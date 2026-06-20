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ಅರ್ಹರಿಗಷ್ಟೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ಬಿಡದಿ ಟೌನ್‌ಶಿಪ್‌ಗೆ 600 ರೈತರ ಒಪ್ಪಿಗೆ : ವಿಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ತಿರುಗೇಟು

ಸಿಎಂ ಜನಸ್ಪಂದನ ಮತ್ತು ಇ-ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಒತ್ತು, ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ಬಿಡದಿ ಮತ್ತು ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಹಾಗೂ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಬಗ್ಗೆ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್‌ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಪ್ರಮುಖ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Written ByKrishna N K
Published: Jun 20, 2026, 12:05 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 12:05 PM IST
ಅರ್ಹರಿಗಷ್ಟೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ಬಿಡದಿ ಟೌನ್‌ಶಿಪ್‌ಗೆ 600 ರೈತರ ಒಪ್ಪಿಗೆ : ವಿಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ತಿರುಗೇಟು

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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ಅರ್ಹರಿಗಷ್ಟೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ಬಿಡದಿ ಟೌನ್‌ಶಿಪ್‌ಗೆ 600 ರೈತರ ಒಪ್ಪಿಗೆ! ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ
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