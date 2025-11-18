English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆಯವರ ಸೇವೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ ; ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಧಾರ್ಮಿಕ ವೈವಿಧ್ಯದ ಜೀವಂತ ಸಂಕೇತ : ಎಂ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ್

ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆಯವರ ಸೇವೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ ; ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಧಾರ್ಮಿಕ ವೈವಿಧ್ಯದ ಜೀವಂತ ಸಂಕೇತ : ಎಂ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ್

ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ದೇವಸ್ಥಾನದ 92ನೇ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ ದೀಪೋತ್ಸವವನ್ನು ಬೃಹತ್ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವ ಎಂ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ್   ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.  

Nov 18, 2025

ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆಯವರ ಸೇವೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ ; ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಧಾರ್ಮಿಕ ವೈವಿಧ್ಯದ ಜೀವಂತ ಸಂಕೇತ : ಎಂ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ್

ಧರ್ಮಸ್ಥಳ: ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆಯವರ ಬಹುದೂರದರ್ಶನದ ಸಮಾಜಸೇವಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಸಮಾಜವನ್ನು ಉನ್ನತಿಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಾದರಿ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಬೃಹತ್ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವ ಎಂ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ್  ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ದೇವಸ್ಥಾನದ 92ನೇ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ ದೀಪೋತ್ಸವವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

“ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳವು ಮಂಜುನಾಥಸ್ವಾಮಿಯ ಶಿವಭಕ್ತಿ, ಜೈನರ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ವೈಷ್ಣವ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಅರ್ಚಕರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿರುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಇದು ವಸುಧೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ ಎಂಬ ಭಾರತೀಯ ತತ್ತ್ವವನ್ನು ಜೀವನ್ತಗೊಳಿಸುವ ಧಾರ್ಮಿಕ ವೈವಿಧ್ಯದ ಸಂಕೇತ,” ಎಂದು ಪಾಟೀಲ್ ಹೇಳಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಮನೆ ಮುಂದೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಂದಿದಕ್ಕೆ ದಾಂದಲೆ

ಹೆಗ್ಗಡೆಯವರು ಶಿಕ್ಷಣ, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಜಲಮೂಲ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ, ಅನ್ನದಾಸೋಹ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದರು. “ಈ ಸೇವಾಪರಂಪರೆ ನಿಜವಾದ ಮೌನ ಕ್ರಾಂತಿ; ಸಮಾಜದ ಬಲವರ್ಧನೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣ,” ಎಂದು ಅವರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಜೈನ ಮತ್ತು ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮಗಳು ಅಹಿಂಸೆ ಮತ್ತು ಕರುಣೆಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಸಾರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಪಾಟೀಲ್, ಜೈನ ಧರ್ಮವು ಭಾರತದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಅನನ್ಯವೆಂದರು. “ಹಿಂದೂ, ಜೈನ, ಲಿಂಗಾಯತ, ಬೌದ್ಧ, ಕ್ರೈಸ್ತ, ಇಸ್ಲಾಂ — ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳ ಮೂಲಬೇರು ಮಾನವೀಯತೆ. ಈ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಯುವಜನತೆಗೆ ದಾಟಿಸಿದಾಗಲೇ ಶಾಂತಿಯುತ ಸಮಾಜ ಸಾಧ್ಯ,” ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ʼಮಾರುತʼ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಕೆ.ಮಂಜು ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

ವಿಜಯಪುರದ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ ಸೇವಾ ಪರಂಪರೆಯಂತೆ, ಹೆಗ್ಗಡೆಯವರ ಕಾರ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಸಮಾಜವನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಿರುವ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

About the Author

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

DharmastalaSarvaDharma SammelanaLaksha DeepotsavaMB patil

