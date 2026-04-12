ಕನ್ಯೆ ಕೊಡಿಸುವುದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿ 20 ಸಾವಿರ ವಸೂಲಿ: ಗದಗದಲ್ಲಿ 'ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಬ್ಯೂರೋ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್' ಬಣ್ಣ ಬಯಲು

ಗದಗ: ಮದುವೆ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ ಯುವಕರಿಗೆ ಕನ್ಯೆ ಹುಡುಕಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಹಾಗೂ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ವರನನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ನಂಬಿಸಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಬ್ಯೂರೋವೊಂದು ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ಗದಗ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಗದಗ ನಗರದ ಹೊಸ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ 'ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಬ್ಯೂರೋ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್' ಹೆಸರಿನ ಸಂಸ್ಥೆಯೇ ಈ ವಂಚನೆಯ ಜಾಲ ಹೆಣೆದಿದೆ. ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ, ಜನರ ದೌರ್ಬಲ್ಯವನ್ನೇ ಬಂಡವಾಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಗ ಕಚೇರಿಗೆ ಬೀಗ ಜಡಿದು ಪರಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪ್ರವೀಣ ಎಂಬಾತನ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಯುವತಿಯರನ್ನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ಈ ಕಂಪನಿ, ಗದಗ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಹಾವೇರಿ, ಕೊಪ್ಪಳ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಹಾಗೂ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಜನರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕನ್ಯೆ/ವರ ಇರುವುದಾಗಿ ಆಮಿಷ ಒಡ್ಡುತ್ತಿದ್ದರು. ನಂಬಿ ಬಂದ ಪೋಷಕರಿಂದ 'ರೆಜಿಸ್ಟ್ರೇಶನ್' ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ತಲಾ 20 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಹಣ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆಯಿಂದ ಸಾಲ-ಸೋಲ ಮಾಡಿ ಹಣ ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಮುಗ್ಧ ಪೋಷಕರು ಈಗ ಬೀದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. "ಹಣ ಪಡೆದ ಮೇಲೆ ಕನ್ಯೆಯನ್ನೂ ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ, ಕೇಳಲು ಹೋದರೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವೂ ನೀಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡಿದರೆ ಕಚೇರಿ ಮುಚ್ಚಿ ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಸಂತ್ರಸ್ತರು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನೂರಾರು ಯುವಕರು ಹಾಗೂ ಪೋಷಕರು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಬ್ಯೂರೋದ ಈ ಮೋಸದಾಟಕ್ಕೆ ಹಿಡಿಶಾಪ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದು, ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹಣ ಪಡೆದು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿರುವ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪ್ರವೀಣ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗದಗ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ.