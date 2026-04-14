ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ದಂಗಲ್ ಬಳಿಕ ಜಮೀರ್ ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್

Davanagere By Election: ದಾವಣಗೆರೆ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಳಿಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಯದ್ವಾತದ್ವಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಾಗುತ್ತಿವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ನಾಯಕರ ಕಿತ್ತಾಟ ಬೀದಿಗೆ ಅಂದಿದೆ.

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Apr 14, 2026, 01:47 PM IST
  • ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲಿರುವ ಜಮೀರ್
  • ಯಾರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದ ಜಮೀರ್
  • ದಾವಣಗೆರೆ ಉಪಚುನಾವಣೆ ಗೆಲ್ಲುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಚಿವ ಜಮೀರ್ ಭರವಸೆ

16ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಗಾಯನ, ಅಕ್ಕನ ಜೊತೆಯೇ ಸ್ಪರ್ಧೆ.. 20 ಭಾಷೆ, 12000 ಹಾಡುಗಳು, ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದೇ ಬಿಟ್ಟರು ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ!
camera icon8
16ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಗಾಯನ, ಅಕ್ಕನ ಜೊತೆಯೇ ಸ್ಪರ್ಧೆ.. 20 ಭಾಷೆ, 12000 ಹಾಡುಗಳು, ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದೇ ಬಿಟ್ಟರು ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ!
ಕರ್ಣ ಸೀರಿಯಲ್‌ಗೆ ಊಹಿಸಲಾಗದ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌ ​ಗಗನ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ!... ಕಿರಣ್‌ ರಾಜ್ ಫುಲ್ ಶಾಕ್‌
camera icon5
Karna serial new entry Arjun
ಕರ್ಣ ಸೀರಿಯಲ್‌ಗೆ ಊಹಿಸಲಾಗದ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌ ​ಗಗನ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ!... ಕಿರಣ್‌ ರಾಜ್ ಫುಲ್ ಶಾಕ್‌
19 ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ MS ಧೋನಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ.. ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕೇವಲ 12 ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿದ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್!
camera icon8
19 ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ MS ಧೋನಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ.. ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕೇವಲ 12 ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿದ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್!
ಖ್ಯಾತ ನಟಿಗೆ ನಾಚಿನೀರಾಗುವಂತೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ ಚಹಾಲ್!.. ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆ
camera icon5
Yuzvendra Chahal
ಖ್ಯಾತ ನಟಿಗೆ ನಾಚಿನೀರಾಗುವಂತೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ ಚಹಾಲ್!.. ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆ
Minister Zameer Ahmed: ದಾವಣಗೆರೆ ಉಪ ಚುನಾವಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಅಬ್ದುಲ್ ಜಬ್ಬಾರ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದರು. ಇದೀಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ರಾಜಕೀಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿದ್ದ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ನಸೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರನ್ನು ವಜಾ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಬೆನ್ನೆಲ್ಲೇ ಸಚಿವ ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಖಾನ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

ದಾವಣಗೆರೆ ಉಪ ಚುನಾವಣೆ ಶುರುವಾದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಖಾನ್ ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ಬಂದಿದೆ. ಅಬ್ದುಲ್ ಜಬ್ಬಾರ್ ಮತ್ತು ನಸೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವೆ ಎಂದು ಜಮೀರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರೇ ವರ್ಗಾವಣೆ ಸಿದ್ದರಾಗಿ, ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಸರ್ಕಾರ!

ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡುವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಜಮೀರ್, ನಾನು ಏನೂ ಮುಚ್ಚುಮರೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಾನು ಜಬ್ಬಾರ್ ಹೆಸರು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಮುಸ್ಲಿಮರ ಪೈಕಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಅಸಮಾಧಾನ ಇತ್ತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪಕ್ಷ ಸಮರ್ಥ್ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 

ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಲವರು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರಲ್ಲಾ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಜಮೀರ್, ಯಾರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ನಾನೊಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ. ನಾನು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಸುಪ್ರೀಂ ಲೀಡರ್ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಲೀಡರ್ ಆಗಲು ಹೊರಟಿಲ್ಲ. ಮುಂದೇನು ಲೀಡರ್ ಆಗೋಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ನಾನೊಬ್ಬ ಸೇವಕ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೇ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಮೈಸೂರು-ಪುದುಚೇರಿ ನಡುವೆ ಹೊಸ ವಂದೇ ಭಾರತ್‌ ರೈಲು.. ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಹತ್ವದ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌

ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಜಬ್ಬಾರ್ ಪಕ್ಷ ವಿರೋಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಿದರು ಎನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಜಮೀರ್, ಎಸ್ಎಸ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅವರು ಜಬ್ಬಾರ್ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಜಬ್ಬಾರ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಅವರು ಬೇಸರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
 

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ (Yashaswini V) Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017 ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಸ್ತುತ Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಸುದ್ದಿ ಸಂಪಾದಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ...Read More

