಿನಿಂದ 24ನೇ ತಾರೀಖಿನವರೆಗೆ ಈ ಮೇಳ ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಕೊಡಗು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಮಂಡ್ಯ ಮೈಸೂರು, ಜಾಮರಾಜನಗರ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳ ರೈತರು ತಾವೆ ಬೆಳೆದ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಹಾಗೂ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣನ್ನ ತಂದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಒಂದು ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ರೈತರಿಗೆ ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಯ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ಮಾವು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾವು ಮೇಳವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಪ್ ಕಾಮ್ಸ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರೋ ಮಾರಾಟ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ರೈತರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕವನ್ನ ಪಡೆಯದೇ ಉಚಿತವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಅಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರುರಿಸೋ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಹಾಗೂ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಸವಿ ಸವಿಯಲು ಗ್ರಾಹಕರ ದಂಡೆ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಒಂದಕಿಂತ ಒಂದು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದ್ದು ಜನತೆಯನ್ನ ಕೈ ಬೀಸಿ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದವು. ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಾವು ಹಾಗೂ ಹಲಸಿನ ಮೇಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಗ್ರಾಹಕರು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಬಗೆಗೆಗಳನ್ನ ಕಂಡು ಮನಸೋರೆಗೊಂಡರು.ಮಲಗೋವ,ಬೇಗನ್ ಪಲ್ಲಿ, ರಸಪುರಿ,ಬಾದಾಮಿ,ತೋತಾಪುರಿ,ಮಲ್ಲಿಕ,ದಶೇರಿ,ಬಂಗಿನಪಲ್ಲಿ. ಹಣ್ಣು ಸೇರಿದಂತರ 10ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಗೆಯ ಹಣ್ಣುಗಳು ಜನರನ್ನ ಸಖತ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದವು. ಈ ರೀತಿಯ ಮೇಳಗಳನ್ನ ಮಾಡೊದ್ರಿಂದ ಇದು ರೈತರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಕೂಡ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಸ್ವಾದವನ್ನ ಸವಿಯುವುದ ಜೋತೆತ ಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೂ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಬಗೆಬಗೆಯ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಒಂದೇ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ತಳಿಯ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಜನರು ಖುಷಿಯಿಂದ ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಕೊಡಗಿನ ಜನತೆ ಸಖತ್ ರೆಸ್ಪಾನಸ್ ನೀಡಿದ್ದು ಇನ್ನೇರದು ದಿನ ನಡೆಯಲಿರೋ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಜನತೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಆಗಮಿಸೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.
