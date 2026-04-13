English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Karnataka
  • ಜಯಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ವಿರುದ್ಧದ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಮೇಜರ್‌ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌.. ಯೂಟರ್ನ್‌ ಹೊಡೆದ ಭಕ್ತೆ!

ಜಯಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ವಿರುದ್ಧದ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಮೇಜರ್‌ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌.. ಯೂಟರ್ನ್‌ ಹೊಡೆದ ಭಕ್ತೆ!

ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಪೀಠದ ಜಯಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ವಿರುದ್ಧ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳದ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದರು.  

Written by - Bhimappa | Last Updated : Apr 13, 2026, 02:53 PM IST
  • ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಪೀಠದ ಜಯಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ
  • ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಮಹಿಳೆ
  • ಸ್ವಾಮೀಜಿ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಿಗ್‌ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌ ಸಿಕ್ಕಿದೆ

Trending Photos

ಎರಡೂ ಹುಬ್ಬು ಕೂಡಿರುವ ಜನರು ಹೇಗಿರುತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅವರ ಸ್ವಭಾವವೇ ಸಖತ್‌ ಡಿಫರೆಂಟ್‌
camera icon5
Personality Based on Eyebrow Shape
ಎರಡೂ ಹುಬ್ಬು ಕೂಡಿರುವ ಜನರು ಹೇಗಿರುತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅವರ ಸ್ವಭಾವವೇ ಸಖತ್‌ ಡಿಫರೆಂಟ್‌
ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳ ಸುರಿಮಳೆ: ಸಾಲ್ಟ್-ಪಾಟೀದಾರ್ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಬೆದರಿದ ಮುಂಬೈ; ಆರ್‌ಸಿಬಿಗೆ 18 ರನ್‌ಗಳ ಗೆಲುವು
camera icon6
RCB vs MI 2026
ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳ ಸುರಿಮಳೆ: ಸಾಲ್ಟ್-ಪಾಟೀದಾರ್ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಬೆದರಿದ ಮುಂಬೈ; ಆರ್‌ಸಿಬಿಗೆ 18 ರನ್‌ಗಳ ಗೆಲುವು
ಕಿಂಗ್‌ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ವಾಚ್‌ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
camera icon6
Virat Kohli
ಕಿಂಗ್‌ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ವಾಚ್‌ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
ಕರ್ಣ ಸೀರಿಯಲ್‌ಗೆ ಊಹಿಸಲಾಗದ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌ ​ಗಗನ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ!... ಕಿರಣ್‌ ರಾಜ್ ಫುಲ್ ಶಾಕ್‌
camera icon5
Karna serial new entry Arjun
ಕರ್ಣ ಸೀರಿಯಲ್‌ಗೆ ಊಹಿಸಲಾಗದ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌ ​ಗಗನ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ!... ಕಿರಣ್‌ ರಾಜ್ ಫುಲ್ ಶಾಕ್‌
ಜಯಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ವಿರುದ್ಧದ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಮೇಜರ್‌ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌.. ಯೂಟರ್ನ್‌ ಹೊಡೆದ ಭಕ್ತೆ!

Jayamruthyunjaya Swamiji: ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಪೀಠದ ಜಯಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ವಿರುದ್ಧ ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಗಂಭೀರವಾದ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಮಹಿಳೆಯು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ವಿರುದ್ಧ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳವನ್ನು ಆರೋಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನಗೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಿಗ್‌ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.   

Add Zee News as a Preferred Source

ಜಯಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯಿಂದ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಹಿಳೆಯೂ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿಡಿಯೋದಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಮಹಿಳೆಯು, ಸದ್ಯ ನಾನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಚಿಕಿತ್ಸ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಯಾರ ವಿರುದ್ಧವೂ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ವಂದತಿಗಳನ್ನು ನಂಬಬೇಡಿ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಾನೇ ಸ್ವತಹ ಬಂದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಮಹಿಳೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದ ಜಯಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ನಡುವೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಭಕ್ತೆ ಹಾಗೂ ಗುರುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಾರದು. ಜಯಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ವಿರುದ್ಧ ನಾನು ಯಾವುದೇ ದೂರು ಅನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಗುರುಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ವರ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮಿಂದಲೂ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಕೆಟ್ಟ ಶಬ್ಧಗಳಿಂದ ಬೈಯ್ಯುವುದು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆ ವಿಜಯಪುರದ ಗಲಾಟೆ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದು ಅದು. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೇ ಏನು ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹೂವುಗಳನ್ನ ಎಸೆದ್ರೆ ಬಾಂಬ್‌ ಅಂತ ಹೆದರಿ ಓಡಿದ ವಿಜಯ್‌.. ವಿಧಾನಸಭಾ ಎಲೆಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಫುಲ್‌ ಕಾಮಿಡಿ!

ಯಾರ ಬಳಿಯೂ ನಾವು ಹಣ, ದುಡ್ಡು ಕೇಳುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಜಯಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬಳಿ ನಾವು ಹಣಕ್ಕೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್‌ ಮಾಡಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಇರುವುದು ಗುರು ಮತ್ತು ಭಕ್ತೆ ಸಂಬಂಧ ಅಷ್ಟೇ. ಏಪ್ರಿಲ್‌ 9 ರಂದು ದೂರು ದಾಖಲು ಮಾಡಿರುವುದು ಯಾರು ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ವಂದತಿಯಾಗಿದ್ದು ಅಂತಹ ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಯಾರು ನಂಬಲೇಬೇಡಿ. ಈಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಎರಡ್ಮೂರ ದಿನನ ನಂತರ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಮಹಿಳೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: RCB ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ವೈಭೋಗ ಹೇಗಿತ್ತು.. ʼವಿರಾಟ ರಜತʼ ಪರ್ವ, ಫಿಲ್‌ ಸಾಲ್ಟ್‌ ಬೌಂಡರಿ, ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳ ಉಘೇ..ಉಘೇ!

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Trending News