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B Nagendra: ಸಚಿವ ನಾಗೇಂದ್ರ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಪ್ರತಿಭಟನೆ; ಸದನದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲದ ಗದ್ದಲ

Karnataka Legislative Council Session: ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಕಲಾಪದಲ್ಲಿ (Karnataka Legislative Council Session) ಇಂದು ಸಚಿವ ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ (B Nagendra Resigns) ಆಗ್ರಹಿಸಿ ವಿಪಕ್ಷ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ (BJP, JDS) ಸದಸ್ಯರು ನಡೆಸಿದ ಧರಣಿ, ತೀವ್ರ ಗದ್ದಲ ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತ-ವಿಪಕ್ಷಗಳ ನಾಯಕರ ನಡುವಿನ ಶಬ್ದಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆಯಾಯಿತು.

Written ByPrajwal B
Published: Aug 20, 2026, 05:19 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 05:25 PM IST
B Nagendra: ಸಚಿವ ನಾಗೇಂದ್ರ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಪ್ರತಿಭಟನೆ; ಸದನದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲದ ಗದ್ದಲ

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Prajwal B

Prajwal B

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