''ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸುವುದು ಕ್ಷಮೆಯಲ್ಲ": ಪಿಎಂ ಮೋದಿ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಕೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಲೇವಡಿ

ಬೆಂಗಳೂರು: "ತಾನು ಮಾಡಿದರೆ ರಾಜತಂತ್ರ, ಬೇರೆಯವರು ಮಾಡಿದರೆ ಅಪರಾಧ ಎನ್ನುವ ಹೊಸ ರಾಜಕೀಯ ಗಾದೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರೇ ಜೀವಂತ ಉದಾಹರಣೆ" ಎಂದು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ (ರೀಲ್) ಒಂದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ, 'ತಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯನ್ನು ನಿಂದಿಸಿದವರನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದು ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿಯವರ ನಡೆ "ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದವನೇ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕನಂತೆ ಪೋಸ್ ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ದಶಕಗಳಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ತುಚ್ಛವಾಗಿ ಜರಿದು, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮೇಲಿನ ನಿಂದನೆಗೆ ಮೌನಸಮ್ಮತಿ ನೀಡಿದವರು ಇಂದು ಮಾತೃಗೌರವದ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ರಾಜಕೀಯ ದುರಂತಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಕ್ಷಮಾ ಗುಣ ತೋರಿದ ಗಾಂಧಿ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಉದಾಹರಿಸಿದ ಅವರು, "ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಹಾಗೂ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಭೀಕರ ಹತ್ಯೆಯ ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು 'ನನಗೆ ಯಾರ ಮೇಲೂ ದ್ವೇಷವಿಲ್ಲ, ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದು ಸಾರಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಹಂತಕಿಯನ್ನೇ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಮಾನವೀಯತೆ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿದ ರೀಲ್ ಅಲ್ಲ, ಅವರ ಸಂಸ್ಕಾರ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಹಿಂದೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರನ್ನು 'ಜರ್ಸಿ ಹಸು' ಎಂದು ನಿಂದಿಸಿದಾಗ, ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ರೇಣುಕಾ ಚೌಧರಿ ಅವರ ನಗುವನ್ನು 'ಶೂರ್ಪನಖಿ'ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಹಾಗೂ ಸುನಂದಾ ಪುಷ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು '50 ಕೋಟಿಯ ಗರ್ಲ್ಫ್ರೆಂಡ್' ಎಂದಾಗ ಪ್ರಧಾನಿಗಳ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿತ್ತು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಬಿಜೆಪಿ ಬೆಂಬಲಿತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಪಡೆಗಳು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಮಹಿಳಾ ನಾಯಕರ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಫ್ ಮಾಡಿ ನಿಂದಿಸಿದಾಗ ಪ್ರಧಾನಿ ಎಂದೂ ಖಂಡಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.
ನೋಟು ಅಮಾನ್ಯೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಯೋವೃದ್ಧ ತಾಯಿಯನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಇಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವೈಫಲ್ಯ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಪೋಲಿಸ್ ದೌರ್ಜನ್ಯದಿಂದ ಗಮನ ಬೇರೆಡೆ ಸೆಳೆಯಲು ತಾಯಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಗುರಾಣಿಯಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. "ತಾಯಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಮತಗಳ ಮೈಲೇಜ್ಗಾಗಿ ಬಳಸುವುದು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲ, ಅದು ನಿರ್ದಯವಾದ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ" ಎಂದು ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಹಿಂಪಡೆದು, ಅವರಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸುವಂತೆ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿಯವರನ್ನು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.