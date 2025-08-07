ಕರ್ನಾಟಕದ ಈ ನಗರವೇ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳ! ʼನಂಬಿಯೊ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸೂಚ್ಯಂಕʼದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ನಗರ ಯಾವುದು?

safest city in india: 2025ರ ಮಧ್ಯಭಾಗದ ನಂಬಿಯೊ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸೂಚ್ಯಂಕದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ ಸುರಕ್ಷಿತ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 67 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು, 55.8 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ನಗರವಾರು ಸುರಕ್ಷತಾ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ, ಮಂಗಳೂರು ಭಾರತದ ಸುರಕ್ಷಿತ ನಗರವೆಂದು ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಅಪರಾಧ ದರಗಳು ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ನಾಗರಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಈ ನಗರವು ಪ್ರಶಂಸಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ 74.2 ಸುರಕ್ಷತಾ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ 49 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ವಡೋದರಾ, ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಸೂರತ್ ಎಂಬ ಮೂರು ನಗರಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ 69.2, 68.2 ಮತ್ತು 66.6 ಸುರಕ್ಷತಾ ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿವೆ. ನೋಯ್ಡಾ ಮತ್ತು ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್ ಜೊತೆಗೆ ರಾಜಧಾನಿ ನವದೆಹಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಭಾರತೀಯ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿವೆ.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಗರಗಳ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕಾಳಜಿಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ಸೂಚ್ಯಂಕದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿವೆ. ದೆಹಲಿ ಅಪರಾಧ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಅಂಕಗಳನ್ನು 59.03, ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್ 58.44 ಮತ್ತು ನೋಯ್ಡಾ 55.1 ರೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿವೆ.
ಭಾರತದ ಟಾಪ್ 10 ಸುರಕ್ಷಿತ ನಗರಗಳು:
- ಮಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ
- ವಡೋದರಾ, ಗುಜರಾತ್
- ಅಹಮದಾಬಾದ್, ಗುಜರಾತ್
- ಸೂರತ್, ಗುಜರಾತ್
- ಜೈಪುರ, ರಾಜಸ್ಥಾನ
- ನವಿ ಮುಂಬೈ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ
- ತಿರುವನಂತಪುರಂ, ಕೇರಳ
- ಚೆನ್ನೈ, ತಮಿಳುನಾಡು
- ಪುಣೆ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್
- ಚಂಡೀಗಢ
ಹಗಲು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಂಬಿಯೊ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದೆ. "ದರೋಡೆ, ಕಾರು ಕಳ್ಳತನ, ಅಪರಿಚಿತರಿಂದ ದೈಹಿಕ ದಾಳಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಿರುಕುಳ, ಜನಾಂಗೀಯತೆ, ಲಿಂಗ ಅಥವಾ ಧರ್ಮದಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ತಾರತಮ್ಯ" ದಂತಹ ಬೆದರಿಕೆಗಳ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗ್ರಹಿಕೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರನ್ನು ಶ್ರೇಣೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ನಗರಗಳು ಯಾವುವು?
ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ಹಲವಾರು ನಗರಗಳು ತಮ್ಮ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಗಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿವೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ನಗರಗಳು ವಿಶ್ವದ ಟಾಪ್ 10 ಸುರಕ್ಷಿತ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿವೆ. ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ (ಯುಎಇ) ರಾಜಧಾನಿ ಅಬುಧಾಬಿ, ಸುರಕ್ಷತಾ ಸೂಚ್ಯಂಕದ ಸ್ಕೋರ್ 88.8 ನೊಂದಿಗೆ, ಸತತ ಒಂಬತ್ತನೇ ವರ್ಷ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ನಗರವಾಗಿ ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಯುಎಇ ದೇಶ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
2025 ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಟಾಪ್ 10 ಸುರಕ್ಷಿತ ನಗರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:
- 1 ಅಬುಧಾಬಿ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ 88.8
- 2 ದೋಹಾ, ಕತಾರ್ 84.3
- 3 ದುಬೈ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ 83.9
- 4 ಶಾರ್ಜಾ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ 83.7
- 5 ತೈಪೆ, ತೈವಾನ್ 83.6
- 6 ಮನಾಮ, ಬಹ್ರೇನ್ 81.3
- 7 ಮಸ್ಕತ್, ಓಮನ್ 81.1
- 8 ದಿ ಹೇಗ್ (ಡೆನ್ ಹಾಗ್), ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ 80.0
- 9 ಟ್ರೋಂಡ್ಹೈಮ್, ನಾರ್ವೆ 79.3
- 10 ಐಂಡ್ಹೋವನ್, ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ 79.1
ಮೂಲ: ಸಿಟಿ 2025 ರ ನಂಬಿಯೊ ಸೇಫ್ಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್