ಜಯಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ವಿರುದ್ಧದ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಮೇಜರ್‌ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌.. ಯೂಟರ್ನ್‌ ಹೊಡೆದ ಭಕ್ತೆ!

Jayamruthyunjaya Swamiji: ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಪೀಠದ ಜಯಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ವಿರುದ್ಧ ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಗಂಭೀರವಾದ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಮಹಿಳೆಯು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ವಿರುದ್ಧ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳವನ್ನು ಆರೋಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನಗೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಿಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ಜಯಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯಿಂದ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಹಿಳೆಯೂ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿಡಿಯೋದಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಮಹಿಳೆಯು, ಸದ್ಯ ನಾನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಚಿಕಿತ್ಸ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಯಾರ ವಿರುದ್ಧವೂ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ವಂದತಿಗಳನ್ನು ನಂಬಬೇಡಿ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಾನೇ ಸ್ವತಹ ಬಂದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಮಹಿಳೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದ ಜಯಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ನಡುವೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಭಕ್ತೆ ಹಾಗೂ ಗುರುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಾರದು. ಜಯಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ವಿರುದ್ಧ ನಾನು ಯಾವುದೇ ದೂರು ಅನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಗುರುಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ವರ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮಿಂದಲೂ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಕೆಟ್ಟ ಶಬ್ಧಗಳಿಂದ ಬೈಯ್ಯುವುದು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆ ವಿಜಯಪುರದ ಗಲಾಟೆ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದು ಅದು. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೇ ಏನು ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾರ ಬಳಿಯೂ ನಾವು ಹಣ, ದುಡ್ಡು ಕೇಳುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಜಯಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬಳಿ ನಾವು ಹಣಕ್ಕೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಇರುವುದು ಗುರು ಮತ್ತು ಭಕ್ತೆ ಸಂಬಂಧ ಅಷ್ಟೇ. ಏಪ್ರಿಲ್ 9 ರಂದು ದೂರು ದಾಖಲು ಮಾಡಿರುವುದು ಯಾರು ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ವಂದತಿಯಾಗಿದ್ದು ಅಂತಹ ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಯಾರು ನಂಬಲೇಬೇಡಿ. ಈಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಎರಡ್ಮೂರ ದಿನನ ನಂತರ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಮಹಿಳೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
