ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಇದೀಗ ರಾಜ್ಯದ ನೂತನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ‘ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ’ ಗಾದಿಗಾಗಿ ಪಕ್ಷದ ಒಳಗಡೆ ಪೈಪೋಟಿ ಮತ್ತು ಲಾಬಿ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಎಐಸಿಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರಿ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು : ನೂತನ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಆಯ್ಕೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರು, "ಹೊಸ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಆಯ್ಕೆಗಾಗಿ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಸೂಕ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮತ್ತು ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ಸಹಜ ನಿಯಮ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಜನಬೆಂಬಲ ಹೊಂದಿರುವ, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಲ್ಲ ಸಮರ್ಥ ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪಕ್ಷದ ಸಾರಥ್ಯವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಮನ್ವಯ (Coordination) ಸಾಧಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ನಾಯಕನನ್ನೇ ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ಚುನಾವಣೆಗೆ ಕೇವಲ 24 ತಿಂಗಳು ಬಾಕಿ: ಮುಂದಿನ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪಕ್ಷವನ್ನು ತಳಮಟ್ಟದಿಂದ ಬಲಪಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಗಂಭೀರ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದೆ. "ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಕೇವಲ 24 ತಿಂಗಳುಗಳು (2 ವರ್ಷ) ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇರುವುದರಿಂದ, ಹೊಸದಾಗಿ ಬರುವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಚುರುಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ನಾಯಕರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ, ಯಾವುದೇ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಮೂಡದಂತೆ ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಚತುರ ನಾಯಕನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲಾ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನಾವು ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಕಲಬುರಗಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಖರ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಹೊಸ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ (DCM) ನೇಮಕ ಹಾಗೂ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಕುರಿತೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಖರ್ಗೆ.. ಹೊಸ ಡಿಸಿಎಂ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಬಂದ ನಂತರ ಎಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ಡಿಸಿಎಂ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಗಳ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕೇ ಎನ್ನುವ ಚರ್ಚೆಯೂ ಸದ್ಯ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಗೊಂದಲ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಗೆ ಜೂನ್ 3ರ ನಂತರ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉತ್ತರ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದರು.
ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ರಚನೆ? : ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ನಾಯಕರು ಸಚಿವರಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಇನ್ನೂ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಎಂಟು ಅಥವಾ ಹತ್ತು ಜನರನ್ನು ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಚಿವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಎನ್ನುವುದು ಇನ್ನು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಸದ್ಯದ ಯೋಚನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಪ್ರಮುಖರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಿ, ಅದಾದ ಬಳಿಕ 15 ದಿನ ಅಥವಾ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿ ಪಡೆದು ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲ ರಚನೆ ಮಾಡುವ ಚಿಂತನೆ ಇದೆ. ಆದರೆ, ನೂತನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೋ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅವರ ವಿವೇಚನೆಗೆ ಇದನ್ನು ಬಿಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.