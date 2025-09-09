English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಚುಡಾಯಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ತಪ್ಪು ತಿಳಿದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹಿಗ್ಗಾಮುಗ್ಗಾ ಥಳಿಸಿದ ಗುಂಪು : ಹಲ್ಲೆಮಾಡುವ ವೀಡಿಯೋ ಕೂಡಾ ವೈರಲ್

ಹಲ್ಲೆಗೊಳಗಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಚುಡಾಯಿಸಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆಯೇ  ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದವರು ಕ್ಷೇಮೆ ಯಾಚಿಸಿರುವ ಘಟನೆಯೂ ನಡೆದಿದೆ.  

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Sep 9, 2025, 05:22 PM IST

ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಚುಡಾಯಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ತಪ್ಪು ತಿಳಿದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹಿಗ್ಗಾಮುಗ್ಗಾ ಥಳಿಸಿದ ಗುಂಪು : ಹಲ್ಲೆಮಾಡುವ ವೀಡಿಯೋ ಕೂಡಾ ವೈರಲ್

ಹುಡುಗಿಯನ್ನ ಚುಡಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ  ಎಂದು ಆರೋಪ‌ ಹೊರಸಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೋರ್ವನನ್ನು ಹಿಗ್ಗಾಮುಗ್ಗ ಥಳಿಸಿರುವ ಘಟನೆ  ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಮಖಂಡಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.  ನಂತರ ಹಲ್ಲೆಗೊಳಗಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಚುಡಾಯಿಸಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆಯೇ  ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದವರು ಕ್ಷೇಮೆ ಯಾಚಿಸಿರುವ ಘಟನೆಯೂ ನಡೆದಿದೆ.  

ಮೂಲತಃ ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಲ್ಯಾಳ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಶಂಭು ಪುಂಡಲಿಕ ಕೋರಿ ಎನ್ನುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆದಿದೆ. ಗ್ರಾಮದ ಕೆಲವರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳನ್ನು ಚುಡಾಯಿಸುತ್ತಿ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಹಿಗ್ಗಾ ಮುಗ್ಗ ಥಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಶಂಭು ಪುಂಡಲಿಕಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಜಮಖಂಡಿ ನಗರದ ಬಿ.ಎಲ್.ಡಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಹಿಂಬದಿಯ  ಕರೆಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಶಂಭು ಪುಂಡಲಿಕಗೆ ಮನಸೊ ಇಚ್ಚೆ ಥಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

 ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಥಳಸಿದ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಥಳಿಸುವ ವೇಳೆ ಹಲ್ಲೆಗೊಳಗಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ತಪ್ಪಿಲ್ಲಾ ಎಂದು ಪರಿಪರಿಯಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡರೂ  ಕಬ್ಬಿನದ ರಾಡ್ ಗಳಿಂದ ಥಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಪಾದಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಕಳೆದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೭ ರಂದು ಈ ಘಟನೆ ಜರುಗಿದ್ದು ಹಲ್ಲೆಗೆ ಒಳಗಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಜಮಖಂಡಿ ಶಹರ ಪೋಲಿಸ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದವರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಚುಡಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವರಲ್ಲ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದವರು ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚಿಸಿ ಪ್ರಕರಣ ಹಿಂದೆ ತೆಗಿದು ಕೊಳ್ಳವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹಲ್ಲೆಗೊಳಗಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶಂಭು ಕೋರಿ ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ .

About the Author

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

