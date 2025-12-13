English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಮದ್ದೂರಿನಿಂದ ಮಡಿಕೇರಿ ಕಡೆ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ ಕಹಾನಿ..ಯುವಕನಿಗೆ ಥಳಿತ ಹನಿಟ್ರ್ಯಾಪ್‌ ಗಾಳದ ಶಂಕೆ! 

Madikeri honeytrap case : ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮದ್ದೂರಿನ ಯುವಕ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯವಾಗಿ ಹನಿಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಗಾಳದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಿದೆ..ಯುವತಿ ಗ್ಯಾಂಗ್‌ನಿಂದ ಯುವಕ ಬಚಾವ್‌ ಆಗಿ ಬಂದಿರೋದೇ ರೋಚಕವಾಗಿದೆ..ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹನಿಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಅನುಮಾನ ಮೂಡಿದ್ದು ಪೊಲೀಸ್‌ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Dec 13, 2025, 12:46 PM IST
  • ಯುವತಿ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯ ಭೇಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಯುವಕನಿಗೆ ಹನಿಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಗಾಳ..!
  • ಮದ್ದೂರಿನ ಯುವಕನಿಗೆ ಮೂವರಿಂದ ಮಾರಾಣಾಂತಿಕ ಹಲ್ಲೆ
  • ಬ್ಲಾಕ್‌ಮೇಲ್‌ ಮಾಡಿ ಯುವಕನಿಂದ ಹಣಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಟೀಂ..!

Madikeri honeytrap case :  ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹನಿಟ್ರ್ಯಾಪ್‌ ಕೇಸ್‌ ಸದ್ದು ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಮದ್ದೂರಿನ ಮಹದೇವ ಎಂಬಾತಿಗೆ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು ಪರಿಚಯವಾಗಿದ್ದಾಳೆ.. ಆಕೆಯೊಂದಿಗೆ  ದಿನನಿತ್ಯ ಮಾತಾನಾಡುತ್ತ ಸ್ನೇಹ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಕಡೆಗೆ ವಾಲಿತು.ಆಕೆಯನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಕಾತುರದಿಂದ ಮಡಿಕೇರಿಯ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಯುವತಿ ಆತನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾ ಸಮಯ ಕಳೆದಿದ್ದಾಳೆ..ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಆಕೆ ಯುವಕರ ಟೀಮ್‌ಗೆ ಫೋನ್‌ ಸಂಪರ್ಕ ಬಳಸಿ ತಾನೂ ಇರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ..

ಯುವತಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡ್ತಿದ್ದಂತೆ ಯುವಕರ ಗ್ಯಾಂಗ್‌ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮಹದೇವನ ಬಳಿ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯುವಕ ಒಪ್ಪದ ಕಾರಣ ಮನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಕೂಡಿ ಹಾಕಿ ಥಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರಾಕಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಮನಬಂದಂತೆ ಥಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಟಾರ್ಚರ್‌ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರದೆ ಯುವಕ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ‌ ಅಪರಿಚಿತರ  ಟೀಮ್ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದಲೂ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನಗರ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಯುವಕ‌ನ ಕಿಡ್ನಾಪ್‌ಗೆ ಯತ್ನಿಸಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಯುವಕನ ಹಲ್ಲೆಗೆ ಬಳಿಸಿದ ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಮೂವರು ಯುವಕರನ್ನ ಹುಟುಕಾಟ ನಡೆಸಲಾಗ್ತಿದೆ. 

ಈ ಹಿಂದೆ  ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ  ಹನಿಟ್ರ್ಯಾಪ್‌ ಕೇಸ್‌ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು..ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಹನಿಟ್ರ್ಯಾಪ್‌ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿತ್ತುಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿಪಕ್ಷಗಳು  ಸದನದಲ್ಲೇ  ಭಾರೀ ಗದ್ದಲ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ  ಕೋಲಾಹಲಕ್ಕೆ ಎಡೆಮಾಡಿತ್ತು. ಇತ್ತಿಚೆಗೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಹ ಹನಿಟ್ರ್ಯಾಪ್‌ ನಡೆದಿತ್ತು..ಆ ಯುವತಿ ತನ್ನ ಪ್ರಿಯಕರನ್ನೆ ಹನಿಟ್ರ್ಯಾಪ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಳು ಇದರಿಂದ ಬೇಸತ್ತ ಯುವಕ ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಲವೆಡೆ ಹನಿಟ್ರ್ಯಾಪ್‌ ಕೇಸ್‌ ನಡೆಯುತ್ತಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವಯ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಾರದೇ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತದೆ.. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹನಿಟ್ರ್ಯಾಪ್‌ನಿಂದ ಅದೇಷ್ಟು ಮಂದಿ ಜೀವನ ಹಾಳಾಗಿದೆ..

ಒಟ್ಟಾರೆ ಫೇಸ್ ಬುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯನ್ನ ಮಡಿಕೇರಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಲು  ಬಂದ ಯುವಕ ಹನಿಟ್ರ್ಯಾಪ್‌  ಒಳಗಾಗಿರೋದು ಭಾರೀ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಎಡೆಮಾಡಿದೆ
 

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

madikeri honeytrap caseface book love storygirl cheating ̧ meet becomeHoneytrap Casegang attack

