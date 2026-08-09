/ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬೆಳೆದ ರೈತರಿಗೆ ಶಾಕ್; ತೇವಾಂಶ ಕೊರತೆ, ಕೀಟಬಾಧೆಯಿಂದ ಬೆಳೆ ಹಾನಿ

ಹಾವೇರಿ: ಜಿಲ್ಲಾದ್ಯಂತ ಮಳೆ ಹಾಗೂ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದ ಪರಿಣಾಮ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬೆಳೆದಿರುವ ರೈತರು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಹಸಿರಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇಳುವರಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಆತಂಕ ರೈತರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿರುವ ರೈತರು ಇದೀಗ ಬೆಳೆ ಕೈಕೊಡುವ ಭೀತಿಯಿಂದ ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬೆಳೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 2 ಲಕ್ಷ 44 ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದ್ದು, ಸೋಯಾಬಿನ್ಗಿಂತಲೂ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದ ಮೇಲೆ ರೈತರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಬೆಳೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗಿರುವುದು ಅನ್ನದಾತರ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ತೇವಾಂಶ ಕೊರತೆ, ಕೀಟಬಾಧೆಯಿಂದ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳಕ್ಕೆ ಹಾನಿ
ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶದ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ ಎಂದು ರೈತರು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೊರನೋಟಕ್ಕೆ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಹಸಿರಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಕಾಳು ಕಟ್ಟುವ ಹಾಗೂ ಇಳುವರಿ ನೀಡುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗದಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎನ್ನುವುದು ರೈತರ ಚಿಂತೆ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಹಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬೆಳೆಗೆ ಕೀಟಬಾಧೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದು ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಂಭೀರಗೊಳಿಸಿದೆ. ಕೀಟಬಾಧೆ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ರೈತರು ಔಷಧಿ ಸಿಂಪಡಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ.
ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಬೆಳೆದ ರೈತರಿಗೆ ಆತಂಕ
ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿರುವ ರೈತರು ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ, ರಸಗೊಬ್ಬರ, ಔಷಧಿ, ಕೂಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವರು ಸಾಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಬೆಳೆ ಹಸಿರಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಇಳುವರಿ ಬರದಿದ್ದರೆ ಸಾಲ ತೀರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಚಿಂತೆ ರೈತರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಮಳೆ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶದ ಕೊರತೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಕೀಟಬಾಧೆ—ಎರಡೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ರೈತರು ಸರ್ಕಾರದ ನೆರವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
‘ಹಸಿರು ಬರಪೀಡಿತ ಜಿಲ್ಲೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿ’
ಜಿಲ್ಲಾದ್ಯಂತ ಕೃಷಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಹಸಿರು ಬರಪೀಡಿತ ಜಿಲ್ಲೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಬೇಕು ಎಂದು ರೈತರು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ಹಾಗೂ ಇಳುವರಿ ಕುಸಿತದಿಂದ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ರೈತರಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಮಧ್ಯಂತರ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅನ್ನದಾತರ ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಮಳೆ ಬಾರದಿದ್ದರೂ ಸಂಕಷ್ಟ, ಮಳೆ ಬಂದರೂ ಅತಿಯಾದ ತೇವಾಂಶದಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂಬ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ರೈತರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೆಳೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ರೈತರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಸಿರು ಹೊಲ, ಖಾಲಿಯಾಗುವ ರೈತನ ನಿರೀಕ್ಷೆ?
ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಹೊರಗಿನಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಉತ್ತಮ ಬೆಳೆ ಇದೆ ಎನ್ನುವಂತೆ ಕಂಡರೂ, ರೈತರ ಆತಂಕ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಬೆಳೆ ಕಟಾವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಇಳುವರಿ ಸಿಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೀಗ ಎದುರಾಗಿದೆ.
ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ ಅನ್ನದಾತನಿಗೆ ಇದೀಗ ಮಳೆ, ತೇವಾಂಶದ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಕೀಟಬಾಧೆ ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು ಸಂಕಷ್ಟ ತಂದೊಡ್ಡಿವೆ. ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡಲೇ ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಲಿಸಿ, ಬೆಳೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬ ಆಗ್ರಹ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.