English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಕೊಚ್ಚಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬರ್ಬರ ಹತ್ಯೆ : ಸೈಟ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನಡು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ

ಸೈಟ್ ವಿಚಾರ ಮಾತಾಡೋದಿದೆ ಎಂದು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಡು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಚ್ಚಿ ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.   

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Sep 8, 2025, 04:34 PM IST
  • ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಕೊಚ್ಚಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬರ್ಬರ ಹತ್ಯೆ
  • ಸೈಟ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನಡು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಬರ್ಬರ ಹತ್ಯೆ.
  • ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಬಂಧನ

Trending Photos

ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರುಬಲದಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವುದು ಅದೃಷ್ಟ : ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ವಾಹನ ಖರೀದಿ ಭಾಗ್ಯ ಒಲಿದು ಬರುವುದು
camera icon6
GURU GOCHARA
ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರುಬಲದಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವುದು ಅದೃಷ್ಟ : ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ವಾಹನ ಖರೀದಿ ಭಾಗ್ಯ ಒಲಿದು ಬರುವುದು
ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಗೆ ನಟಿ ಸಂಜನಾ ಗಲ್ರಾನಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ ಎಂಟ್ರಿ
camera icon8
Sanjana Galrani
ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಗೆ ನಟಿ ಸಂಜನಾ ಗಲ್ರಾನಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ ಎಂಟ್ರಿ
ಈ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು 30% ಏರಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ! ಇಲ್ಲಿದೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
camera icon5
Gold
ಈ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು 30% ಏರಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ! ಇಲ್ಲಿದೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಶೋನಿಂದಲೇ ನನ್ನ ಖ್ಯಾತಿ ಹಾಳಾಯ್ತುʼ.. ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯ ಬಹಿರಂಗ ಹೇಳಿಕೆ!
camera icon6
actress Tejaswi Madivada
ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಶೋನಿಂದಲೇ ನನ್ನ ಖ್ಯಾತಿ ಹಾಳಾಯ್ತುʼ.. ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯ ಬಹಿರಂಗ ಹೇಳಿಕೆ!
ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಕೊಚ್ಚಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬರ್ಬರ ಹತ್ಯೆ : ಸೈಟ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನಡು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ

ಆತ ನಾಲ್ವರು ಹೆಂಡಿರ ಮುದ್ದಿನ ಗಂಡ. ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೂ  ಅನೋನ್ಯವಾಗಿಯೇ ಇದ್ದ. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ದಂಧೆ ಕೂಡಾ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅದೇ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಈಗ ಆತನ ಜೀವವನ್ನೇ ತೆಗೆದಿದೆ. ಸೈಟ್ ವಿಚಾರ ಮಾತಾಡೋದಿದೆ ಎಂದು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಡು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿಯೇ  ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಕೊಚ್ಚಿ ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.  

Add Zee News as a Preferred Source

ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಕೊಚ್ಚಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬರ್ಬರ ಹತ್ಯೆ : 
ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಮಿಲ್ಲತ್ ನಗರ್ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ  ಮಹಮ್ಮದ್ ಬಿಲಾಲ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಸುರೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಎನ್ನುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಭೀಕರ ಹತ್ಯೆ ನಡೆದಿದೆ. ಮಾಲಗತ್ತಿ ಕ್ರಾಸ್ ನಿವಾಸಿಯಾದ ಬಿಲಾಲ್, ಕಳೆದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ದಂಧೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆದರೆ ಅದೇ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ದಂಧೆ ಈಗ ಆತನ ಪ್ರಾಣ ತೆಗೆದಿದೆ. ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಗೇಣು ಜಾಗಕ್ಕೂ ಬಂಗಾರದ  ಬೆಲೆಯಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕಂಡ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬೇಲಿ ಹಾಕೋರೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರೀಯಲ್ ಏಸ್ಟೇಟ್ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೂ ರಕ್ತದ ಕಲೆ ಅಂಟುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಸವೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ   ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ವೇಳೆ ಅದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಮಹಿಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಆಕೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಸ್ಲೀಂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮತಾಂತರ ಆಗಿದ್ದ ಸುರೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅಲ್ಲಿಯಾಸ್ ಬಿಲಾಲ್ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೆಟ್ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಗಣೇಶ ವಿಸರ್ಜನೆ ವೇಳೆ ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ ಖಂಡಿಸಿ ಹಿಂದುಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಮೊನ್ನೆ ಸಹ ಸೈಟ್ ಮಾರಾಟ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪರಿಚಯದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೊತೆ ಮನಸ್ತಾಪ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆತನನ್ನು ಪುಸಲಾಯಿಸಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುಕಬೇಕು ಎಂದು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಆತನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಗೆ ಸೈಟ್ ಕೊಡಿಸೋ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಬಾ ಎಂದು ಸುರೇಶ್ ಅಲಿಯಾಸ ಬಿಲಾಲ್‌ನನ್ನ ಬಿಸ್ಲೇರಿ ಹುಸೈನ್ ಎಂಬಾತ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದ. ಅದೇ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಆಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಮಾರನೆ ದಿನ  ಸಂಜೆ ಅದೇ ಸೈಟ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಬಾ ಅಂತ ಬಿಸ್ಲೇರಿ ಹುಸೈನ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದ. ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ, ಹುಸೈನ್ ಟೊಮಾಟೊ ಸಮೀರ್, ತಬ್ಬು, ಸೊಹೆಲ್ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಸೇರಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆತನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಆರೋಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : 82 ನಿಮಿಷ ಬೆಂಕಿ ಚೆಂಡಿನಂತಾದ ಚಂದಿರ

 ಹತ್ಯೆ ನಡೆದ 28ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿಯಾದ ಟಮೊಟಾ ಸಮೀರ ನನ್ನು ಪೋಲಿಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳು ತೆಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಆರೋಪಿಗಳ ಪತ್ತೆಗೆ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಬಲೆ ಬಿರಿಸಿದ್ದಾರೆ

ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ತನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ತಾನು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಮಹ್ಮದ್ ಬಿಲಾಲ್, ವಿವಾದಿತ ಸೈಟ್ ಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಹತ್ಯೆ ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ.  ಇತ್ತ ಹಣದ ಆಶೆಗೆ ಸ್ನೇಹಿತ ನನ್ನೆ ಹತ್ಯೆಗೈದ ಆರೋಪಿ ಸಮೀರ್ ಕಂಬಿ ಎಣಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಉಳಿದ ಆರೋಪಿಗಳ ಹೆಡೆಮುರಿ ಕಟ್ಟಲು ಪೋಲಿಸರು ಕಾರ್ಯಚರಣೆ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ.

 

About the Author

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

murdercrime newscrime news latestLatest Crime News

Trending News