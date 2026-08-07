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"ಈಗ ಏನ್‌ ಮಾಡ್ತಿಯಪಾ ಜಗದ್ಗುರು?": ಸಚಿವರಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಶ್ರೀಗಳಿಗೆ ಕಾಶಪ್ಪನವರ್ ಸವಾಲ್‌

ನೂತನ ಸಚಿವ ವಿಜಯಾನಂದ ಕಾಶಪ್ಪನವರ್‌ ಅವರು ತಮಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಸಿಎಂ ಬಳಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರೆನ್ನಲಾದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ವಿರುದ್ಧ ನೇರವಾಗಿ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. "ತಮಗೆ ಸಚಿವಗಿರಿ ತಪ್ಪಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಸಿಎಂ ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಈಗೇನು ಮಾಡುತ್ತೀಯಪ್ಪ ಜಗದ್ಗುರು?" ಎಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದ್ದಾರೆ.. 

Written ByKrishna N K
Published: Aug 07, 2026, 09:12 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 09:12 PM IST
"ಈಗ ಏನ್‌ ಮಾಡ್ತಿಯಪಾ ಜಗದ್ಗುರು?": ಸಚಿವರಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಶ್ರೀಗಳಿಗೆ ಕಾಶಪ್ಪನವರ್ ಸವಾಲ್‌

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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