English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ತಂದೆಯ ಸಾವಿಗೆ ಪ್ರತಿಕಾರ ತೀರಿಸಿಕೊಂಡ ಮಗ : ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತು ಎರಡು ಹೆಣ

ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋಗಿ‌ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಶಿವರಾಯ ಮಾಲೀಪಾಟೀಲ್ ಎನ್ನೋ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಕೊಚ್ಚಿ ಕೊಲ್ಲಲಾಗಿದೆ. ಸೀತನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸೇತುವೆ ಬಳಿ  ಕೊಲೆಯಾಗಿದೆ ಎನ್ನೋ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮವೇ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತು‌. 

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Sep 1, 2025, 09:53 PM IST
  • ಅದು ಬರೋಬ್ಬರಿ 17 ವರ್ಷಗಳ ಸೇಡು.
  • ಬೆಳ್ಳಂ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಡೆದ ಭೀಕರ ಕೊಲೆಗೆ ಇಡೀ ಕಲಬುರಗಿ ಜನ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದಿದೆ.
  • ತನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನ ಕೊಂದವನನ್ನ ಕೊಚ್ಚಿ ಕೊಲೆ

Trending Photos

ದಸರಾಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ : ಡಿಎ ಜೊತೆಗೆ ಮೂರು ಭತ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಏರಿಕೆ! ವೇತನದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿದೆ ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ
camera icon8
DA hike
ದಸರಾಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ : ಡಿಎ ಜೊತೆಗೆ ಮೂರು ಭತ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಏರಿಕೆ! ವೇತನದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿದೆ ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ
ಸಿನಿಮಾ ರೇಂಜ್‌ಗೆ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ಏಕೈಕ ಸಿರೀಯಲ್‌ ನಟ! ಇಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಾದ್ರೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಈತನಿಗಿರುವ ಕ್ರೇಜ್..‌
camera icon8
Ram Kapoor net worth
ಸಿನಿಮಾ ರೇಂಜ್‌ಗೆ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ಏಕೈಕ ಸಿರೀಯಲ್‌ ನಟ! ಇಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಾದ್ರೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಈತನಿಗಿರುವ ಕ್ರೇಜ್..‌
ದೇಹದ ಈ ಒಂದು ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಎಂದಿಗೂ ಬೆವರುವುದಿಲ್ಲ! ಉತ್ತರ ತಿಳಿದಿರಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ..
camera icon6
Knowledge
ದೇಹದ ಈ ಒಂದು ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಎಂದಿಗೂ ಬೆವರುವುದಿಲ್ಲ! ಉತ್ತರ ತಿಳಿದಿರಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ..
ಸೀರಿಯಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲು ಬೆಡ್‌ಗೆ ಬಾ ಅಂದ್ರು, ಎಲ್ಲಾ ಮಾಡಿ..! ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಸಂಚಲನ ಹೇಳಿಕೆ
camera icon7
Nainisha Rai
ಸೀರಿಯಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲು ಬೆಡ್‌ಗೆ ಬಾ ಅಂದ್ರು, ಎಲ್ಲಾ ಮಾಡಿ..! ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಸಂಚಲನ ಹೇಳಿಕೆ
ತಂದೆಯ ಸಾವಿಗೆ ಪ್ರತಿಕಾರ ತೀರಿಸಿಕೊಂಡ ಮಗ : ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತು ಎರಡು ಹೆಣ

ಅದು ಬರೋಬ್ಬರಿ 17 ವರ್ಷಗಳ ಸೇಡು. ತಂದೆಯನ್ನ ಕೊಂದವನನ್ನ ಮುಗಿಸಲೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಶಪಥ ಮಾಡಿದ್ದ ಆತ. ಅಂದುಕೊಂಡತೆ ಇಂದು ತನ್ನ ತಂದೆ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣರಾದವರಿಗೆ ಚಟ್ಟ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಬೆಳ್ಳಂ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಡೆದ ಭೀಕರ ಕೊಲೆಗೆ ಇಡೀ ಕಲಬುರಗಿ ಜನ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

 ಹಾವಿನ ದ್ವೇಷ ಹನ್ನೇರೆಡು ವರ್ಷ ಎನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳೇ ಇರ್ತಿವಿ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಬರೋಬ್ಬರಿ 17 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ತನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನ ಕೊಂದವನನ್ನ ಕೊಚ್ಚಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಹೌದು ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸೀತನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬೆಳ್ಳಂ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೆತ್ತರು ಹರಿದಿತ್ತು. ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋಗಿ‌ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಶಿವರಾಯ ಮಾಲೀಪಾಟೀಲ್ ಎನ್ನೋ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಕೊಚ್ಚಿ ಕೊಲ್ಲಲಾಗಿದೆ. ಸೀತನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸೇತುವೆ ಬಳಿ  ಕೊಲೆಯಾಗಿದೆ ಎನ್ನೋ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮವೇ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತು‌. ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚಿನಿಂತೆ ಕೊಲೆಯ ಸುದ್ದಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ  ಹಬ್ಬಿತ್ತು. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಡಾ. ಶರಣಪ್ಪ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸ್ಥಳ ಪರೀಶಿಲನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಆಕ್ರಂದನ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿತ್ತು.ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಗಂಡನನ್ನ ಕಳೆದು ಕೊಂಡು ಪತ್ನಿ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಳು.
 
 ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ ಸುಜಾತ ಭಟ್ ಹೇಳಿಕೆ : ವಾಸಂತಿ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆಗೆ ಸಹೋದರನ ಆಗ್ರಹ
 
 ಪ್ರತಿ ದಿನದಂತೆ ಅಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟೀ ಕುಡಿದು ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿರೋ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಿನಿ ಅಂತ ಶಿವರಾಯ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟಿದ್ದ. ಅಲ್ಲದೇ ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಸೇತುವೆ ಬಳಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಶಿವರಾಯನನ್ನ ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿದ್ದ ಹಂತಕ, ತಲ್ವಾರನಿಂದ ಕೊಚ್ಚಿ ಕೊಂದಿದ್ದ. ಸದ್ಯ ಅದೇ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತನೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆಂದು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಅರೋಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಳೇ ದ್ವೇಷಕ್ಕೆ ನನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಕೊಲೆಯಾದ ಶಿವರಾಯನ ಮಗ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾನೆ.

ಇನ್ನು ಬೆಳ್ಳಂ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಡೆದ ಕೊಲೆಗೆ ಹಳೇ ದ್ವೇಷವೇ ಕಾರಣ ಎನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. 17 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಂದ್ರೆ 2008 ರಲ್ಲಿ  ಶಿವರಾಯ ಸೀತನೂರು ಗ್ರಾಮದ ನಾಗೇಂದ್ರಪ್ಪ ಎನ್ನುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ  ಜೈಲುವಾಸ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದ. ನಾಗೇಂದ್ರಪ್ಪನ ಅಣ್ಣನ ಪತ್ನಿ ಜೊತೆ ಈ ಶಿವರಾಯ ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದನಂತೆ. ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಾಗೇಂದ್ರಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಶಿವರಾಯ ಮಧ್ಯೆ ಗಲಾಟೆಯಾಗಿತ್ತು. ತನ್ನ ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ನಾಗೇಂದ್ರಪ್ಪನನ್ನು ಈ ಶಿವರಾಯ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದ. ಸದ್ಯ ಅದೇ ನಾಗೇಂದ್ರಪ್ಪನ ಮಗ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತನೇ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಸಾವಿಗೆ ಪ್ರತಿಕಾರ ತೀರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ತನ್ನ ತಂದೆ ಕೊಲೆಯಾದಾಗ ಚಿಕ್ಕವನಿದ್ದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ, ದೊಡ್ಡವನಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರತಿಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದನು,  ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕ ಕೂಡಲೇ ಶಿವರಾಯನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಸದ್ಯ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಏಸ್ಕೇಪ್ ಆಗ್ತಿದ್ದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತನನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ‌‌. 

 ಇದನ್ನೂ ಓದಿ :  ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೇಸರಿ ಪಡೆ ಸಮಾವೇಶ

ಕೊಲೆ ಆರೋಪಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತ್ ನನ್ನ ಬಂಧಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

 

About the Author

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

murdercrime newsCrime news GulbargaCrime news Kalburgi

Trending News