ಮಹಾದಾಸೋಹಿ ಡಾ.ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಲಿಂಗೈಕ್ಯ; ಪತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಸಂತಾಪ

ಕಲಬುರಗಿ : ಮಹಾದಾಸೋಹಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅವ್ವಾಜಿ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಡಾಕ್ಟರ್ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಅವರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ದುಃಖ ಸಹಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆ ಭಗವಂತ ಕರುಣಿಸಲಿ ಎಂದು ಪತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಹಾದಸೋಹಿ ಡಾ. ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಅವರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಹಾಗೂ ಭಕ್ತಗಣ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಭರಿಸಲಾಗದ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿದೆ.
ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಪ್ಪ ಅವರ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಭಕ್ತರಿಗಾಗಿ ಅವರ ತ್ಯಾಗ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಎಂದು ಮರೆಯಲಾಗದು.
ಶ್ರೀ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಎಂಟನೇ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಯಾಗಿ ಇವರು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸನ್ಮಾರ್ಗ ಕಲ್ಯಾಣ ನಾಡಿನ ಭಕ್ತ ಗಣದಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಚಿರವಾಗಿದೆ. "ಸೇವಾ ಪರಮೋಧರ್ಮ" ಎನ್ನುವಂತೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸಿ ಸದ್ಗತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ದಣಿವಿಲ್ಲದೆ ಬಡವರಿಗಾಗಿ ಅನೇಕ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮಹಾನ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡಿದ ಸಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಅಪ್ಪ.
ಡಾಕ್ಟರ್ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಅವರು ಬರೆದಿರುವ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಾಗೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ದಾಸೋಹ ಸೂತ್ರ ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಗಲಿದೆ.
ಇವರು ನಾಡಿಗೆ ನೀಡಿದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಆರೋಗ್ಯ, ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತ ಗೊಳಿಸಿರುವುದು, ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಕನ್ನಡ ನಾಡಿಗೆ ಅಪಾರ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂದು ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೂ ಅವರು ತೋರಿಸಿ ಹೋಗಿರುವ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಸದಾ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಅಚ್ಚಳಿಯದೆ ನೆನಪಾಗಿ ಉಳಿದಿವೆ.
