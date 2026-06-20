ಬೆಂಗಳೂರು : ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ನಿರ್ಧಾರಗಳು, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ, ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಡ್ಡ ಮತದಾನ (ಕ್ರಾಸ್ ವೋಟಿಂಗ್) ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಕುರಿತು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಪ್ರಮುಖ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿಎಂ ಜನಸ್ಪಂದನ ಮತ್ತು ಇ-ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಒತ್ತು : ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಜನಸ್ಪಂದನ ಮತ್ತು ‘ಜನಹಿತ ಆಡಳಿತ ಇಲಾಖೆ’ ಸ್ಥಾಪನೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಸಚಿವರು, "ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಜನರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವುದು ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿಯವರ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದಂತೆ ಇ-ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಸಿಎಂ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ," ಎಂದರು.
ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ: ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಕುರಿತು ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಟೀಕೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಅವರು, "ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳು ಕೇವಲ ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ತಲುಪಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಸಿಎಂ ಧೇಯವಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಅನರ್ಹರಿಗೆ, ಹೊರ ರಾಜ್ಯದವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಒಂದೇ ಫಲಾನುಭವಿಯ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮಗಳೇ ತೋರಿಸಿವೆ. ಇಂತಹ ನ್ಯೂನತೆ ಮತ್ತು ಲೋಪದೋಷಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಅರ್ಹರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸವಲತ್ತು ನೀಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ," ಎಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಬಿಡದಿ ಮತ್ತು ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ : ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಮತ್ತು ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಸಚಿವರು, "ನನ್ನ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 7500 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 6000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಎಕರೆ ಜಮೀನಿಗೆ ರೈತರು ಒಪ್ಪಿಗೆ (ಕನ್ಸೆಂಟ್) ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನುಳಿದಿರುವುದು ಕೇವಲ 1300 ರಿಂದ 1500 ಎಕರೆ ಮಾತ್ರ. ಸರ್ಕಾರ ಯಾರ ಮೇಲೂ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಬೇಡ ಎಂದಾಗ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಅವರೇ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಭೂಮಿ ನೀಡಲು ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ," ಎಂದರು.
ಇದೇ ವೇಳೆ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಭಾಗದ ಜಮೀನನ್ನು ಕೈಗಾರಿಕೆಗೆ ನೀಡುವ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಕುರಿತು ಉತ್ತರಿಸಿ, "ಸ್ಥಳೀಯ ರೈತರು ಮತ್ತು ಮುಖಂಡರ ಮನವಿ ಮೇರೆಗೇ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಅವರ ಆಶಯವಾಗಿದೆ. ರೈತರು ಕೃಷಿಯನ್ನೇ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧ, ಕೈಗಾರಿಕೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಲು ಬಯಸಿದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧ. ನಾವು ಜನರ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ," ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಾದಯಾತ್ರೆಗೆ ಟಾಂಗ್ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ : ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ವಿರೋಧಿಸಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಕುರಿತು ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿದ ಖರ್ಗೆ, "ಅವರು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ. ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಅರಾವಳಿ ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನೇ ಅದಾನಿ-ಅಂಬಾನಿಗೆ ಮಾರಲು ಹೊರಟ ಸರ್ಕಾರ ಯಾರದ್ದು? ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಜೆಪಿ-ಜೆಡಿಎಸ್ ಏಕೆ ಚರ್ಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ? 100 ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಹೇಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು?" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ಪರಿಸರ ಕಾಳಜಿ ಕುರಿತು: "ನಾವು ಪರಿಸರವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 15 ಲಕ್ಷ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡುವ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹಾರೀಸ್, ಬಿಡಿಎ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣಬೈರೇಗೌಡರು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಬಿಜೆಪಿಯವರಂತೆ ಇಡೀ ಅಂಡಮಾನ್ ಅನ್ನೇ ಕಿತ್ತು ಬಿಸಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂಡಮಾನ್ನ ಜೈವಿಕ ವೈವಿಧ್ಯತೆಗೂ ಬಿಡದಿಗೂ ಅಜಗಜಾಂತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ," ಎಂದರು.
ಕ್ರಾಸ್ ವೋಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವಿಪಕ್ಷಗಳ ನಾಯಕತ್ವದ ವೈಫಲ್ಯ : ಇತ್ತೀಚಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಡ್ಡ ಮತದಾನದ (ಕ್ರಾಸ್ ವೋಟಿಂಗ್) ಕುರಿತು ತೀವ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಸಚಿವರು, "ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ನ ಶಾಸಕರು ತಮ್ಮ ನಾಯಕರಾದ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಆರ್. ಅಶೋಕ್ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಯಾವುದೇ ಆಮಿಷಗಳಿಲ್ಲದೆ ನಮಗೆ ಅಡ್ಡ ಮತದಾನ ಮಾಡಿ ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏಳು ಜನ ಅಡ್ಡ ಮತದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ ಶಾಸಕ ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದೇ ನಿಜವಾಗಿದೆ. ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರು ಒಂದು ವೋಟ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಇವರ ಒಬ್ಬ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಸೋಲುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಬೇಕು," ಎಂದು ಚುಚ್ಚಿದರು.
ಜೆಡಿಎಸ್ನಿಂದ ಹೊರಬರುವವರ ಸೇರ್ಪಡೆ: "ಜೆಡಿಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ವೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದವರನ್ನು ಪಕ್ಷದಿಂದ ಹೊರಹಾಕಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇವೆ," ಎಂದರು.
ವೋಟ್ ಚೋರಿ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ತಿರುಗೇಟು: "ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ವೋಟ್ ಚೋರಿ ಆರೋಪ ಮಾಡುವವರು, ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರನ್ನೇ ಚೋರಿ (ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲ) ಮಾಡಿದ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ, ಅಸ್ಸಾಂ, ಜಾರ್ಖಂಡ್, ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ರಚಿಸಿದರು ಎನ್ನುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ವೋಟ್ ಚೋರಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸಾಕ್ಷಿ ಸಮೇತ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಗನ ವಿರುದ್ಧ 22,000 ಪುಟಗಳ ಚಾರ್ಜ್ಶೀಟ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ," ಎಂದು ನೆನಪಿಸಿದರು.
ದೆಹಲಿ ಪ್ರವಾಸದ ಕುರಿತು ಸಲಹೆ: "ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಕ್ರಾಸ್ ವೋಟಿಂಗ್ ಕುರಿತು ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ ವರದಿ ನೀಡಲು ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ. ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಲಹೆ ಏನೆಂದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಮ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನೇ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ," ಎಂದು ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದರು.