/B Nagendra: ಸಚಿವ ನಾಗೇಂದ್ರ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಪ್ರತಿಭಟನೆ; ಸದನದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲದ ಗದ್ದಲ

Karnataka Assembly Session: ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಕಲಾಪದಲ್ಲಿ (Karnataka Legislative Council Session) ಇಂದು ಸಚಿವ ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ (B Nagendra Resigns) ಆಗ್ರಹಿಸಿ ವಿಪಕ್ಷ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ (BJP, JDS) ಸದಸ್ಯರು ನಡೆಸಿದ ಧರಣಿ, ತೀವ್ರ ಗದ್ದಲ ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತ-ವಿಪಕ್ಷಗಳ ನಾಯಕರ ನಡುವಿನ ಶಬ್ದಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆಯಾಯಿತು. ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ದೇವರಾಜ್ ಅರಸು (Ex- CM Devaraj Arasu Birthday) ಅವರ ಜನ್ಮದಿನದ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ವಿಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ಆರೋಪ-ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸಂಧಾನದ ಮೂಲಕ ಅರಸು ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಯಿತು.
ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಕಲಾಪ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಚಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ಸಚಿವ ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದರು. ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣಬೈರೇಗೌಡ ಸರ್ಕಾರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಿದೆ ಎಂದಾಗ, ಇದರಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವುದೇನಿದೆ, ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಎಂದು ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಪಟ್ಟು ಸಡಿಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ಈ ವೇಳೆ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಕಲಾಪ ಆರಂಭಿಸಲು ಸಭಾಪತಿ ಸಲೀಂ ಅಹಮದ್ ಯತ್ನಿಸಿದರೂ, ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಘೋಷಣೆಗಳು ಮುಂದುವರಿದವು.
ಸದಸ್ಯ ಬೋಜೇಗೌಡ ಅವರು ಸರ್ಕಾರದ ಹಗರಣಗಳನ್ನು ಟೀಕಿಸಿ ಸದನದಲ್ಲೇ ಹಾಡೊಂದನ್ನು ಬರೆದು ಹಾಡಿದರೆ, ಸಿ.ಟಿ.ರವಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಪಕ್ಷ ಸದಸ್ಯರು ದ್ವನಿಗೂಡಿಸಿದರು. ಸಚಿವ ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರ ಎದುರಲ್ಲೇ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ತೀವ್ರಗೊಂಡಾಗ, ಸಭಾನಾಯಕ ಯತೀಂದ್ರ ಅವರು ಸದನದ ಘನತೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ವಿಪಕ್ಷದವರನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ತೀವ್ರ ಮುಜುಗರಕ್ಕೊಳಗಾದ ಸಚಿವ ನಾಗೇಂದ್ರ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಸೀಟು ಬದಲಿಸಿ, ಕೊನೆಗೆ ಕಲಾಪದಿಂದ ಹೊರನಡೆದರು. ಗದ್ದಲ ಶಮನವಾಗದ ಕಾರಣ ಕಲಾಪವನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಂದೂಡಲಾಯಿತು.
ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವಿರಾಮದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯರು ವಿಧಾನ ಸೌಧದ ಮೊದಲ ಮಹಡಿಯ ಕಾರಿಡಾರ್ನಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದರು. ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್. ಅಶೋಕ್, ಮೇಲ್ಮನೆ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಚಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ಶಾಸಕರು ಹಾಗೂ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಭೋಜನ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಪರಿಷತ್ ಕಲಾಪ ಪುನರಾರಂಭಗೊಂಡಾಗಲೂ ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮುಂದುವರಿಯಿತು. ಯಾವುದೇ ಕಲಾಪಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಸಭಾಪತಿಯವರು, ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಜನ್ಮದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬರುವಂತೆ ವಿಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ನಡುವೆ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ವಾಕ್ಸಮರ ಉಂಟಾಗಿ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಿತಿಮೀರಿದ್ದರಿಂದ ಕಲಾಪವನ್ನು 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೂಡಲಾಯಿತು.
ಕಲಾಪ ಪದೇ ಪದೇ ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಭಾಪತಿಯವರ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಹಾಗೂ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರ ನಡುವೆ ಸಂಧಾನ ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು. ದೇವರಾಜ ಅರಸ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಅವರ ಕುರಿತು ಸದನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಸಭಾಪತಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಸಭಾಪತಿಯವರ ಮನವಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ ವಿಪಕ್ಷಗಳು, ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಬಕ್ಕಿಟ್ಟು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡವು. ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಈ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ಸಭಾಪತಿ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ಅರಸು ಅವರ ಜನ್ಮದಿನದ ಕುರಿತಾದ ಚರ್ಚೆಯ ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದಾಗಿ ವಿಪಕ್ಷ ಸದಸ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದರು.