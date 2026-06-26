ಬೆಳಗಾವಿ: ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿ ವೈ.ಮಂಜುನಾಥ್ ಮೇಲಿನ ಇಡಿ ದಾಳಿ, ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗಾದಿ ವಿವಾದ ಹಾಗೂ ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಗೊಂದಲಗಳ ಕುರಿತು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮೇಲಿನ ಇಡಿ ದಾಳಿ ತಮಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, ರಾಜಕೀಯ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಕುರಿತು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇಡಿ ದಾಳಿ ನನಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ತಂದಿದೆ: ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ
ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿ ವೈ. ಮಂಜುನಾಥ್ ಮೇಲಿನ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ದಾಳಿ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಸಚಿವರು, 'ವೈ. ಮಂಜುನಾಥ್ ವಿರುದ್ಧ ಲೋಕಾಯುಕ್ತದಲ್ಲಿರುವ ಕೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಒಂದು ಹಳೆಯ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಿತ್ತು. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಇಡಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿರುವುದು ನನಗೂ ಅಚ್ಚರಿ ತಂದಿದೆ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಸಿಬಿಐ ಇವೆ. ಆದರೂ ಇಡಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿರುವುದರ ಹಿಂದೆ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರೇರಣೆ ಇದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಕಾಯ್ದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. ತನಿಖೆ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತದೆ," ಎಂದರು.
ಮುಂದುವರಿದು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ಮಾವಲಿ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಬಳಿ ಇರುವ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರದ್ದಲ್ಲ, ಅವರ ಸಹೋದರರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದೆ. ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರು ರೆಸಾರ್ಟ್ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಜುನಾಥ್ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಯಷ್ಟೇ, ಅವರ ಆಸ್ತಿ ಸಂಪಾದನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವವೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ," ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರಿಗೆ ಇಡಿ ದಾಳಿ ಆತಂಕ ನಿಜ ಎಂದ ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ..!
'ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯೂ ಇದೆ.ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರಿಗೆ ಇಡಿ ದಾಳಿಯ ಆತಂಕ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಈಗಲೇ 2028ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಹತ್ತಿರ ಬರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಇಂತಹ ದಾಳಿಗಳು ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತಿವೆ' ಎಂದು ಸಚಿವರು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ನುಡಿದರು. ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಆರ್.ಬಿ. ತಿಮ್ಮಾಪುರ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, 'ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಲಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ,' ಎಂದರು.
ತಮಗೆ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಟ್ಟ ತಪ್ಪಲು ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರೇ ಕಾರಣ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಗಳಿಗೆ ತೆರೆ ಎಳೆದ ಸಚಿವರು, 'ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಮತಭೇದಗಳು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಹುದ್ದೆಗೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಬ ನಿಯಮವಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ನನಗೆ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹುದ್ದೆ ಹಾಗೂ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಎರಡೂ ಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದೆ. ಕೊನೆಗೆ ದೀರ್ಘ ಚರ್ಚೆಗಳ ನಂತರ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನನಗೆ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ನಮಗೆ ಸದ್ಯ ಬರಗಾಲ ಹಾಗೂ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಅವಲೋಕನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಲಾಗಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಮೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ,' ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.