ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಒಂದೆಡೆ ನರಹಂತಕ ಚಿರತೆ ಸೆರೆಗೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ನಾಲ್ಕು ಕಡೆ ಬೋನ್ ಇಟ್ಟು ಡ್ರೋಣ್ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರೇ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿ ಎರಡು ಮೇಕೆಗಳ ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ತಲೆ ನೋವು ತಂದಿದೆ. ಆಪರೇಷನ್ ಚಿರತೆಯ ಕಹಾನಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟದ ನಾಗಮಲೆ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಬಾಲಕನೊರ್ವನ ಮೇಲೆ ಏಕಾಏಕಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಕೊಂದು ಹಾಕಿತ್ತು. ಕೂಡಲೇ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರವೃತ್ತರಾದ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮೂವತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನ ಚಿರತೆ ಸೆರೆ ಕಾರ್ಯಚರಣೆಗೆ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ ಮೊನ್ನೆಯಿಂದಲ್ಲೂ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ನರಭಕ್ಷಕ ಚಿರತೆ ಸೆರೆಗೆ ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ವಿಶೇಷ ತಂಡವನ್ನ ಕರೆಸಿ ಕಾರ್ಯಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ನಿನ್ನೆ ಮತ್ತೇ ಚಿರತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಮತ್ತಷ್ಟು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳದೇ ಬೋನ್ ಕಡೆಯೂ ಸಹ ಹೋಗದೇ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಚಳ್ಳೆ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಲೆ ನೋವು ತಂದಿಟ್ಟಿದೆ. ಚಿರತೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ಕಡೆ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೀಡುಬಿಟ್ಟು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲು ಹರಸಾಹಸ ಪಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅವರನ್ನೇ ಯಾಮಾರಿಸಿ ನಾಗಮಲೆ ಪೋಡಿಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರ ಎರಡು ಮೇಕೆ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ, ಹೊತ್ತೋಯ್ಯುವ ಮೂಲಕ ಜನರಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆತಂಕ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಕುಳಿಯಮ್ಮ, ಗೌರಿ ಎಂಬುವವರ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಗೆ ನುಗ್ಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿರುವ ಚಿರತೆ ಇದೀಗ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರ ನಿದ್ದೆಗೆಡಿಸಿದೆ.
ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ಕಾವೇರಿ ವನ್ಯಜೀವಿಧಾಮದಲ್ಲಿ ಚಿರತೆ ದಾಳಿ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದು ರೈತರು, ಸ್ಥಳೀಯರು ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದು ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಾದಪ್ಪನ ಭಕ್ತರು ಹಾಗೂ ಮಾದಪ್ಪ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಜನ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಇದೀಗ ಬದುಕು ನಡೆಸುವುದೇ ದುಸ್ತರ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಶೀಘ್ರವೇ ಚಿರತೆ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು ಆತಂಕ ದೂರ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ.