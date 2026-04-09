ಕೊಳೆತು ಹುಳ ಬಿದ್ದ ಪತಿ ಜೊತೆಯೇ 10 ದಿನ ಬದುಕಿದ್ದ ಪತ್ನಿ...!

ಮೂಡಿಗೆರೆ: ಕಾಫಿನಾಡು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಹಾರದಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳ ಕಟು ವಾಸ್ತವವನ್ನು ತೆರೆದಿಡುವ ಹೃದಯವಿದ್ರಾವಕ ಘಟನೆಯೊಂದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. 77 ವರ್ಷದ ಸಿರಿಲ್ ಮೋನಿಸ್ ಎಂಬ ವೃದ್ಧರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿ 10 ದಿನ ಕಳೆದರೂ, ಅವರ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥ ಪತ್ನಿ ಶವದೊಂದಿಗೇ ಕಾಲ ಕಳೆದ ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಚಾರ ಬಯಲಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇರಾನ್-ಯುಎಸ್ ಕದನ ವಿರಾಮದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದಿಂದ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಪ್ರಯೋಗ
ಸಿರಿಲ್ ಮೋನಿಸ್ ಅವರು ವಯೋಸಹಜ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಸುಮಾರು 10 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಮಲಗಿದ್ದಲ್ಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಪತಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಕನಿಷ್ಠ ಜ್ಞಾನವೂ ಅವರಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಪತಿ ಮಲಗಿದ್ದಾರೆಂದೇ ಭಾವಿಸಿದ್ದ ಅವರು, ಶವ ಕೊಳೆತು ಹುಳ ಹಿಡಿದಿದ್ದರೂ ಅವರ ಜೊತೆಯೇ ವಾಸವಿದ್ದರು. ಮನೆಯಿಂದ ಅಸಹನೀಯ ವಾಸನೆ ಬರಲಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮೋನಿಸ್ ಅವರಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ.ಮಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಮಗಳು ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಗ ಪ್ರತಿದಿನ ತಾಯಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಪನ ಕ್ಷೇಮ ವಿಚಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ತಾಯಿ ಮಾತ್ರ "ಅಪ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದೇ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. 15 ದಿನಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಮಗ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದರೂ, ವಿಧಿಯಾಟ ಬೇರೆಯೇ ಇತ್ತು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶರಣ್ಯ ಪತ್ತೆಯಾದ ರೀತಿ ಸಂಶಯಾಸ್ಪದ; ನಕ್ಸಲ್ ನಂಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆಯಾಗಲಿ ಎಂದ ಬಿಜೆಪಿ
ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ಆಗಮಿಸಿದಾಗ, ಪತ್ನಿ ತನ್ನ ಪತಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಲು ಬಿಡದೆ "ನನ್ನ ಗಂಡ ನನಗೆ ಬೇಕು" ಎಂದು ಹಠ ಹಿಡಿದ ದೃಶ್ಯ ನೆರೆದವರ ಕಣ್ಣಾಲಿಗಳನ್ನು ಒದ್ದೆ ಮಾಡಿತು. ಶವವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೊಳೆತು ನಾರುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣ ಸ್ಥಳೀಯರು ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಲು ಹಿಂಜರಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಆರೀಫ್ ಅವರು ಮಾನವೀಯತೆ ಮೆರೆದು, ಶವವನ್ನು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಾಗಿಸಲು ನೆರವಾದರು.
ದುಬೈನಲ್ಲಿದ್ದ ಮಗಳು ತಂದೆಯ ಸಾವಿನ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿಯೂ ಊರಿಗೆ ಬರಲಾಗದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಸಂಜೆ ವೇಳೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಹಾರಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ ಮಗನಿಗೆ ಅಪ್ಪನ ಮುಖ ನೋಡುವ ಭಾಗ್ಯವೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಶವ ಅತಿಯಾಗಿ ಕೊಳೆತಿದ್ದರಿಂದ ಬಣಕಲ್ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು.