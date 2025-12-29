English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿ ಸ್ಫೋಟದ ಸದ್ದು: ಬೆಂಕಿಯ ಕೆನ್ನಾಲಿಗೆಗೆ ಆಹುತಿಯಾಯ್ತು ಬೃಹತ್ ಕಟ್ಟಡ

Kundapura: ಕರಾವಳಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಪಟ್ಟಣವಾದ ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಇಂದು ತಡರಾತ್ರಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೀಕರ ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡವೊಂದು ಇಡೀ ನಗರವನ್ನು ಆತಂಕದ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿದೆ.

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Dec 29, 2025, 08:53 AM IST
  • ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರೋ ರಾತ್ರಿ ಪಟಾಕಿ ಅಂಗಡಿ ಭಸ್ಮ.
  • ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿಯ ಪಟಾಕಿ ಮಳಿಗೆ.
  • ಭೀಕರ ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡಕ್ಕೆ ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮವಾಯ್ತು ಬೃಹತ್‌ ಕಟ್ಟಡ.

ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿ ಸ್ಫೋಟದ ಸದ್ದು: ಬೆಂಕಿಯ ಕೆನ್ನಾಲಿಗೆಗೆ ಆಹುತಿಯಾಯ್ತು ಬೃಹತ್ ಕಟ್ಟಡ

Kundapura: ಕರಾವಳಿಯ ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಇಂದು ತಡರಾತ್ರಿ ಭೀಕರ ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು ಗಾಢ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ನಗರ ಜನತೆಯ ನಿದ್ದೆಗೆಡಿಸಿದೆ. ಕುಂದಾಪುರದ ಹೃದಯಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದ್ದ ಪಟಾಕಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಕೆಲವ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಇಡೀ ಕಟ್ಟಡವನ್ನೇ ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮ ಮಾಡಿದೆ.

ಇಂದು(29 ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 2025) ಅಂದರೆ, ಸೋಮವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು 3:00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿನಲ್ಲಿ ಈ ದುರ್ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ಗಾಢ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ನಗರದ ಜನ ಪಟಾಕಿ ಸದ್ದಿಗೆ ಎಚ್ಚರಗೊಂಡಿದೆ. ಪಟಾಕಿಗಳಿಗೆ ಕಿಡಿ ತಗುಲಿದ ಪರಿಣಾಮ, ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಯ ತೀವ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಇಡೀ ಕಟ್ಟಡವನ್ನೇ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಬೆಂಕಿಯ ಕಿಚ್ಚು ಇಡೀ ಕಟ್ಟಡವನ್ನೇ ಭಸ್ಮ ಮಾಡಿದೆ. 

ಎರಡು ಮೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದವರೆಗೂ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಢ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಜನ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಸ್ಫೋಟದ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿ ಗಾಬರಿಗೊಂಡು ಮನೆಗಳಿಂದ ಹೊರಗೆ ಓಡಿಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಗಸದೆತ್ತರಕ್ಕೆ ಕಪ್ಪು ಹೊಗೆ  ಹರಡಿದ್ದು, ಇಡೀ ಪರಿಸರವನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ವೆಂಕರಮಣ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಮೀಪದಲ್ಲೇ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಇದು ಭಕ್ತರು ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ನಿವಾಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಯ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. 

ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ದೌಡಾಯಿಸಿದ್ದು,  ಕಟ್ಟದದ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸುವುದು ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿತ್ತು. ಪೊಲೀಸರು ಕೂಡ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಜನರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದರು.

ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ,  ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲದುದ್ದರಿಂದ ಕಟ್ಟಡದ ಬಹುತೇಕ ಭಾಗ ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮವಾಗಿದ್ದು, ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಪಟಾಕಿಗಳು ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾಗಿದೆ. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ನಡೆದ ಕಾರಣ ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಹೀಗಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯ ತಪ್ಪಿದೆ ಎಂದು ಸದ್ಯ ಪ್ರಾರ್ಥಮಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.

ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕಾರಣವೇ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಕಾರಣವಿದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಜವಾದ ಕಾರಣ ಏನು? ಎಂಬ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

