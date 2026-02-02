ಆರತಕ್ಷತೆಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ವರನ ಕಾರನ್ನು ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ ಚಾಕು ಇರಿದ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಮೇಜರ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್

ಚಾಮರಾಜನಗರ : ಆರತಕ್ಷತೆಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ವರನ ಕಾರನ್ನು ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ ಚಾಕು ಇರಿದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಭಾರೀ ತಿರುವು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ವಧು ನಯನಾ, ಆಕೆಯ ಪ್ರಿಯಕರ ದರ್ಶನ್ ಹಾಗೂ ಓರ್ವ ಅಪ್ರಾಪ್ತನನ್ನು ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಪಟ್ಟಣ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ವಧು ನಯನಾಳ ಡಬಲ್ ಗೇಮ್ ಬಯಲಾಗಿದ್ದು, ಮದುವೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದೇ ಮನೆಯವರ ಒತ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು ಎಂಬುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಮದುವೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ತನ್ನ ಬಾಯ್ಫ್ರೆಂಡ್ ದರ್ಶನ್ಗೆ ನಯನಾ ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ತನಿಖೆ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಒಂದೆಡೆ ಬಾಯ್ಫ್ರೆಂಡ್ ದರ್ಶನ್ಗೆ ಮದುವೆ ಬೇಡ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ ನಯನಾ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ವರ ರವೀಶ್ ಬಳಿ “ನಿನ್ನನ್ನೇ ಮದುವೆಯಾಗ್ತೀನಿ” ಎಂದು ನಾಟಕವಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ವರ ರವೀಶ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ದರ್ಶನ್ಗೆ ನೀಡಿ, ಧಮ್ಕಿ ಕರೆ ಹಾಗೂ ಮೆಸೇಜ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಧಮ್ಕಿಗೆ ಬೆದರದ ವರ ರವೀಶ್, 27ರಂದು ಆರತಕ್ಷತೆಗೆ ತೆರಳುವ ವೇಳೆ ದರ್ಶನ್ ಹಾಗೂ ಆತನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಕಾರನ್ನು ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ ಚಾಕು ಇರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದಾಳಿಯ ಬಳಿಕ ಭಯಗೊಂಡ ರವೀಶ್ ಮದುವೆಯನ್ನು ಮುರಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.
ಘಟನೆ ಬಳಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದು ವಧು ನಯನಾ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿ ಹೈಡ್ರಾಮ ಮಾಡಿದ್ದಳು. ಆದರೆ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂಚು ನಯನಾ, ದರ್ಶನ್ ಹಾಗೂ ಆತನ ಸಹಚರರಿಂದ ನಡೆದಿರುವುದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ.
ಈ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ವಧು ನಯನಾ, ಪ್ರಿಯತಮ ದರ್ಶನ್, ಓರ್ವ ಅಪ್ರಾಪ್ತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿರುವ ಪೊಲೀಸರು, ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ್ದ ಕಾರನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.