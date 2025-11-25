ಕುಡಿತ ತ್ಯಜಿಸಿದ ಸಂತಸ: ಮನೆಮನೆಗೆ ಕೋಳಿ ಹಂಚಿ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ!

Mandya News: ಸಕ್ಕರೆ ನಾಡು ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರ, ಆದರೂ ಉತ್ತಮ ಉದ್ದೇಶದ ಒಂದು ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮದ್ಯಪಾನ ಚಟಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಯುವಕನೊಬ್ಬ, ಕೊನೆಗೂ ಅದನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಹೊಸ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಖುಷಿಯನ್ನು ಇಡೀ ಗ್ರಾಮದೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.
ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಸರಾಳು ಗ್ರಾಮದ ದಲಿತ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶಂಸನೀಯ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಕಿರಣ್ ಎಂಬ ಯುವಕ ಮದ್ಯಪಾನ ಚಟಕ್ಕೆ ದಾಸರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಆಪ್ತರು ಕಿರಣ್ ಈ ಚಟದಿಂದ ಹೊರ ತರಲು ಬಹಳ ಕಾಲದಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಿರಣ್ ಅವರು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಈ ಚಟವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತ್ಯಜಿಸುವ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.
ದ್ವಿಗುಣ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೋಳಿ ಹಂಚಿಕೆ:
ಕಿರಣ್ ಅವರ ಕುಡಿತ ತ್ಯಜಿಸುವಿಕೆಯು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಕಾಲೋನಿ ಜನರಿಗೆ ಅಪಾರ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಪಯಣದ ಆರಂಭವನ್ನು ಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿಸಲು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಜನ್ಮದಿನದ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸಲು ಕಿರಣ್ ವಿಶಿಷ್ಟ ಉಪಾಯವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ದಿನ, ಇಡೀ ಬಸರಾಳು ಗ್ರಾಮದ ದಲಿತ ಕಾಲೋನಿಯ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಅವರು ಕೋಳಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿದರು. ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಈ ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆಯ ಕುರಿತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸಿ, ಎಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದರು. ಕುಡಿತ ಬಿಟ್ಟ ಖುಷಿಗೆ ಇಡೀ ಊರಿನೊಂದಿಗೆ ಮಾಂಸಾಹಾರದ ಔತಣವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಕಿರಣ್ ಅವರ ಈ ನಡೆಗೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಚಟ ಮುಕ್ತರಾದ ಖುಷಿಯನ್ನು ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡ ಈ ಘಟನೆ, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.