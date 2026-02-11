ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರೂ ಯುವಕನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಮೋಸ ಮಾಡಿದ ಕಿಲಾಡಿ ಮಹಿಳೆ..!

ಹಾವೇರಿ: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯುವಕರಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡೋದೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದೆ.ಕನ್ಯಾ ಹುಡುಕಲು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರುಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಪರಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ.ಹೀಗೆ ಲಕ್ಷ ರೂ. ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದ ಯುವಕ ಈಗ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮೆಟ್ಟಲು ಏರಿದ್ದಾನೆ.ಅದ್ಯಾಕೆ ಅಂತೀರಾ..? ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆ ಬಸ್ ಹರಿದು ಇಬ್ಬರು ಕಂದಮ್ಮಗಳ ಸಾವು..!
ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸರಳ ಮದುವೆ, ಮದುವೆಯಾಗಿ ಹಣ ಕೊಡುತ್ತಿರೋ ವಧುದಕ್ಷಿಣೆ. ಮದುವೆಯಾಗಿ ಎರಡನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಬಂದ ಯುವಕ. ಹೌದು ಇದು ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತುಮ್ಮಿನಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಯುವಕ ರವಿಚಂದ್ರ ಮೋಸ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ.ಯುವಕನಿಂದ 2.5 ಲಕ್ಷ ಹಣ ವಧುದಕ್ಷಿಣೆ ಪಡೆದು ಮದುವೆ ಆಗಿ ರೇಖಾ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾಳೆ.ಇನ್ನು ಮದುವೆಯ ಮುಂಚೆಯೇ ಬ್ರೊಕರ ಕಡೆ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ರುಪಾಯಿ ಶಾರದಮ್ಮಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.ಕಳೆದ ವಾರವಷ್ಟ ಹಿರೇಕೆರೂರು ದುರ್ಗಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸರಳವಾಗಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು.ಆದರೆ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರೇಖಾ ಕಳ್ಳಾಟ ಬಯಲಾಗಿದೆ.ರೇಖಾ ಮಕ್ಕಳು ಆಕೆಗೆ ಪೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.ಈ ವೇಳೆ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಮನೆಯವರು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.ತನ್ನ ಬಂಡವಾಳ ಬಯಲಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ತಮ್ಮಿನಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ರೇಖಾ ಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ.ಈಗ ಆಕೆಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿರುವ ಯುವಕ ನಮಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ನಮ್ಮ ವಾಪಸು ಹಣ ಕೊಡಿಸಿ ಅಂತಾ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾನೆ.
ರೇಖಾಳ ಕಳ್ಳಾಟ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಯುವಕನ ಮನೆಯರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ದೂರು ನೀಡಲು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.ರೇಖಾಳನ್ನು ಹಲಗೇರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಅವಳ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.ತುಮಕೂರಿನ ಪಾವಗಡ ಮೂಲ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಅಂತಾ ಎರಡು ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾಳೆ.ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಹಿಳೆ ನನಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿತ್ತು. ಗಂಡನ ಜೊತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಹೇಳಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಯಾವುದೇ ಹಣವನ್ನೂ ಸಹಿತ ಪಡೆದಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಮದುವೆ ಬೇಡ. ನಾನು ಊರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆನೆ.ಬ್ರೋಕರ್ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ಮಕ್ಕಳು ಜೋಪಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ನನಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: RCB ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಆಘಾತ..ಐಪಿಎಲ್ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ..!
ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಯುವಕರಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಲು ಕನ್ಯೆ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ಬ್ರೋಕರ್ ಮೂಲಕ ಕನ್ಯೆ ತೋರಿಸಿ ನಾನಾ ಯಡವಟ್ಟುಗಳು ಆಗುತ್ತಿವೆ.ಈಗ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರುಪಾಯಿ ಹಣ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಬ್ರೋಕರ್ ಮತ್ತು ಆಂಟಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಯುವಕ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದಾನೆ.ಈ ಯುವಕನಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವೋ ಅಂತಾ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.