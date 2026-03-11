ಪ್ರಿಯಕರನ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಗಂಡನಿಗೆ ಮುಹೂರ್ತ ಇಟ್ಟ ಪತ್ನಿ !

ಹೌದು., ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆಯಷ್ಟೆ ಮಂಡ್ಯದ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದ ಮರಳಗಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಅರ್ಚಕನ ಸಾವು ಬಾರೀ ಸದ್ದು ಮಾಡಿತ್ತು. ಯಾರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಗದ್ದಲ, ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದ ಅರ್ಚಕನ ಕೊಂದವರು ಯಾರು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕಾಡ್ತಿತ್ತು. ಇದ್ದೀಗ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದ ಪೊಲೀಸರು ಪುಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದು, ಅರ್ಚಕನ ಕೊಂದ ಆಗಂತುಕರ ಎಡೆಮುರಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು., ಇದೆ ಮಾರ್ಚ್ 6 ರಂದು ಮಂಡ್ಯದ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದ ಮರಳಗಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಅರ್ಚಕ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ, ಪೂಜೆಗೆ ಎಂದು ಪಕ್ಕದ ಗ್ರಾಮವಾದ ಶೇಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಪೂಜೆ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಬರುವಾಗ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪನ ಸ್ಕೂಟರ್ ಸಿಡಿಎಸ್ ನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ರೆ, ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ ಮಾತ್ರ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ರು. ಇನ್ನು ವಿಚಾರ ತಿಳಿದ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ನಾಲೆ ಬಳಿ ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ರಕ್ತದ ಕಲೆಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿ, ನಾಲೆಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಟರ್ ತೇಲ್ತಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಅನುಮಾನಗೊಂಡ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣಾ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು.
ಇನ್ನು ಮರು ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹುಡುಕಾಟ ಆರಂಭಿಸಿದ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಸಮೀಪದ ಸಿಡಿಎಸ್ ನಾಲೆ ದಡದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪನ ಚಪ್ಪಲಿ ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದವು. ನಂತರ ನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ ಅವರ ಮೃತದೇಹ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಚಪ್ಪಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ಕಲೆ ಕಂಡುಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಅನುಮಾನ ಮೂಡಿತ್ತು.
ಇನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪನ ಹತ್ಯೆಯ ರಹಸ್ಯ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಶಾಲಿನಿಯೇ ಪ್ರಿಯಕರನ ಮೂಲಕ ಗಂಡನ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾಳೆ ಎಂಬುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಎರಡು ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿಯಾದ ಶಾಲಿನಿಗೆ ಅದೇ ಗ್ರಾಮದ ಹರೀಶ್ ಎಂಬಾತನೊಂದಿಗೆ ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಈ ಸಂಬಂಧ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ರೆಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಸರಿದಾರಿಗೆ ತರಲು ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು.
ಇನ್ನು ತನ್ನ ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಗಂಡನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಶಾಲಿನಿ ರೂಪಿಸಿದ್ದಳು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಪೂಜೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಿಯಕರ ಹರೀಶ್ಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಲೆಗೆ ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಕಿದ್ದಾಳೆ. ನಂತ್ರ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ನಾಲೆ ಏರಿ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪನನ್ನು ಹರೀಶ್ ಹಾಗೂ ಅವನ ಇಬ್ಬರು ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ, ದೊಣ್ಣೆಯಿಂದ ತಲೆಗೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಹತ್ಯೆಗೈದಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ನಾಲೆಗೆ ಎಸೆದು ಅಪಘಾತದಂತೆ ತೋರಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಷ್ಟಾದ ಮೇಲೂ ಏನು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲಾ ಎಂಬಂತೆ ಶಾಲಿನಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯಕರ ಹರೀಶ್ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪನ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲೂ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ವೇಳೆ ಕೂಡ ಯಾರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಅನುಮಾನ ಬಾರದಂತೆ ನಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಪೊಲೀಸರು ಮಾತ್ರ ಹಂತಕ ದೂರದವನಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಅನುಮಾನದಲ್ಲಿ ತನಿಖೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಶಾಲಿನಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯಕರ ಹರೀಶ ಪೊಲೀಸರ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಈಗ ಜೈಲು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.