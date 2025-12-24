English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Karnataka
  • ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಮಾತು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ: ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂನತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಮುಜರಾಯಿ ಸಚಿವರು

ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಮಾತು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ: ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂನತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಮುಜರಾಯಿ ಸಚಿವರು

ಸಾರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮುಜರಾಯಿ ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರೀ ರಾಮಲಿಂಗಾ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ತಿರುಪತಿ–ತಿರುಮಲಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅತಿಥಿ ಗೃಹಗಳು ಹಾಗೂ ಛತ್ರದಲ್ಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು. 

Written by - Bhavya Sunil Bangera | Last Updated : Dec 24, 2025, 10:48 AM IST
  • ಟಿಟಿಡಿ ವಾಪಸ್ ಪಡೆದ ಭೂಮಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ 30 ಸೆಂಟ್ಸ್ ಪರ್ಯಾಯ ಭೂಮಿ ಒದಗಿಸುವುದು
  • ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಅತಿಥಿ ಗೃಹಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವುದು

Trending Photos

ಭಾರತದ 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ..? ಕರೆಯುವ ಹೆಸರು ಒಂದೇಯಾದರೂ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿದೆ ಭಾರಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ!
camera icon7
pakistan currency
ಭಾರತದ 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ..? ಕರೆಯುವ ಹೆಸರು ಒಂದೇಯಾದರೂ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿದೆ ಭಾರಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ!
100 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಗುರು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹ ಸಂಯೋಗ! ಈ 5 ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗುವ ಯೋಗ..
camera icon13
Shukra Gochar
100 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಗುರು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹ ಸಂಯೋಗ! ಈ 5 ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗುವ ಯೋಗ..
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು?
camera icon6
GK
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು?
200 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಶನಿ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಭ ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗ: ಈ 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುಧೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ರಾಜವೈಭೋಗದ ಜೀವನ
camera icon6
Trigrahi Yoga
200 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಶನಿ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಭ ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗ: ಈ 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುಧೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ರಾಜವೈಭೋಗದ ಜೀವನ
ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಮಾತು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ: ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂನತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಮುಜರಾಯಿ ಸಚಿವರು

ಸಾರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮುಜರಾಯಿ ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರೀ ರಾಮಲಿಂಗಾ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ತಿರುಪತಿ–ತಿರುಮಲಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅತಿಥಿ ಗೃಹಗಳು ಹಾಗೂ ಛತ್ರದಲ್ಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಅಧಿವೇಶನದ ವೇಳೆ ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯೂನತೆಗಳಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಾದ ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಆರ್. ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಹಾಗೂ ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಶರವಣ ಅವರು ಸದನದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದರು.

Add Zee News as a Preferred Source

ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸದನದಲ್ಲೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದ ಮಾನ್ಯ ಮುಜರಾಯಿ ಸಚಿವರು, ತಾವು ಸ್ವತಃ ತಿರುಮಲಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿನಂತೆ ಸಚಿವ ರಾಮಲಿಂಗಾ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ತಿರುಮಲಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ, ಟಿಟಿಡಿ (ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ) ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಮೂರು ಅತಿಥಿ ಗೃಹಗಳು ಹಾಗೂ ಛತ್ರದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು.

ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಬಳಿಕ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 2026ರೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಟಿಟಿಡಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಳಕಂಡ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ವಿವರವಾದ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು:

ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿನ ಭೂಮಿಯ ಲೀಸ್ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯ

ಟಿಟಿಡಿ ವಾಪಸ್ ಪಡೆದ ಭೂಮಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ 30 ಸೆಂಟ್ಸ್ ಪರ್ಯಾಯ ಭೂಮಿ ಒದಗಿಸುವುದು

ಟಿಟಿಡಿ ಕೈಗೊಂಡ ನಾಗರಿಕ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುವ ಸೆಂಟೇಜ್ ಶುಲ್ಕಕ್ಕೆ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಅತಿಥಿ ಗೃಹಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವುದು

ಪ್ರೀಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಟೆಡ್ ನಾಗರಿಕ ರಚನೆಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ನೀರು ಸೋರಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ತಡೆ

ಎಕ್ಸ್ಹಾಸ್ಟ್ ಡಕ್ಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ವಾತಾಯನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

ಎಲ್ಲಾ ಸ್ನಾನಗೃಹಗಳಲ್ಲಿನ PoP ಮೇಲ್ಚಾವಣಿಯನ್ನು PVC ಮೇಲ್ಚಾವಣಿಯಿಂದ ಬದಲಿಸುವುದು

ಛತ್ರಕ್ಕೆ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅಗತ್ಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಪಡೆಯುವುದು

HT ಲೈನ್ ಅನುಮತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು

ಹೊರಾಂಗಣ ಪೋರ್ಟಿಕೋದಲ್ಲಿರುವ PoP ಮೇಲ್ಚಾವಣಿಯನ್ನು PVC ಮೇಲ್ಚಾವಣಿಯಿಂದ ಬದಲಿಸುವುದು

ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಮಗಳ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಆಗಮಿಸುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ರಾಮಲಿಂಗಾ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿದ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ನೆಲಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಈ ಭೇಟಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತೋರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.

About the Author
Ramalinga Reddy visit tirumala

Trending News