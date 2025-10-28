ಶೋಕಿ ಮಾಡೋಕೆ ಮೂಗಿನಿಂದ ಬಿಯರ್ ಕುಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ.. ಮುಂದಾಗಿದ್ದು ಭಯಾನಕ! ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌

Trending video : ನಮಗೆ ತಿನ್ನಲು ಬಾಯಿ ಇದೆ, ಉಸಿರಾಡಲು ಮೂಗು ಇದೆ.. ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ಸತ್ಯ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಮೂಗಿನಿಂದ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಬಿಯರ್ ಕುಡಿದಿದ್ದಾನೆ. ಅದೂ ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ. ಹೌದು, ಇದು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವೆನಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಇದು ನಿಜ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗ್ಲಾಸ್ ಬಿಯರ್ ಹಿಡಿದಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಅವನು ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಾಡಿಸುತ್ತಾನೆ.. ನಂತರ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಿಯರ್ ಅನ್ನು ತನ್ನ ಮೂಗಿನಿಂದ ಕುಡಿಯುತ್ತಾನೆ. ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದವರೆಲ್ಲರೂ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಾಲಣ್ಣ ಆನೆಯ ಕಿವಿಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದ ವೈದ್ಯರು!
ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಕೆಲವರು ಈ ವಿಚಿತ್ರ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದು ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ಜನರು ಅವರು ಹೇಗೆ ಕುಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ..