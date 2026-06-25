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  • /ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಕಾರಿಗೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್‌ ಫೈನ್‌ ಕಂಟಕ; 50% ಆಫರ್ ಬಳಸಿ ಬೇಗ ಕಟ್ಟಿ ಎಂದು ಕಾಲೆಳೆದ ಬಿಜೆಪಿ

ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಕಾರಿಗೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್‌ ಫೈನ್‌ ಕಂಟಕ; 50% ಆಫರ್ ಬಳಸಿ ಬೇಗ ಕಟ್ಟಿ ಎಂದು ಕಾಲೆಳೆದ ಬಿಜೆಪಿ

Home Minister Priyank Kharge: ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ 50% ರಿಯಾಯಿತಿ ಘೋಷಣೆ (Traffic Discount ಮಾಡಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್‌ ಖರ್ಗೆ (Home Minister Priyank Kharge) ಅವರ ಅಧಿಕೃತ ಕಾರಿಗೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್‌ ದಂಡ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವುದನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ ವ್ಯಂಗ್ಯ ವ್ಯಕ್ಯಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಸಂಚಾರ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವಂತೆ ಜನರಿಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಸಚಿವರ ಕಾರೇ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದೆ.
 

Written ByPrajwal B
Published: Jun 25, 2026, 04:38 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 04:38 PM IST
ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಕಾರಿಗೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್‌ ಫೈನ್‌ ಕಂಟಕ; 50% ಆಫರ್ ಬಳಸಿ ಬೇಗ ಕಟ್ಟಿ ಎಂದು ಕಾಲೆಳೆದ ಬಿಜೆಪಿ
Source: Bureau

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Prajwal B

Prajwal B

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