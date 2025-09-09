ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಚುಡಾಯಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ತಪ್ಪು ತಿಳಿದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹಿಗ್ಗಾಮುಗ್ಗಾ ಥಳಿಸಿದ ಗುಂಪು : ಹಲ್ಲೆಮಾಡುವ ವೀಡಿಯೋ ಕೂಡಾ ವೈರಲ್

ಹುಡುಗಿಯನ್ನ ಚುಡಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಎಂದು ಆರೋಪ ಹೊರಸಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೋರ್ವನನ್ನು ಹಿಗ್ಗಾಮುಗ್ಗ ಥಳಿಸಿರುವ ಘಟನೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಮಖಂಡಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ನಂತರ ಹಲ್ಲೆಗೊಳಗಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಚುಡಾಯಿಸಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆಯೇ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದವರು ಕ್ಷೇಮೆ ಯಾಚಿಸಿರುವ ಘಟನೆಯೂ ನಡೆದಿದೆ.
ಮೂಲತಃ ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಲ್ಯಾಳ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಶಂಭು ಪುಂಡಲಿಕ ಕೋರಿ ಎನ್ನುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆದಿದೆ. ಗ್ರಾಮದ ಕೆಲವರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳನ್ನು ಚುಡಾಯಿಸುತ್ತಿ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಹಿಗ್ಗಾ ಮುಗ್ಗ ಥಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಶಂಭು ಪುಂಡಲಿಕಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಜಮಖಂಡಿ ನಗರದ ಬಿ.ಎಲ್.ಡಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಹಿಂಬದಿಯ ಕರೆಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಶಂಭು ಪುಂಡಲಿಕಗೆ ಮನಸೊ ಇಚ್ಚೆ ಥಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಥಳಸಿದ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಥಳಿಸುವ ವೇಳೆ ಹಲ್ಲೆಗೊಳಗಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ತಪ್ಪಿಲ್ಲಾ ಎಂದು ಪರಿಪರಿಯಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡರೂ ಕಬ್ಬಿನದ ರಾಡ್ ಗಳಿಂದ ಥಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಪಾದಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕಳೆದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೭ ರಂದು ಈ ಘಟನೆ ಜರುಗಿದ್ದು ಹಲ್ಲೆಗೆ ಒಳಗಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಜಮಖಂಡಿ ಶಹರ ಪೋಲಿಸ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದವರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಚುಡಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವರಲ್ಲ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದವರು ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚಿಸಿ ಪ್ರಕರಣ ಹಿಂದೆ ತೆಗಿದು ಕೊಳ್ಳವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹಲ್ಲೆಗೊಳಗಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶಂಭು ಕೋರಿ ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ .