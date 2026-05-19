Medical Shops Bandh : ಖಾಸಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರು ಮತ್ತು ವಿತರಕರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿವಿಧ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಈಡೇರಿಕೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಔಷಧ ಸಂಘಗಳು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿವೆ.. ಇದಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ವ್ಯಾಪಕ ಬೆಂಬಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.. ಈ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ..
ಬೆಂಗಳೂರು: ಮೇ 20 ರಂದು ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಖಾಸಗಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಚ್ಚುವ ಸಂಭವವಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಔಷಧಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೋ.. ಇಲ್ಲವೋ ಎನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕಳವಳ ಮೂಡಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮೇ 20 ರಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಸಾರಿಗೆ ನೌಕರರ ಮುಷ್ಕರದಿಂದಾಗಿ ಬಸ್ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಈಗ ಮೆಡಿಕಲ್ ಬಂದ್ ಬಿಸಿ ಕೂಡ ಜನರಿಗೆ ತಟ್ಟಲಿದೆ.
ಔಷಧಾಲಯ ಮಾಲೀಕರು ಮತ್ತು ವಿತರಕರ ಈ ಬಂದ್ ಕರೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಆಂದೋಲನಕ್ಕೆ 'ಕರ್ನಾಟಕ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಔಷಧ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಸಂಘ' (ಕೆಸಿಡಿಎ) ನೇರ ಬೆಂಬಲ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 'ಕರ್ನಾಟಕ ಔಷಧ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿತರಕರ ಸಂಸ್ಥೆ' (ಕೆಪಿಆರ್ಡಿಒ) ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಔಷಧ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಈ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ನೈತಿಕ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡಿವೆ.
ಇ-ಫಾರ್ಮಸಿ ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ : ಔಷಧ ಸಂಘಗಳು ಮುಷ್ಕರ ಹೂಡಲು ಇ-ಫಾರ್ಮಸಿ (E-Pharmacy) ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳ ಹಾವಳಿಯೇ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಹೊಟ್ಟೆಮೇಲೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಂಘಗಳು ಆರೋಪಿಸಿವೆ.
ಯಾವುದೇ ಸರಿಯಾದ ಲಿಖಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಗಳಿಲ್ಲದೆ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜಾರೋಷವಾಗಿ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮಗಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಗಂಭೀರ ಅಪಾಯವನ್ನು ತಂದೊಡ್ಡುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹ ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾರಾಟದಿಂದಾಗಿ ಔಷಧಿಗಳ ದುರುಪಯೋಗ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ ಹಾಗೂ ದಶಕಗಳಿಂದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಔಷಧಾಲಯಗಳ ಉಳಿವಿಗೆ ಮಾರಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಔಷಧಾಲಯಗಳು ಲಭ್ಯ : ಮೇ 20 ರಂದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಖಾಸಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಂಗಡಿಗಳು ಇಡೀ ದಿನ ಮುಚ್ಚಲಿದ್ದರೂ, ತುರ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಧಕ್ಕೆಯಾಗದಂತೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಒಳಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಇನ್-ಹೌಸ್ ಔಷಧಾಲಯಗಳು (Hospital Pharmacies) ಎಂದಿನಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿವೆ.
ಆದರೂ ಈ ಬಂದ್ನಿಂದಾಗಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ (Chronic Diseases) ನಿರಂತರವಾಗಿ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅದೇ ದಿನ ಸಾರಿಗೆ ಮುಷ್ಕರವೂ ಇರುವುದರಿಂದ ರೋಗಿಗಳು ಔಷಧಿಗಳಿಗಾಗಿ ಅಲೆಯುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅಗತ್ಯ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.