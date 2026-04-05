ತಡಿಯಾಂಡಮೋಳ್ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದ ಕೇರಳದ ಯುವತಿ ಕೊನೆಗೂ ಪತ್ತೆ..!

ಕೊಡಗು: ನಾಡಿನಿಂದ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಕೇರಳದ ಯುವತಿ ಶರಣ್ಯ ಕೊನೆಗೂ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ.ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಿಂದ ತಡಿಯಂಡಮೋಳ್ ಬೆಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಕೆಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಹಾಗೂ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂಧಿ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಿದ್ದರು ಈಗ.ಆಕೆ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡುವಂತಾಗಿದೆ.ಈಗ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುವ ಶರಣ್ಯಳನ್ನು ಅರಣ್ಯದಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯರು ಹೊರಗೆ ಕರೆತಂದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಶರಣ್ಯ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ಹೇಗಿತ್ತು ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ?
ನಾಡು ಬಿಟ್ಟು ಗುಡ್ಡವೇರಿ ಕಾಡು ನೋಡ ಹೊರಟ ಕೇರಳದ ಯುವತಿ ಶರಣ್ಯ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿ ಇಂದಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಕಳೆದರು ಕೂಡ ಯುವತಿಯ ಸುಳಿವು ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೂ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.ಕಾಡಿನ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯನ್ನ ನಾಪೋಕ್ಲು ಪೊಲೀಸರು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಹಾಗು ಸ್ಥಳೀಯರು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ತಂಡಗಳಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಯುವತಿಯ ಸಣ್ಣ ಕುರುಹು ಕೂಡ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಶರಣ್ಯ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ANF ಅ್ಯಂಟಿ ನಕ್ಷಲ್ ಪೋರ್ಸ್ ಟೀಂ ಕೂಡ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಕಾರ್ಯಚರಣೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು.
ANF ತಂಡವನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತಂಡಗಳಿಗಳು ನಕ್ಷಲ್ ಕಾರ್ಯಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ತಂಡಗಳು.ಈ ತಂಡಗಳು ಕಾಡು ಮೇಡು ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳನ್ನೇರಿ ಇಳಿದು ಕಾರ್ಯಚರಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಎಕ್ಸ್ ಪರ್ಟ್ ಆಗಿರುವ ತಂಡಗಳು ಹೀಗಾಗಿ ಎ.ಎನ್.ಎಫ್ ತಂಡವನ್ನ ಹುಡುಕಾಟಕ್ಕೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು.ನಾಲ್ಕು ತಂಡಗಳಾದ ಇವರು ತಡಿಯಂಡ ಮೋಳ್ ಬೆಟ್ಟದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲೂ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಯುವತಿಯ ಸುಳಿವು ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಆಕೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಹೋಂ ಸ್ಟೇ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿರೋ ಮೇಸೆಜ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ನೇರೆಯ ಕೇರಳದ ಇರಿಟಿಯ ಮೊಬೈಲ್ ಟವರ್ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿರೋದಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ತಡಿಯಂಡ ಮೋಳ್ ಬೆಟ್ಟ ನೇರೆಯ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದ ಸಮೀಯ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕೇರಳದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಅಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಕೊಡಗಿನ ತಡಿಯಾಂಡಮೋಳ್ ಗೆ ಚಾರಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಕೇರಳದ ಯುವತಿ ಜಿ.ಎಸ್.ಶರಣ್ಯ (36) ಪತ್ತೆಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸೂಚಿಸಿದ್ದು, ಇಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 40 ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ 4 ತಂಡ ನಿಯೋಜಿಸಲು ಹಾಗೂ ಡ್ರೋನ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬಳಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 9 ತಂಡದಿಂದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಚಾರಣಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಯುವತಿ ಕಾಣಯಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯೋಜಿಸುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು.ಕಾಣೆಯಾಗಿರುವ ಯುವತಿಯ ಪತ್ತೆಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮುಂದುವರೆಸುವಂತೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಅರಣ್ಯ, ಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವ ಈಶ್ವರ ಖಂಡ್ರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ತಡಿಯಂಡ ಮೋಳ್ ಬೆಟ್ಟ ನೆರೆಯ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಗಡಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ದಾರಿ ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಕೇರಳದ ಕಾಡಂಚಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೂ ಯುವತಿ ಸಾಗಿ ಹೋಗಿರು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಹೇಳಿದ್ದರು
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೇರಳದ ಕಾಡಿನ ದೇವರ ಮೊರೆ ಹೋಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಲಾಯಿತು ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡಗಳಿಂದಲ್ಲೂ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಎನ್ನದೆ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.ಏನೇ ಆಗಲಿ ಈಗ ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಿಂದ ನಡೆಸಿದ್ದ ಪೋಲೀಸರು ಹಾಗೂ ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪ್ರಯತ್ನದ ಭಾಗವಾಗಿ ಈಗ ಶರಣ್ಯ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ ಇದ್ದಾಳೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.ಆ ಮೂಲಕ ಈಗ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಶರಣ್ಯಾಳ ಪ್ರಕರಣ ಸುಖಾಂತ್ಯಗೊಂಡಿದೆ.