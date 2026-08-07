"ಈಗ ಏನ್‌ ಮಾಡ್ತಿಯಪಾ ಜಗದ್ಗುರು?": ಸಚಿವರಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಶ್ರೀಗಳಿಗೆ ಕಾಶಪ್ಪನವರ್ ಸವಾಲ್‌

ಬಾಗಲಕೋಟೆ: ತಮಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಕೆಲವರು ನಡೆಸಿದ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ನೂತನ ಸಚಿವ ವಿಜಯಾನಂದ ಕಾಶಪ್ಪನವರ್ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಯೇ ಕಡಕ್ ಟಾಂಗ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟೂರಾದ ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾವರಗಿಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಹೆಸರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸದೆ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಪೀಠದ ಶ್ರೀ ಬಸವಜಯ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾಷಣದ ವೇಳೆ ಶ್ರೀಗಳ ನಡೆಗೆ ತೀವ್ರ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಕಾಶಪ್ಪನವರ್, "ಅವರು ದೊಡ್ಡ 'ಜಗದ್ಗುರುಗಳು'... ನನಗೆ ಮಂತ್ರಿಗಿರಿ ನೀಡಬಾರದು ಎಂದು ಸಿಎಂ ಅವರ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರಂತೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. 'ಯಾರ್ಯಾರು ನಿನ್ನನ್ನು ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತಾರೋ, ನಿನಗೆ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡ್ತೀವಿ' ಎಂದು ಸಿಎಂ ಹೇಳಿ ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಏನು ಮಾಡುತ್ತೀಯಪ್ಪಾ ಜಗದ್ಗುರು?" ಎಂದು ಸಾಲು ಸಾಲು ವ್ಯಂಗ್ಯದ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದರು.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರುವವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ನೈತಿಕತೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತು?" ಎಂದು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಮುಂದುವರಿದು, ಧರಿಸುವ ವಸ್ತ್ರ ಹಾಗೂ ವಹಿಸಿರುವ ಸ್ಥಾನದ ಗೌರವ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿ, ಕಾವಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡವರು ಆ ಧರ್ಮ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿರಬೇಕು. ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಾದ ನಾವು ಖಾದಿ ಹಾಕುತ್ತೇವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿರಬೇಕು. ಪೊಲೀಸರು ಖಾಕಿ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ, ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಸಮಾಜ ನಮಗೆ ನೀಡಿರುವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಗೌರವದಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೇ ಹೊರತು, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದರು.
ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಾದ ವಾಟ್ಸಾಪ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್, ಫೇಸ್ಬುಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಮಂತ್ರಿಗಿರಿ ತಪ್ಪಿಸಲು ನಡೆದ ಅಭಿಯಾನಗಳ ಕುರಿತು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿ, "ಕೊಲ್ಲುವವರು ನೂರು ಜನರಿದ್ದರೂ ಕಾಯುವವನು ಒಬ್ಬ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ನಾನಿಂದು ಸಚಿವನಾಗಿರುವುದೇ ಜೀವಂತ ಸಾಕ್ಷಿ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಲಿಂಗಾಯತ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಮಾಜದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೂ ಆಗಿರುವ ವಿಜಯಾನಂದ ಕಾಶಪ್ಪನವರ್ ಅವರ ಈ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಇದೀಗ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜದ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿವೆ.